ECONOMÍA GLOBAL: Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden económico mundial

«Ante nuestros ojos se está formando un nuevo orden económico mundial, integral, en el que algunos Estados y bancos privados pierden su monopolio privado sobre la gestión del dinero, luego sobre el uso de la fuerza militar, y así sucesivamente», explica el economista Sergey Glazyev.

Sergey Yurievich Glazyev (1961, Ucrania, URSS) es doctor en Economía, miembro del Consejo Financiero del Banco de Rusia. Fue asesor del presidente Putin sobre Integración Económica Regional de 2012 a 2019. Glazyev habló en una entrevista con BUSINESS Online sobre el fin de la globalizació liberal y el surgimiento de un nuevo orden económico mundial, a partir del fin del monopolio del dólar.

Glazyev describió los eventos que estamos viviendo actualmente a nivel global, en su libro de 2016 «La última guerra mundial: los Estados Unidos la comienzan y pierden», que -lamentablemente- no está traducido del ruso. Haciendo un análisis de los cambios políticos y económicos globales de los últimos años, el economista concluyó que como resultado de la crisis de 2008, Occidente -especialmente EEUU- aumentaría su política externa militarista encaminando al mundo hacia una guerra mundial. Glaziev pronosticó que, de cualquier modo, será la última guerra global: si se supera el monopolio del dólar y la hegemonía de Estados Unidos, se pone fin a su poder militar y sus guerras permanentes; y si ésto no es posible, el escenario es la destrucción de la humanidad…en cuyo caso tampoco habrá más guerras…

Sergey Glazyev: Eventos como éste suceden una vez en un siglo

«La última guerra mundial»

«Después de no haber logrado debilitar a China en la guerra comercial, los estadounidenses cambiaron el objetivo hacia Rusia, que ven como un eslabón débil en la geopolítica y la economía globales. Los anglosajones están tratando de implementar sus eternas ideas rusofóbicas para destruir a nuestro país, y al mismo tiempo debilitar a China, porque la alianza estratégica de la Federación de Rusia y la RPC es demasiado difícil para los Estados Unidos. No tienen el poder económico o militar para destruirnos juntos, ni por separado «, dice Sergey Glazyev, académico de la Academia de Ciencias de Rusia y ex asesor del presidente Vladimir Putin.

– Sergey Yuryevich, comentando los trágicos eventos actuales, escribió en su canal de Telegram que es necesario leer su libro «La última guerra mundial», escrito hace aproximadamente 6 años. ¿Cómo pudo predecir todo con tal precisión?

– El hecho es que existen patrones de desarrollo económico a largo plazo, cuyo análisis y comprensión nos permite predecir los eventos que están ocurriendo actualmente.

Ahora estamos experimentando un cambio simultáneo en las estructuras económicas, tecnológicas y mundiales. Mientras que la base tecnológica de la economía está cambiando y se está produciendo la transición a tecnologías fundamentalmente nuevas, el sistema de gestión también se está transformando. Este tipo de evento ocurre aproximadamente una vez en un siglo.

Sin embargo, los patrones tecnológicos cambian una vez cada 50 años, y su cambio suele ir acompañado de una revolución tecnológica, depresión y una carrera armamentista. Los patrones económicos mundiales cambian una vez cada 100 años, y su cambio está acompañado por guerras mundiales y revoluciones sociales.

Esto se debe al hecho de que la élite gobernante de los países centrales en la estructura económica del viejo orden mundial evita los cambios, no tiene en cuenta el surgimiento de sistemas de gestión más efectivos, intenta bloquear el desarrollo de los líderes del nuevo orden, los usan e intenta mantener su posición de hegemonía y monopolio por cualquier medio, incluidos los medios militares y las desestabilizaciones.

Hace 100 años, el Imperio Británico estaba tratando de mantener su hegemonía en el mundo. Cuando ya estaba perdiendo económicamente a los recursos combinados del Imperio Ruso y de Alemania, se desató la Primera Guerra Mundial provocada por la inteligencia británica, durante la cual los tres imperios europeos se auto-destriparon.

