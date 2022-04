GUERRA EN UCRANIA: Noticias destacas del 14 de abril

Formaciones armadas ucranianas minaron la presa de una central térmica en la República Popular de Donetsk

Foto: Anna MITOROV © URA RU

FUENTE URA RU

Formaciones armadas ucranianas minaron la presa de la central térmica de Uglegorsk (RPD). Existe un riesgo de inundación mínimo de tres localidades, informó el jefe de Centro Nacional de Defensa de la Federación Rusa, el coronel general Mikhail Misintsev.

«En Svetlodarsk, en la República Popular de Donetsk, militantes de formaciones armadas ucranianas minaron la presa de reservorio de agua de la central térmica de Uglegorsk (río Lugani). En el caso de un hundimiento habrá inundaciones en la ciudad de Svetlodarsk, y las localidades de Mironovsky, Lugansk y varios otras, con una población total de más de 15 mil personas«, dijo Mizintsy, informa Ria Novosti.

Además, de las inundaciones todo el territorio, enfrentaría daños en el alcantarillado y el suministro de agua. Las instalaciones de tratamiento del agua de la presa tienen tanques con productos químicos. Como resultado, habría un fuerte deterioro en la situación sanitaria y epidemiológica en todo el distrito.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia reportó una explosión de municiones en el crucero «Moscú»

Fuego en el «Moscú» como resultado del incendio de municiones

Foto: Ministerio de Defensa de la Federación Rusa

«Como resultado de un incendio de las municiones en el crucero de misiles Moscú , el barco resultó seriamente dañado”, informó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, según Ria Novosti. Se informó que la tripulación fue completamente evacuada, y se estudian la causas del fuego.

El crucero de misiles Moscú es el buque insignia de la Flota del Mar Negro de Rusia. El Moscú forma parte de la 30ª División de barcos de superficie de la Flota del Mar Negro de la Marina de Rusia. Construido en la URSS, en la planta de construcción naval comunitaria 61 en Nikolaev, recibió el nombre de «Gloria». Después fue rediseñado como crucero anti-submarinos y rebautizado «Moscú» y se convirtió en el buque insignia de la flota de Mar Negro. A fines de 2021, el crucero, junto con la fragata Almirante Essen, rastrearon el movimiento de los destructores estadounidense USS Porter y el Mount Whitney dirigiéndose a la parte occidental del Mar Negro.

Los medios occidentales han escrito que el Moscú «fue alcanzado y hundido por misiles ucranianos Neptuno» y los anglosajones aprovecharon la oportunidad para recordar que “ la última vez que un crucero quedó fuera de combate en medio de una guerra fue en 1982, cuando el submarino británico HMS Conqueror hundió al crucero argentino ARA Belgrano durante la Guerra de las Malvinas. Murieron 323 marineros argentinos”, un hecho poco honorable que los británicos deberían callar, ya que el ARA Belgrano se retiraba de la zona de combate.

Pero, volviendo al crucero Moscú, no es creíble que lo hayan “hundido” misiles ucranianos. Sí, parece que sufrió más daños durante el remolque hacia Sebastopol, según lo reportan las redes sociales de los ciudadanos rusos que siguen las noticias de la guerra.

Las fuerzas armadas ucranianas bombardean pueblos rusos de la frontera

Ataque de las fuerzas armadas de Ucrania en el pueblo de Klimovo

FUENTE URA RU

El gobernador de la región rusa de Belgorod informó que desde Ucrania han bombardeado la aldea de Spodaryushino, en el distrito de Greivonsky a 40 km de la frontera. Según él, no hay víctimas ni destrucción de viviendas ni de infraestructuras públicas, informa Ria Novosti.

El día 13 de abril, las fuerzas armadas ucranianas bombardearon el pueblo de Klimovo, a 10 km de la frontera, en la región de Bryansk, informó el Departamento Regional del Ministerio del interior. Más tarde, el gobernador de la región de Bryansk , Alexander Bogomaz, confirmó el hecho. Como resultado del ataque, siete habitantes de Klimovo resultaron heridos, incluido un niño de un año, una madre embarazada y dos casas fueron destruidas.

Al parecer, según explican las redes sociales rusas, el objeto de ataque de las fuerzas ucranianas habría sido impedir a un grupo de ciudadanos ucranianos llegar a la aldea rusa a refugiarse de la guerra.

