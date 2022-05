ECONOMÍA: Un dólar bajo no es bueno para la industria nacional, señala un economista ruso

El banco central debe mantener un equilibrio entre proteger a la población de la inflación y proteger a la industria nacional de importaciones demasiado baratas, dice el director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Financiera de Rusia.

El dólar por debajo de 75 rublos no es rentable para Rusia

La región Asia-Pacifico no podrá reemplazar al mercado europeo de hidrocarburos rusos a corto plazo

El Dr. en Economía Alexey Nikolaevich Zubets, director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Financiera de la Federación de Rusia, explicó en una entrevista en un medio ruso que el dólar alrededor de los 75 rublos ya es desventajoso para la economía rusa. El economista señala que un dólar bajo afectará negativamente a la industria, que nuevamente tendrá que competir con fabricantes extranjeros. En cambio, un debilitamiento del rublo estimula la sustitución de la importación.

– Alexey Nikolaevich, ¿cómo afectará ese tipo de cambio a la transición gradual hacia el comercio en monedas nacionales con los países amigos? ¿Qué dijo el presidente ruso Vladimir Putin?

– Este es un factor positivo, ya que tal transición apoya la moneda nacional. Pero para comerciar con países amigos, son necesarios más rublos [físicos] en todo el mundo. Cuanto mayor sea la demanda de rublos, más estable es el tipo de cambio y mayor es su apoyo. Creo que el banco central apoyará el rublo antes de fin de año para que [el tipo de cambio con el dólar] se sitúe en el rango de entre 75-85 a 90 rublos.

– ¿Por qué ese cambio?

– Los ingresos monetarios rusos de las exportaciones son muy grandes. El banco central tiene la capacidad de mantener el rublo lo suficientemente fuerte, y al dólar más débil. Hasta final del año, debemos tener suficientes ingresos monetarios recibidos a través del comercio exterior.

No es rentable para la economía que el dólar esté en el rango de los 75 rublos, ya que habrá un eje de importaciones que ahogarán a la industria rusa. Por lo tanto, el banco central mantendrá el rublo en los niveles que protegen de la inflación: cuanto más estable y más fuerte sea el rublo, las importaciones son más baratas y baja la inflación. Pero por otro lado, las importaciones baratas son perjudiciales para la industria nacional. Por lo tanto, el banco central tratará de mantener un equilibrio entre proteger a la población de la inflación y proteger a nuestra industria de importaciones demasiado baratas.

La región Asia-Pacífico no podrá reemplazar a corto plazo al mercado europeo para los hidrocarburos rusos

– Ha dicho que ahora los ingresos monetarios de las exportaciones son excelentes. La mayor parte de ellos viene de los hidrocarburos. Europa amenaza con abandonar el petróleo y el gas rusos. El presidente Putin ya dejó en claro que los flujos se redirigirían gradualmente a Asia. ¿La región de Asia-Pacífico podrá reemplazar a los mercados europeos de Rusia?

– A corto plazo, no podrá hacerlo. Europa es uno de los mercados más grandes en términos de población y solvencia. Cuanto mayor sea la solvencia, mayor será la demanda de energía. Los mercados de los países del sudeste asiático parecen grandes, pero todos los países tienen contratos a largo plazo y más baratos para el suministro de petróleo con otros proveedores. Necesitamos esperar el vencimiento de contratos a largo plazo y ofrecer nuestros productos. Y esto ocurrirá entre tres a cinco años.

– ¿Cuál será la situación en los mercados mundiales de materias primas, según sus pronósticos?

– Al final de este o a principios del próximo año, los precios de todas las materias primas se reducirán, respectivamente, se reducirán los ingresos [que obtenemos] de la exportación de petróleo ruso y de otros suministros de energía.

– ¿Por qué nos ocurrirá esto?

– Por el debilitamiento del rublo, el aumento del precio del dólar y la reducción de las importaciones de los países que proporcionan productos estadounidenses. Por un lado, esto es malo, pero por otro es un incentivo para la sustitución de importaciones.

La tasa de interés debe ser ligeramente más alta que la inflación

– El banco central el 29 de abril redujo la tasa clave en tres puntos más, hasta el 14 por ciento. ¿Significa esto que la inflación será menor de lo previsto cuando Occidente comenzó a imponer sanciones?

– Sí. Teóricamente, la tasa [de interés] es aproximadamente igual a la inflación. Aunque puede ser un poco más alta o más baja. Si estamos hablando de una tasa del 10 por ciento, la inflación será aproximadamente la misma. Por lo tanto, desde el punto de vista del banco central, mantener una situación en la que la tasa clave es más alta que la inflación es racional.

El dinero trae ganancias reales, inversiones, y para apoyar a las empresas y aportar dinero al mercado de créditos, debería haber una situación en la que el mercado sea más rentable que la inflación. Es decir, la tasa clave debe ser ligeramente más alta.

-Pero el banco central dio un pronóstico actualizado para la inflación anual del 18 al 23 por ciento. Y la tasa clave ya es del 14 por ciento. ¿La inflación disminuirá aún más, o la tasa clave crecerá? El presidente Vladimir Putin dijo recientemente que la inflación anual se estabilizó en 17.5 por ciento.

– La inflación disminuirá, además, ahora está cayendo. Tenemos un dólar bajo estable y se reducen los ingresos reales de la población, por lo que las personas no tienen dinero de sobra para gastar y no pueden calentar la inflación. Hablar del veinte por ciento de inflación es una evaluación exagerada. Esta es una declaración política diseñada para proteger al banco central de una mayor reducción en la tasa. No creo en una inflación del 20 por ciento.

– ¿Y en qué cree?

-Creo en una inflación del 13-15 por ciento, o tal vez incluso más baja. Esto dependerá de la situación económica en la segunda mitad del año.

– El presidente Putin rechazó que se regulara artificialmente el mercado. Dijo que la economía debe recibir más libertad, y que encontrará sola soluciones efectivas. ¿Por qué se eligen tales tácticas? Después de todo, la regulación artificial funcionó en la pandemia.

– La regulación estatal es el camino hacia el déficit. Por ejemplo, si el Estado impone precios bajos al trigo y si son más bajos de lo que le gustaría la empresa, comenzarán a esconderlo y a enviarlo a otros países. Las autoridades entienden que las empresas pueden hacer frente de manera más efectiva que el Estado, a su política de precios. Es por eso que los empresarios tienen un mayor nivel de libertad. Esta libertad les ayudará a encontrar las oportunidades para eludir las sanciones y llenar de bienes el mercado ruso.

– ¿Y cómo afectará esto a los precios?

– Los precios aumentarán porque los productos importados por los intermediarios serán más caros que las compras oficiales en lotes grandes. Tendremos de todo: ropa, cosméticos, repuestos para automóviles, etc., pero costará más de lo que nos costaba antes de febrero y costará más que en los mercados paralelos. Por ejemplo, las mismas piezas de repuesto para automóviles serán más caras que en Kazajistán exactamente debido al hecho de que deben importarse desde allí. Es decir, aparecerá un enlace adicional, que también querrá ganar dinero en esto.