Estoy hablando del colapso de la Rusia zarista, de los imperios alemán y austro-húngaro, pero esto también incluye a los otomanos. En cuanto a Gran Bretaña, sostuvo el dominio global por un tiempo e incluso se convirtió en el imperio más grande del planeta. Pero debido a las inexorables leyes de desarrollo socioeconómico, el sistema económico mundial colonial, basado en realidad en el trabajo esclavo, ya no podía proporcionar un crecimiento económico.

Se presentaron dos nuevos modelos políticos: el de los soviéticos y el de los estadounidenses, que demostraron una eficiencia de producción mucho mayor: permitieron la producción masiva de productos de manera mucho más eficiente que los sistemas de los imperios coloniales del siglo XIX.

El surgimiento de la URSS y de los Estados Unidos, con sistemas de gestión centralizados, les permitió dar un gran salto en su desarrollo económico. En Europa, el sistema de gobierno corporativo se formó, desafortunadamente, según el modelo nazi en Alemania, y -también hay que decirlo- no sin la ayuda de la inteligencia británica.

Hitler, respaldado por la inteligencia británica y el capital estadounidense, implementó rápidamente un sistema de gobierno corporativo centralizado en Alemania, lo que permitió que el Tercer Reich se expandiera rápidamente por toda Europa. Gracias a Dios, derrotamos a ese fascismo alemán.

Después de eso, dos modelos permanecieron en el mundo: el soviético y el Occidental (con el centro en Estados Unidos). Después del colapso de la Unión Soviética –que no logró soportar la competencia global debido al hecho de que el sistema de gestión no era lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades del progreso tecnológico- Estados Unidos por un tiempo, se apoderó de la dominación global.

El nuevo orden económico mundial es ideológicamente socialista

– Pero ahora este período de «la soledad unipolar estadounidense» ya está pasando, y probablemente no sólo gracias a Rusia, sino en primer lugar a China y las regiones asiáticas. ¿No es así?

– De hecho, las estructuras verticales jerárquicas características del sistema económico del mundo imperial resultaron ser demasiado rígidas para garantizar procesos de innovación continua y perdieron su eficacia competitiva para garantizar el crecimiento de la economía mundial.

En su periferia, se ha formado un nuevo orden económico mundial, basado en modelos de gestión flexibles, en una organización de la red de producción, donde el Estado trabaja como integrador, combinando los intereses de varios grupos sociales para alcanzar un objetivo de bienestar público.

Hoy, el ejemplo mundial más impresionante de una economía tan integrada es China, cuya tasa de crecimiento ha sido tres veces más rápida que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense durante más de 30 años. En este momento, China ya supera a los Estados Unidos en términos de producción, exportaciones de bienes de alta tecnología y tasas de crecimiento.

Hay una primacía de los intereses públicos sobre los intereses privados, y el Estado busca maximizar las tasas de crecimiento para combatir la pobreza. En este sentido, el nuevo orden económico mundial es ideológicamente socialista. Al mismo tiempo, utiliza mecanismos de mercado de competencia, lo que hace posible una mayor concentración de recursos para la revolución tecnológica, para garantizar saltos económicos basados ​​en un nuevo orden tecnológico avanzado.

Si observamos la tasa de crecimiento desde 1995, la economía china se ha multiplicado por 10, mientras que la economía estadounidense ha crecido sólo un 15 %. Por lo tanto, ya es obvio para todos, que el ritmo del desarrollo económico global está cambiando actualmente hacia Asia: China, India e Indochina ya producen más productos que Estados Unidos y la Unión Europea. Si agregamos Japón o Corea, donde el sistema de gestión es similar en sus principios de integración de la sociedad en torno al objetivo de mejorar el bienestar público, podemos decir que hoy en día este nuevo orden económico mundial ya domina el mundo, y el centro de producción del mundo.