Para proteger a su población de nuevos ataques, las autoridades de Rusia, han suspendido las clases en las escuelas de los pueblos fronterizos. Los estudiantes han sido transferidos a otros centros educativos y seguirán las clases por internet

Rusia da más información sobre las actividades de los biolaboratorios de EEUU en Ucrania

FUENTE THE NATION THAILAND

En la última conferencia de prensa, el Jefe de Fuerzas de Defensa Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, reveló algunos detalles del Proyecyo 3007 de EEUU, llevado a cabo en Ucrania. Un proyecto de monitoreo sobre situaciones epidemiológicas y ecológicas, de enfermedades transmisibles extremadamente peligrosas transmisibles por el agua.

Los especialistas ucranianos involucrados en las actividades controladas por los investigadores de EEUU recolectaron constantemente muestras de agua de los principales ríos ucranianos, incluido el Dnieper, el Danubio y el Dniester, así como del canal norte de Crimea, para detectar la presencia de patógenos extremadamente peligrosos, incluido el cólera, la fiebre tifoidea y la hepatitis A y E, buscando la posibilidad de difundirlos a través de las vías fluviales, según Kirillov.

Los resultados de estas actividades se pueden usar para la creación de condiciones biológicas hostiles, no sólo en Rusia, sino también en toda el área del Mar Negro y el mar de Azov, así como en países de Europa del Este como Bielorrusia, Moldavia o Polonia, dijo Kirillov.

El 9 de marzo, las unidades de reconocimiento rusas encontraron tres drones preparados, con capacidades de 30 litros y equipos de pulverización en la región de Kherson.

En enero de 2022, Ucrania compró a través de compañías intermediarias 50 drones con capacidad para diseminar sustancias biológicas y productos químicos tóxicos.

Los Estados Unidos han asignado más de 350 millones de dólares en los últimos años al Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania, para la investigación en los intereses del Pentágono, incluso en el campo de las armas biológicas, dijo Kirillov.

EEUU experimentó productos médicos peligrosos en pacientes del Hospital Psiquiátrico № 3 de Kharkov

Hospital Regional Psiquiátrico № 3 de Kharkov

Científicos estadounidenses, en un laboratorio de la ciudad de MEREFA, en la región de Kharkov/Jarkov estuvieron experimentando medicamentos peligrosos en pacientes del hospital psiquiátrico número 3 de Kharkov, declaró el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

«Las personas con trastornos psiquiátricos fueron seleccionados para los experimentos, teniendo en cuenta su edad, etnia y estatus inmunológico. En dependencias especiales que oficialmente no existían, los pacientes eran monitoreados todo el día y se registraban los resultados. La información no se introdujo en la base de datos del hospital, y el personal de la institución médica tuvo que firmar un compromiso de no divulgación», dijo el Ministerio de Defensa.

Según el Ministerio, las pruebas se llevaron a cabo de 2019 a 2021. En enero de este año, se detuvo el trabajo del laboratorio y todos los equipos y drogas utilizadas allí, fueron llevados al oeste de Ucrania.

Todo el trabajo de la red de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania se ha conocido después del inicio de la Operación especial de la Federación de Rusia. El ejército ruso reveló que en los laboratorios, que se encuentran cerca de la frontera de Rusia, se están desarrollando componentes para la creación de armas biológicas. La periodista búlgara, Dilyan Gaytanjieva, proporcionó a la ONU, la evidencia que se halló, sobre el patrocinamiento de EEUU de tales organizaciones durante muchos años en 25 países del mundo. En particular, la financiación se dirigió a los laboratorios biológicos de Ucrania y Georgia.

El Secretario de Prensa del Presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Sadkov, informó a los oyentes rusos, hace dos semanas, que «ahora tenemos todas las pruebas que el Pentágono creó una red laboratorios biológicos en la frontera de Rusia que trabajaban en proyectos para crear nuevas armas biológicas… contra ciertos grupos étnicos y usando [para su transmisión] elementos de la naturaleza, animales, flora, fauna. Es un arma potencialmente muy terrible».

