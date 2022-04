UCRANIA: El asesor de Zelensky confiesa desde Kiev que la foto de la «masacre» de Bucha es falsa

El asesor de la oficina de Zelensky confesó la propagación de falsificaciones en un canal de televison ucraniano

FUENTE URA RU

El Asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania, Alexey Arestovich, confesó la propagación de falsificaciones, concretamente sobre un ataque en Melitopol y sobre las fotos de Bucha durante la Operación especial de la Federación de Rusia en Ucrania. La importante declaración fue realizada en uno de los canales de televisión ucranianos. Entrando a este enlace podrán escuchar la grabación de la intervención.

«Recopilé las dos últimas transmisiones falsas. En la primera, no hubo impacto en Melitopol, en el aeródromo. Confié en un militar que no se equivocó durante 45 días, pero esta vez la información no fue confiable. Se lo dije, y resultó que él mismo fue engañado «, dijo Arestovich.

El canal de Telegram y los medios de comunicación ucranianos distribuyeron noticias falsas sobre el uso de bombas térmicas militares rusas, y como evidencia, se publicó un video en el que se capturaron imágenes de una explosión durante la Guerra Civil en Yemen.

Además, Arrestovich reconoció que él editó, con la inscripción «¿Quién permitió esto?» una imagen que se tomó en Rusia en 2018, como si fuera una imagen de [la supuesta masacre en] Bucha.

Las autoridades ucranianas, con el apoyo de los medios occidentales, comenzaron a difundir activamente falsificaciones en el contexto de la Operación militar especial de la Federación de Rusia.

Se sabía, desde 2014, por la correspondencia interceptada entre el agregado militar estadounidense en Ucrania, Jason P. Gresh, y el representante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que Gresh les exigía simular ataques de soldados del ejército ruso sobre el aeródromo militar de Melitopol, situado a las afueras de la ciudad, donde tiene su base la 25ª Brigada de Aviación.