Desde hace 15 años EEUU libra una guerra híbrida global para mantener su hegemonía

La economía se ha trasladado al sudeste asiático. Por supuesto, la élite gobernante estadounidense no está de acuerdo con esto. Ellos, al igual que el Imperio británico antes, buscan mantener su hegemonía en el mundo. Los eventos que se llevan a cabo hoy son una manifestación de cómo la élite oligárquica financiera y el poder de Estados Unidos está tratando de mantener su dominación mundial. Se puede decir que durante los últimos 15 años, ha estado librando una guerra híbrida global, que busca sembrar el caos en los países que escapan de su control y restringir el desarrollo de la RPC. Pero debido a que su sistema de gestión ya es arcaico, no pueden hacer esto.

La crisis financiera de 2008 fue un momento de transición en el que finalmente terminó el ciclo del orden tecnológico saliente y comenzó el proceso de redistribución masiva del capital a un nuevo orden tecnológico, cuyo núcleo es un complejo de tecnologías de comunicación, de nano-bioingenierías e información. Todos los países comenzaron a bombear dinero a sus economías.

Lo más sencillo que puede hacer un Estado moderno es dar a todas las empresas acceso a un dinero barato a largo plazo para que puedan adoptar nuevas tecnologías.

Pero mientras que en Estados Unidos y en Europa se gastaron el dinero principalmente en burbujas financieras y generaron déficits presupuestarios; en China, ese enorme caudal monetario se dirigió completamente al crecimiento de la producción y al desarrollo de nuevas tecnologías. No hubo burbujas financieras, y mientras la monetización altísima de la economía china no conducía a la inflación, el crecimiento de la oferta monetaria se acompañó de un aumento en la producción de bienes, la introducción de nuevas tecnologías avanzadas y un aumento en el bienestar público.

Hoy en día, la competencia económica ya ha llevado al hecho de que Estados Unidos ha perdido su liderazgo. Como vimos, Donald Trump intentó contener el desarrollo de China a través de una guerra comercial, pero no logró nada.

– ¿Por qué no lo lograron? ¿Trump no tuvo suficiente determinación?

– Incluso Trump no pudo hacerlo porque China tiene un sistema de gestión más eficiente, lo que le permite concentrar los recursos de producción disponibles, lo más plenamente posible. Al mismo tiempo, la gestión efectiva del dinero, mantiene el dinero en el sector de la economía real, centrándose en la financiación de las inversiones de desarrollo.

China ha alcanzado una tasa de ahorro más alta que cualquier país: alrededor del 45 % del PIB se invierte, en comparación con el 20 % en los Estados Unidos o en Rusia. Esto, de hecho, garantiza la tasa de crecimiento ultra alta de la economía china.

En general, los Estados Unidos estaban condenados a perder esta guerra comercial, porque China puede producir productos de manera más eficiente y financiar el desarrollo de modo más barato. Todo el sistema bancario en China es de propiedad estatal, funciona como una institución de desarrollo único, que dirige los flujos de efectivo para expandir la producción y desarrollar nuevas tecnologías.

En los Estados Unidos, la oferta monetaria se utiliza para financiar el déficit presupuestario y se reasigna a las burbujas financieras. Como resultado, la eficiencia del sistema financiero y económico de EEUU es del 20 %, sólo uno de cada cinco dólares alcanza la economía real, y en China, casi el 90 % (es decir, casi todos los yuanes creados por el Banco Central de la RPC) alimentan la expansión de la producción y garantizan un altísimo crecimiento económico.

Los intentos de Trump por limitar el desarrollo de China a través de métodos de guerra comercial han fallado, y al mismo tiempo, rebotaron en los Estados Unidos.

