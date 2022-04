GUERRA EN EL DONBASS: Noticias destacadas del 13 de abril

Más de 1000 militares ucranianos se rindieron al ejército ruso en Mariupol

El reportero de VGTRK, Alexander Sladkov, reportó la rendición de los marinos ucranianos y publicó este video.

En Mariupol, 1026 militares de los marines de Ucrania se rindieron al ejército ruso, informó el representante del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, General Igor Konashenkov. «Entre los soldados de las fuerzas armadas ucranianas, hay 62 oficiales y 47 miembros femeninos «, dijo Konashenkov. El general dijo que se rindieron voluntariamente y entregaron las armas. Esto sucedió en el área de la planta metalúrgica ILICH (Azovstal) como resultado de la ofensiva del ejército ruso y las milicias de la República Popular de Donetsk, señaló el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Se proporcionó asistencia médica inicial a 151 marines ucranianos heridos, después de eso, fueron llevados al Hospital de Mariupol.

Los marinos ucranianos rendidos en Mariupol agradecen al ejército ruso el trato recibido: «Sería un pecado, quejarse», dicen

Los médicos de la Federación de Rusia prestan toda la ayuda necesaria a los marinos ucranianos que se rindieron. Foto: Edward Kornienko © Ura.ru

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y los médicos militares muestran una actitud cuidadosa hacia los marinos de las fuerzas armadas ucranianas, que se rindieron en Mariupol. Los militares ucranianos reciben los alimentos y medicamentos necesarios, así como condiciones decentes de internamiento. Los propios prisioneros lo cuentan a los periodistas.

«Las condiciones son buenas, no puedo decir nada malo. Proporcionan medicamentos y todo lo que se necesita. Los médicos hacen su trabajo. Y las condiciones en sí mismas no son malas. «Quejarse sería un pecado», dijo un marino ucraniano. Otro dijo, que los médicos rusos «ponen inyecciones, goteros, dan medicinas, cuidando nuestra salud».»No hay quejas de los médicos», dijo un tercer soldado ucraniano.

Las fuerzas armadas ucranianas mantienen sitiadas en un monasterio de Donetsk a más de 200 personas

Foto del Monasterio sitiado por las fuerzas armadas ucranianas. FOTO Denis Morgunov © Ura.ru

Más de 200 personas refugiadas en el Monasterio ortodoxo de Nikolo-Vasilyevsky, en la región de Donetsk, son rehenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano les bloquea el acceso a la ayuda humanitaria y lanza bombas si intentan salir del monasterio.

«Ahora, conmigo hay más de 200 personas aquí. Básicamente, son mujeres, niños y los ancianos de los pueblos vecinos. Hay alguien que necesita atención médica urgente, no hay medicamentos, no hay médicos entre nosotros. Hay pacientes con cáncer y diabetes. Ahora todos somos rehenes «, publicó el canal de Telegram de la iglesia ortodoxa. Dicen que no pueden obtener ayuda humanitaria debido a los bombardeos.

El Monasterio Ortodoxo de la Sagrada Asunción Nikolo-Vasilyevsky, en el pueblo de Nikolskoye, donde están refugiados estos civiles, ya había sido abandonado por los monjes, el pasado 13 de marzo. En ese momento los militares rusos liberaron a unos 300 monjes y civiles, que eran rehenes del Batallón ultra ucraniano Aidar.

Las fuerzas armadas de Rusia liberaron el puerto marítimo de Mariupol

FUENTE URA RU

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia reporta que las fuerzas armadas de Rusia liberaron completamente el puerto marítimo de Mariupol del batallón Azov. «Todos los rehenes mantenidos por los nazis en los buques portuarios han sido liberados. Los restos de las tropas ucranianas y los nazis del Azov, están bloqueados y sin oportunidad de escapar.

Los asesores de la OTAN guiaron al batallón Azov hacia la metalúrgica Azovstal

Planta metalúrgica Azovstal en Mariupol

Fuente URA RU

Los asesores de la OTAN supervisan las acciones del batallón Azov en Mariupol y los guiaron a fortalecerse en las zonas industriales de la ciudad, dijo el coronel retirado Andrey Koshkin, veterano de Afganistán, y Jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Rusa de Economía G.V.Plekhanov.

«Lo más probable es que los asesores de la OTAN dijeran ‘ahora vamos allí, donde pueden resistir’. La planta Azovstal es una instalación industrial muy conveniente para prepararse para la defensa. Hay oportunidades para resistir durante mucho tiempo para defender la posición.[Kiev] les prometió constantemente que vendrían refuerzos. Luego les prometió que los sacaría con helicópteros. Fue un fracaso. Resultó que los refuerzos no llegaron, y en la zona industrial no tienen escudos humanos como cuando estaban en la ciudad. Como resultado, mil militares ya se han entregado», explicó Koshkin.

Koshkin está convencido de que las acciones de las fuerzas armadas ucranianas y de los batallones ultras, son gestionadas por la OTAN:»Los comandantes principales tienen estaciones de radio satelital con las que dirigen todas las unidades. Estaban preparados para trabajar con las tácticas de las fuerzas armadas de Estados miembros de la OTAN. Las fuerzas armadas ucranianas están compuestos de 24 fuerzas terrestres. Estaban ubicados en preparación estratégica bajo el concepto de Estados Unidos, que tiene el nombre de «Defensa activa». Movieron parte de las divisiones en ciertas rutas para entrar en la batalla y, por lo tanto, crear condiciones para contener la ofensiva del oponente. No pudieron cumplir este objetivo. En tácticas, estuvimos por delante de ellos durante una semana», señaló.

Alemania enviará a Ucrania vehículos blindados de los años 70

Schützenpanzer MARDER 1A5 FOTO CHRIS EMIL JANSEN

Alemania entregará a Ucrania tanques MARDER, que se produjeron en la década de 1970. Los primeros 20 MARDER se podrían entregar dentro de 6 u 8 semanas, informa SPIEGEL.»Kiev ha estado esperando una respuesta de Alemania durante varios días sobre el suministro de 100 antiguos vehículos de combate de infantería MARDER. Antes de la entrega a Ucrania, tendrían que ser reparados. El MARDER fue producido en Alemania de 1970 a 1975. Se produjeron un total de 2.136 vehículos. En 2010, el MARDER fue finalmente reemplazado por el Leopard.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso amenazó con ataques militares a la OTAN

FUENTE URA RU

El transporte de armamento de la OTAN a las fuerzas armadas ucranianas, será considerada por los militares rusos como objetivos para ser destruidos. «Advertimos que los vehículos de los Estados Unidos y la OTAN transportando armas hacia el territorio ucraniano, se consideran objetivos militares legítimos». El viceministro explicó que cualquier intento de ralentizar la Operación especial, de dañar a Rusia o a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, serán detenidos drásticamente.