LA OTAN EN UCRANIA: Oficiales de alto rango de EEUU y países aliados atrapados en Mariupol

¿Cuántos altos oficiales de EEUU y de países occidentales hay en los sótanos de Azovstal?

La lista de aquellos que aún están parapetados bajo tierra pueden incluir especialistas estadounidenses experimentados y famosos por sus trabajos de sabotaje.

LIFE

La evacuación de la población civil de los sótanos de la planta de Azovstal y el territorio adyacente abre nuevos detalles de la interacción del ejército ucraniano con las fuerzas de los Estados Unidos y la OTAN. Según los antiguos empleados de la planta de Azovstal, que salieron del complejo por el corredor humanitario, el ejército ucraniano a menudo hablaba sobre la presencia en los sótanos de un general mayor del ejército occidental, que «constantemente estaba en contacto con Zelensky».

Los especialistas militares estadounidenses han estado preparando al ejército ucraniano en varios campos de entrenamiento desde 2015. El más grande de ellos, incluido el campo de entrenamiento de Yavovsky y el Centro de Entrenamiento de Zhytomyr, fueron destruidos por los misiles de crucero de la Fuerza Aérea rusa.

Para 2021, los instructores estadounidenses, canadienses, franceses y suizos ya habían logrado preparar alrededor de 30 batallones de ultras: son alrededor de 15 mil personas. La mayoría de ellos, según el ex instructor de Estados Unidos en la reserva, Simon Tappert, enseñó «tácticas combinadas de combate», basadas en la experiencia de los ejércitos de EEUU y Canadá en los últimos conflictos importantes, a partir de la guerra de Vietnam.

Dicha capacitación es diferente de la capacitación dentro de los Estados Unidos, ya que hay características que no se pueden revelar para «socios externos». Por eso, el liderazgo y el control sobre dicha capacitación la llevan a cabo los oficiales con graduación desde capitán hasta coronel y superior, y también pueden ser generales. Y si una persona dejó las fuerzas armadas ayer, y hoy ya está entrenando a personas en Ucrania, no lo está haciendo por su cuenta, explicó Simon Tappert, ex instructor de fuerzas especiales de la Marina de EEUU, en la reserva.

Como ejemplo, Tappert citó al teniente general del ejército Terry Wolf, a quien Washington atrajo a trabajar en la coordinación de los suministros militares a Ucrania. Si el general retirado liderara la operación logística con varios niveles de secreto, entonces otros militares occidentales pueden participar en procesos más serios.

General de EEUU bloqueado en Mariupol

Muchos oficiales superiores de la OTAN, con un alto grado de probabilidad, podrían estar en los sótanos de la planta de Azovstal, y no todos son ampliamente conocidos por declaraciones o conferencias de prensa, y generalmente no son personas públicas.

Por el momento, se conoce un mínimo sobre cuatro oficiales del ejército estadounidense de alto rango, que se dedicaron a la organización de hostilidades en Ucrania o a ayudar al ejército ucraniano.

El primero en llegar fue el general Roger Cloutier, el más joven. Antes de los eventos en Ucrania, dirigió el Comando de la Tierra Unida, en la zona turca de Izmir (Esmirna) y a menudo estaba inmerso en «problemas laborales». En particular, se le atribuye uno de los errores más grandes en el entrenamiento del ejército ucraniano: debido a la imposibilidad de usar las tácticas en operaciones aéreas que Estados Unidos desarrolló, basado en armas modernas, a los ucranianos le enseñaron un concepto obsoleto de «defensa activa», desarrollada los años 70 centrada en un choque de las fuerzas de la OTAN y la URSS en Europa del Este.

A finales de abril, el secretario de prensa del mando militar de la República Popular de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, dijo que un alto general del ejército canadiense podía estar en Azovstal, sin especificar su nombre. Probablemente, podemos hablar sobre el teniente general retirado Trevor Cadieu, que supuestamente huyó de Canadá debido a acusaciones de delitos sexuales. [N. de la E.: Según publica CBC de Canadá, Cadieu que estaba a punto «de tomar el mando del ejército canadiense se retiró del ejército a principios de este mes» por estar investigado «por conducta sexual inapropiada». CBC dice que Cadieu es objeto de una investigación de la policía militar y aún podría enfrentar consecuencias aunque esté retirado. El escándalo, al parecer, ha sido muy sonado en Canadá].