Paralelamente a la guerra comercial contra China, los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban preparando una guerra contra Rusia, ya que la tradición geopolítica anglosajona considera que Rusia es el principal obstáculo para el establecimiento de la dominación mundial por parte del poder y las élites financieras de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

Debo decir que la guerra contra la Federación de Rusia se desarrolló inmediatamente después de la anexión de Crimea y después de que la inteligencia estadounidense organizara un golpe de Estado en Ucrania. Se puede decir que engañaron a Rusia, que creyó que la injerencia estadounidense en Ucrania era un fenómeno temporal. Sin embargo, los estadounidenses echaron raíces, creando no sólo una base fuerte dándoles alas a los nazis, sino que también entrenaron a las fuerzas armadas nazis, les dieron la oportunidad de obtener una formación militar y los entrenaron en sus academias, junto a todas las fuerzas armadas de Ucrania. Y durante 8 años, prepararon a las fuerzas armadas de Ucrania para luchar contra un único enemigo: Rusia. Mientras que los medios de comunicación, que también están completamente controlados por los estadounidenses en Ucrania, formaban la imagen del enemigo en la conciencia pública.

Además, los Estados Unidos utilizaron la economía en la guerra híbrida contra la Federación de Rusia. Ya en 2014, impusieron las primeras sanciones y eliminaron una parte significativa de los préstamos occidentales a la economía rusa. Ahora estamos viendo la siguiente fase, cuando han desconectado efectivamente a Rusia del sistema monetario y financiero global que dominan.

Todo esto fue predicho por mí hace 10 años, basado en la teoría del cambio de patrones económicos mundiales y la lógica específica de la élite gobernante de los Estados Unidos, centrada en la dominación mundial.

La geopolítica anglosajona está orientada tradicionalmente contra el Imperio Ruso y sus sucesores, la URSS y la Federación de Rusia, porque desde los tiempos del Imperio Británico, Rusia ha sido vista como el principal oponente por los anglosajones. Toda la llamada ciencia geopolítica que se escribió en Londres se redujo, de hecho, a un conjunto de recomendaciones sobre cómo destruir a Rusia como fuerza dominante en Eurasia. Me refiero a todo tipo de construcciones especulativas como «países del mar contra los países de tierra», etc.

– ¿Por qué Rusia preocupaba tanto a los «países del mar»? Después de todo, nunca hemos bordeado el Reino Unido.

– En este sentido, inventaron una fórmula: quien controle Eurasia controla todo el mundo. En realidad, el desarrollo aplicado de dicha fórmula ya ha ido más lejos. El famoso teorema de Zbigniew Brzezinski dice que para derrotar a Rusia como superpotencia, hay que alejarla de Ucrania.

[N. de la E.: Zbigniew Brzezinski, nacido en Polonia en 1928, y convertido en ciudadano estadounidense; del Partido Demócrata, fue asesor de los presidentes Lyndon Johnson y Jimmy Carter; se oponía a De Gaulle; apoyó la guerra de Vietnam; fue responsable del financiamiento de los terroristas talibanes que derrocaron al gobierno democrático de Afganistán en los 80; abogaba por la reinstauración del sha de Irán en el poder; impuso la doctrina de usar la fuerza militar para defender los intereses de EEUU en el Golfo Pérsico… ]

Todo este dogma político, que parecía que durante mucho tiempo había disminuido, reaparece hoy en día en el pensamiento de la élite política estadounidense. Hay que decir que todavía hay cursos de geopolítica con ideas del siglo XIX en la Universidad de Harvard y en Yale, afilando los cerebros de los futuros políticos estadounidenses contra Rusia. Así que, de hecho, saltaron a esas viejas fuentes rusofóbicas que siempre han sido características de la geopolítica anglosajona. Y, teniendo en cuenta a Rusia como principal oponente de su dominación en el mundo, usaban a Ucrania como un puesto de avanzada, o más bien, como una herramienta para socavar a Rusia, debilitándola para en el futuro destruirla como Estado soberano, como plantea la propuesta de Brzezinski.

Entonces, lo que está sucediendo hoy en día era fácil de predecir, basándose en una combinación de patrones de desarrollo económico a largo plazo que condenan al mundo a una guerra híbrida; y en la rusofobia tradicional de la élite política anglosajona.

