UCRANIA: Las raíces de esta guerra están en el deseo de Occidente de gobernar el mundo, dice el ministro ruso Sergey Lavrov

El ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov anunció el comienzo de la siguiente fase de la operación especial de Rusia en Ucrania

FUENTE LENTA RU

Este martes 19 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, anunció en una entrevista exclusiva con el canal de televisión India Today, el comienzo de la siguiente etapa de la Operación especial rusa en Ucrania.

El jefe de la diplomacia rusa destacó que la Operación especial está dirigida a la «liberación completa» de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RNL) con las fronteras que quedaron al proclamarse el referéndum nacional de 2014.

Lavrov también habló sobre los motivos de la Operación especial de Rusia. Dijo, que éstos pueden buscarse en la complacencia y la permisividad de los países occidentales después del final de la guerra fría, así como en el deseo de usar a Ucrania como una cabeza de puente contra Moscú, para los intereses de Occidente.

Recordó la posición de los países de la OTAN, que continúan insistiendo en que el bloque es defensivo y no amenaza la seguridad rusa. Pero, dijo Lavrov, la OTAN sólo tenía ese sentido cuando existía el Pacto de Varsovia. Sin embargo, después de la desaparición del Pacto de Varsovia, la Alianza «decidió avanzar la línea de defensa, haciéndolo cinco veces sin ningún motivo».

«Nuestros colegas occidentales bajo el liderazgo de los Estados Unidos se consideraron los ganadores [de la guerra fría] y, en violación de las promesas que hicieron al liderazgo soviético, y ruso después, comenzaron a expandir la OTAN hacia el este. Todos estos eventos específicos están asociados con las acciones de Estados Unidos y el Occidente colectivo, con su deseo de dominar todo el mundo y demostrar a todos que no habrá multipolaridad, sino un poder unipolar»

Uso de armas nucleares en Ucrania

Lavrov también fue preguntado acerca de las palabras del presidente de Ucrania Vladimir Zelensky, que dijo que Rusia está dispuesta a usar armas nucleares de destrucción masiva durante la Operación especial.

El ministro aclaró que en esta etapa, Moscú considera la posibilidad de usar sólo armas convencionales.

«No puedo comentarle sobre lo que dijo Zelensky, no es la persona más adecuada. No se pueden discutir seriamente las declaraciones de Zelensky, ya que constantemente cambia su punto de vista», dijo Lavrov. El Ministro de Relaciones Exteriores señaló que las declaraciones provocativas del líder ucraniano dependen «de lo que bebe o fuma».

El diplomático también negó la intención del lado ruso sobre cambiar el poder en Ucrania. Aseguró que Moscú respetará la libertad de elección de los ciudadanos ucranianos.

«No vamos a cambiar el régimen en Ucrania, lo hemos dicho multitud de veces. Queremos que los propios ucranianos decidan cómo quieren vivir. Queremos que las personas tengan libertad de elección»



Lavrov anunció la capacidad de Rusia de proporcionar a la India todo lo necesario en el campo de Defensa



El ministro expresó el deseo de profundizar la cooperación en la esfera defensiva militar y declaró que Rusia está lista para proporcionar a la India «todas las armas modernas».

«En cuanto a la defensa, podemos proporcionarle a la India todo lo que quiera. En cuanto a la transferencia de tecnologías en el campo de Defensa, el nivel de cooperación con India es esencialmente sin precedentes en comparación con otros socios de la India».

Lavrov también llamó la atención sobre los intentos de los Estados Unidos de influir en la posición de la India, China y otros socios de la Federación de Rusia que no están de acuerdo con unirse a las sanciones económicas contra Rusia y prefieren continuar una cooperación mutuamente beneficiosa con Moscú. El Ministro declaró que esto demuestra problemas de modales y de mentalidad de Washington.

«Cuando EEUU le dice lo que tienen que hacer, a India, China, Turquía, Egipto, países con su propia historia, con una civilización y una cultura milenarias, me parece que esto no es sólo un problema de modales, sino que algo no está bien en su mentalidad «, dijo el Ministro de Exteriores.

Más declaraciones del canciller Lavrov

Anteriormente, el pasado 11 de abril, el Ministro Lavrov fue entrevistado en el canal Rusia 24. En esa oportunidad, algunas de sus intervenciones fueron recogidas en The saker:

«Nuestra Operación militar especial está diseñada para poner fin a la expansión y el curso imprudente de EEUU y el resto de países occidentales, hacia la dominación completa del escenario mundial».

«Esta dominación se basa en violaciones graves del Derecho Internacional, y se hace bajo algunas reglas que ahora están considerando bajo distinto rasero, y que se aplican según convenga en cada caso».

«Kosovo puede ser reconocido como independiente sin ningún referéndum. Pero, Crimea no puede, a pesar de haber celebrar un referéndum presenciado por observadores internacionales».

«Irak está a 10.000 kilómetros de los Estados Unidos, pero se imaginaron que había cierta amenaza para su seguridad nacional y lo bombardearon. No encontraron amenaza. Y ni siquiera dijeron que lo lamentaban. Pero cuando en nuestra frontera crecen ultra-radicales neonazis, se crean docenas de laboratorios trabajando en armas biológicas, y encontramos documentos que lo prueban, nos dicen que no nos permiten reaccionar a esas amenazas».

«El papel de la UE ha cambiado durante la crisis de Ucrania. Anteriormente, no actuaban como una organización militar luchando colectivamente contra una amenaza inventada [Rusia]. Lavrov dijo que el cambio de la UE es el resultado de la presión de Washington. Este es un cambio absolutamente grave de la política de la UE y Occidente bajo el liderazgo de EEUU. No hay duda al respecto. Es una política que refleja la ira, incluso la rabia, porque se termina la situación en que Ucrania era un punto de apoyo para la supresión final de Rusia»,

Con respecto a José Borrell dijo: «Cuando un jefe diplomático … dice que un determinado conflicto sólo puede resolverse a través de la acción militar … Bueno, debe ser algo personal. O bien, él falla o habló sin pensar, haciendo una declaración que nadie le pidió que hiciera. Pero es un comentario escandaloso, «

«La propaganda occidental presenta a Rusia como el mal puro y a Ucrania, como tan pura . El actual régimen ucraniano [según Occidente], es un faro de democracia, justicia y libertad que se siente atraído por los valores que Europa afirma defender «, dijo el ministro.