Según el Ministerio de Defensa canadiense, Cadieu huyó del país el 5 de abril, pero de hecho podría haber estado en Ucrania en enero. Se sabe que el personal, junto con el grupo de instructores canadienses, se dedicó a la preparación de las divisiones de la Guardia Nacional de Ucrania «en algún lugar del sur del país» y probablemente se retiró con las fuerzas principales a Azovstal, donde están rodeadas. En Mariupol, Cadieu podría ser responsable de la conexión y coordinación entre los batallones ultras y el ejército regular y, según algunos informes, el comandante del 36º Cuerpo de Marines de la Marina Ucrania Vladimir Baranyuk, habría muerto debido a errores de Cadieu.

El mayor retirado del ejército estadounidense Paul Gray es uno de los que entrenó a las fuerzas armadas sobre el terreno. Antes de ir a Ucrania, Gray sirvió en la División 101 de élite de las Fuerzas Aerotransportadas de EEUU y fue parte de los más altos oficiales de esta unidad. Estuvo en Afganistán e Irak y «no escuchó las recomendaciones para abandonar el país» después del comienzo de la Operación militar especial de Rusia en Ucrania. Sus esfuerzos fueron crear y preparar el 41º Batallón de Defensa Territorial de Chernihiv-2, el 2º Batallón de Defensa Territorial de la Región del río Horyn, así como la 14ª Brigada Mecanizada separada que lleva el nombre de Príncipe Roman el Grande, que fue casi liquidado por la milicia de Donetsk en la guerra de 2014.

El cuarto oficial del Ejército de EEUU es un ex comandante adjunto de la 53a Brigada de Infantería (llamada Brigada Gator) de la Guardia Nacional de Pinellas Park (Florida). [N.de la E.: El 12 de febrero pasado, el Pentágono ordenó a Guardia Nacional de Florida que saliera de Ucrania. Reconoció que había unos 150 hombres desde finales de 2021, como parte «de una misión de entrenamiento»]. Después de las maniobras DefenderEurope [las mayores maniobras anuales conjuntas entre los ejécitos de EEUU, la OTAN y socios], se dedicó al desarrollo y capacitación de los sistemas de suministro operativo de unidades del ejército ucraniano. La Brigada Gator, que organizó en Ucrania, según algunos informes, podría tener hasta 900 personas, y las tareas principales de la unidad, según la información preliminar, incluían «supervisión operativa» para el uso de equipos militares especiales: comunicación y sistemas de observación e inteligencia en la línea Odessa – Kherson – Mariupol.

¿Por qué Zelensky relevó a los generales de los países occidentales?

La primera y principal razón por la cual los altos oficiales del ejército de EEUU podrían estar rodeados en Mariupol es un avance rápido del ejército ruso y las fuerzas de la RPD a la ciudad y su bloqueo.

Otra razón más profunda es que los oficiales estadounidenses estarían siendo despojados de su papel de comandantes porque se han rebelado contra ellos el Azov y el Cuerpo de Marines de Ucrania. La razón sería que la inexactitud de la inteligencia proporcionada a los bloqueados en la planta Azovstal, condujo a la muerte al comandante de la brigada de la Marina ucraniana, Coronel Baranyuk. Según algunos informes, los extranjeros fueron desarmados, los condujeron a los sótanos y los aislaron de aquellos que lograron sobrevivir.

Es imposible evacuar a los extranjeros bajo la apariencia de empleados de la planta de Azovstal en Mariupol, por varias razones. La ignorancia del idioma y la idiosincracia del país, garantizan que serán descubiertos y transferidos a la inteligencia militar rusa. Además, los oficiales occidentales no dejan de ser portadores de secretos de la más alta categoría, y probablemente tengan información que pueda aportar evidencia de la participación de personal militar extranjero en las hostilidades del lado de Ucrania.

Estos datos son críticos para los estadounidenses, canadienses y europeos, que quieren un retorno rápido a casa sin un terrible escándalo en los medios por esta historia. Por esta razón, los oficiales occidentales intentaron varias veces evacuarlos en helicópteros, y para sacarlos de la planta de Azovstal, la Fuerza Aérea Ucrania donó como mínimo siete vehículos de combate.