Ucrania forma en Jarkov tres nuevos batallones nazis con presos convictos por crímenes graves

Kiev forma en Kharkov tres nuevos batallones nazis con presidiarios

Foto: Página web oficial del Presidente de Ucrania

FUENTA URA RU

Las autoridades de Ucrania están completando la creación en Kharkov tres nuevos batallones nazis con delincuentes. Esto fue declarado por el jefe de la Dirección de Defensa Nacional de Rusia, el general Mikhail Misintsev.

«En Kharkov, se está completando la formación de tres nuevos batallones ultras: «el Wallyanishchina»,» el Kharkivchina-1 » y » Kharkivchina-2 «, con prisioneros condenados por delitos graves y especialmente por crímenes violentos», dijo Mizintsy, según informa la Agencia Tass.

Según Mizintseva, las tareas principales de estos hombres es bloquear Kharkov por el lado sur, evitando la salida de la ciudad de la población civil local. Además, estos batallones deben atacar a las divisiones de las fuerzas armadas ucranianas regulares en caso de que se retiren o intenten rendirse.

Un mercenario británico que luchó en Siria dice que los nazis ucranianos «son criminales»

FUENTE URA RU

El mercenario británico Eyden Eslin, conocido como ‘Cossack Gundi’ o ‘Johnny’ fue descubierto entre los marinos de las fuerzas armadas ucranianas rendidos en Mariupol a las tropas rusas. El británico, nacido en Nottingham, y de origen kurdo, luchó en la guerra de Siria contra el gobierno de la República Árabe de Siria. Sin embargo, el hombre está decepcionado con los militares ucranianos, según informa el canal de televisión STAR en su canal de Telegram. Según dice, él mismo preguntó a los militares ucranianos por qué no se iban de Mariupol. «Porque, como dije, si el Donbass quiere ser independiente, si los ucranianos realmente querían evitar conflictos, se habrían ido «, dice Eslin. Según él, se decepcionó con los neonazis: «Son criminales», dijo.

La madre de Esline dijo desde el Reino Unido: “Me llamó y dijo que no les quedaban hombres para luchar”. Sus familiares británicos afirman que “se rindieron porque no tenían ni alimentos, ni municiones. No había otra salida”. Junto a las fuerzas armadas ucranianas combaten mercenarios de diferentes países. Anteriormente, una serie de publicaciones de EEUU, Europa y América Latina hicieron públicas las revelaciones de los propios mercenarios sobre sus experiencias. En sus historias, a menudo dicen que Kiev los usa exclusivamente como «carne de cañón«. Explican que tras una breve reunión, que dura un par de horas, los envían inmediatamente a la zona de combate.

Mercenarios estadounidenses huyen de Ucrania: «Esto es una puta trampa»

«La gente ya no debería venir aquí. Esta es una puta trampa»

FUENTE URA RU

Un mercenario estadounidense habló sobre su huida de Ucrania, después que la base militar en la que reunían a los extranjeros, fue destruida por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, y los militares ucranianos pretendían enviar a los sobrevivientes a Kiev sin equipo y con diez cartuchos por persona. Entonces, el hombre escapó en una ambulancia junto a un grupo de otros mercenarios de Estados Unidos y del Reino Unido.

«Fuimos parte del 102º Escuadrón de la Legión Georgiana transferida a Ucrania. Nuestra base fue destruida. Ellos [los guías de las fuerzas armadas ucranianas] no nos decían nada. Querían enviarnos a Kiev sin armas, sin equipo. Las personas que encontraron armas recibieron 10 cartuchos. Cuando nos reunieron para enviarnos a Kiev, dijimos «no» «, explicó el mercenario en un video, que fue reproducido en el canal de Telegram MASH.

Para ir a Polonia con un grupo de otros mercenarios de Estados Unidos y Gran Bretaña, tuvieron que huir en una ambulancia; de lo contrario, no hubieran podido: «Ellos [los ucranianos] nos quitan los pasaportes y los rompen. Así que tiramos nuestra ropa y nos pusimos chalecos de la Cruz Roja para llegar hasta la frontera de Ucrania». Criticando a los mandos de las Fuerzas Armadas ucranianas, el estadounidense pidió a los militares de otros países que no vayan a Ucrania: «Eso es una puta trampa», dijo.

Estados Unidos recluta mercenarios para Ucrania. Ofrecen un pago de unos dos mil dólares al día.