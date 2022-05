ECONOMÍA RUSA: El rublo vuelve a los valores del año pasado frente al dólar. La situación sorprende a los expertos

La mejor moneda del mes

La mayoría de los expertos evalúan lo que está sucediendo en el mercado de divisas rusos como una situación anómala. Si a principios de marzo se enterró literalmente el rublo, ahora la situación es todo lo contrario. El rublo volvió a los valores del año pasado. ¿Por cuanto tiempo? Esto es lo que intentamos descubrir.

El último día de abril el dólar cotizaba en Moscú en la región de los los 71 rublos

EVGENY BELYZKOV / KP.RU

Si tomamos sólo abril, resulta que el rublo se ha convertido en la moneda más fuerte del mes. Agregó el 18% en relación con el dólar. Al mismo tiempo, el dólar superó todos los registros, en promedio, se fortaleció en un 5% con respecto a la canasta de otras monedas mundiales.

Si observamos el período desde el comienzo del año, los resultados serán un poco más modestos, pero incluso aquí el rublo está a la vanguardia. Y entre esas monedas que dieron la vuelta al dólar, entre los países en desarrollo, solo el real brasileño mostró una dinámica más alta. La moneda rusa está en segundo lugar.

El último día de abril, el dólar en Moscú cotizaba en la región de 71 rublos y el euro, alrededor de 75 rublos. A modo de comparación, a mediados de marzo, estaban a 120 y 130 rublos, respectivamente.

Cómo han variado las monedas de los países en desarrollo en relación al dólar

Real brasileño +14%

Rublo ruso +6.2%

Rand sudafricano +1.2%

Peso mexicano +0.9%

Rupia india -2.3%

Thai Bhat -2.7%

Lira turca -9.7%

Peso argentino -10.8%

Libra egipcia -14.9%

¿A qué se debe el aumento repentino del rublo?

Sin embargo, la anomalía del rublo tiene una explicación sencilla. Varios factores funcionaron a la vez para fortalecer el rublo, y rápidamente lo devolvieron al marco en el que se ha movido en los últimos dos años: el control manual. Pero sin quemar oro ni reservas de divisas para estos fines.

En primer lugar, ha seguido la afluencia de los ingresos de las exportaciones. A pesar de las sanciones, entran 50 mil millones de dólares mensuales al país. El petróleo está a más de 100 dólares el barril. Los precios del gas, metales y fertilizantes, están en máximos históricos. Y la importación, por el contrario, se ha detenido. Como resultado, la moneda se quedó dentro del país.

En segundo lugar, el gobierno introdujo restricciones para los exportadores. Se vieron obligados a vender el 80% de las ganancias de divisas en el intercambio. Antes podían hacer esto a voltuntad, ahora es imposible violar la ley.

En tercer lugar, se ha prohibido a los inversores occidentales que tenían activos rusos, que los vendieran. De hecho, estos fondos ahora están congelados, al igual que hicieron los occidentales con las reservas internacionales rusas en dólares y euros. Y si los extranjeros no pueden vender bonos rusos, esto reduce la presión sobre el rublo.

Cuarto, el Banco Central introdujo altas comisiones para la compra de moneda [dólares y euros]. Y también, como dicen las fuentes en el sector bancario, dio recomendaciones tácitas para introducir cursos extremadamente no rentables para la compra de dólares y euros. Esto hizo que la adquisición de estas monedas no tuviera sentido para la gente, y la demanda de tales operaciones es escasa. Nadie es tonto, como para pagar un exceso de un 10 al 15% más en el tipo de cambio y al mismo tiempo no poder obtener esta moneda en efectivo.

Qué pasará después

Según los analistas, la moneda nacional demasiado alta no es muy beneficiosa para la economía. Reduce los ingresos presupuestarios en el equivalente del rublo: en rublos se deben pagar pensiones, beneficios sociales, salarios a los empleados estatales y financiar otros gastos del tesoro. Al mismo tiempo, un cambio más alto del rublo facilita la vida de los importadores: pueden comprar productos extranjeros a un costo menor.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, la directora del Banco Central Elvira Nabiullina dijo que el Banco Central no planea sostener a un tipo de cambio de rublo en particular. Sin embargo, existe la sensación de que aun tienen en mente un cierto valor de cambio. Es probable que este valor esté en el rango de los 70 a 80 rublos.

En particular, el Banco Central invitó al gobierno a restablecer la venta obligatoria de ganancias de divisas para exportadores, y reducir la participación de las materias primas del 80% al 50%. Esto puede reducir ligeramente la tasa de fortalecimiento del rublo o incluso pararla. Según Nabiullina, el Banco Central actuará gradualmente y sin movimientos repentinos: eliminar algunas restricciones, para observar cómo estas acciones afectan el curso, antes de eliminar las siguientes restricciones. Todo esto, para garantizar la estabilidad financiera y la previsibilidad para todos los actores económicos.

En este sentido, algunos expertos creen que, a largo plazo, el dólar y el euro aún subirán. Puede haber varias razones para esto. Primero, porque [el cambio del rublo] está más bajo en los Estados Unidos y en Europa, en comparación con Rusia. En segundo lugar, la crisis financiera mundial, puede conducir a una caída en los precios del petróleo. Es cierto que la práctica ha demostrado que, a pesar de que el Banco Central todavía mantiene al rublo flotando, el regulador financiero tiene suficiente influencia para mantenerlo a flote. Y no lo dejarán ir demasiado lejos de las boyas.