Después de que fracasara el debilitamiento de la RPC mediante una guerra comercial, los estadounidenses transfirieron el golpe principal de su poder militar y político contra Rusia, que ven como un eslabón débil en la geopolítica y la economía globales.

Además, los anglosajones buscan establecer el dominio sobre Rusia para implementar sus eternas ideas rusofóbicas de destruir a nuestro país, y al mismo tiempo debilitar a China, porque la alianza estratégica de la Federación de Rusia y la RPC es demasiado difícil para los Estados Unidos. No tienen el poder económico ni militar para destruirnos juntos, ni por separado, por lo que los Estados Unidos inicialmente buscaban ponernos en desacuerdo con China. No tuvieron éxito. Pero EEUU, aprovechando nuestra, yo diría, complacencia, tomaron el control de Ucrania, y hoy están usando a esta república fraternal como un arma contra Rusia, para luego controlar nuestros recursos, fortalecer su posición y debilitar a China. En general, todo esto es obvio, tanto como que dos y dos son cuatro.

Los estadounidenses no podrán ganar, donde los británicos no tuvieron éxito en su tiempo

– Probablemente sea obvio, pero no para todos. Hay muchos oponentes de una alianza con China entre la élite rusa. Al menos antes de la Operación especial en Ucrania, a estas personas les parecía que la cultura estadounidense y occidental era más clara y más cercana a nosotros que la antigua cultura china, y que siempre encontraríamos un lenguaje común con nuestros «socios occidentales».

– En 2015 escribí el libro «La última guerra mundial: los Estados Unidos la comienzan y pierden», que mencioné al comienzo de la conversación. Allí lo explico todo. Los Estados Unidos lanzaron una guerra híbrida global que comienza con las revoluciones de colores, para irrumpir en las regiones del mundo que no controlaban, para fortalecer su posición y debilitar la posición de sus competidores geopolíticos. Después del famoso discurso de Munich del Presidente Putin (en febrero de 2007) se dieron cuenta de que habían perdido el control de la Rusia de Yeltsin, y estaban seriamente preocupados.

En 2008, estalló la crisis financiera y quedó clara la transición hacia un nuevo orden tecnológico. El nuevo orden estaba comenzando y el viejo orden económico y el antiguo sistema de gestión ya no servían para el desarrollo económico progresivo. China toma la iniciativa.

Entonces la lógica de la guerra mundial se desarrolla, sólo que no ocurre en las formas que existían hace 100 años, sino en tres frentes: monetario y financiero (donde EEUU aún domina el mundo), comercio y producción (donde EEUU ya ha perdido frente a China) e información y conocimiento (donde los estadounidenses también tienen tecnologías superiores). Se usan los tres frentes para tratar de mantener la iniciativa y mantener la hegemonía de sus corporaciones.

El siguiente frente es el más obvio, son las operaciones militares, como la última herramienta para forzar a los Estados que no controlan, a obedecerlos. Hoy en día, la situación en este frente también está empeorando.

Las operaciones activas están en marcha en todos los frentes de la guerra híbrida global y es posible predecir el resultado: los estadounidenses no podrán ganar, al igual que los británicos no tuvieron éxito en su tiempo.

Aunque Gran Bretaña ganó formalmente la Segunda Guerra Mundial, perdieron política y económicamente. Los británicos perdieron todo su imperio: más del 90 % del territorio, y el 95 % de la población. Dos años después de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron los vencedores, su imperio colapsó como un castillo de naipes, porque los otros dos ganadores de la II GM, la URSS y los Estados Unidos, no necesitaban un imperio y lo consideraban un anacronismo. Del mismo modo, el mundo no necesitará corporaciones multinacionales estadounidenses, dólar estadounidense, moneda estadounidense, ni tecnologías financieras y pirámides financieras. Todo esto pronto será cosa del pasado. El sudeste asiático se convertirá en un líder obvio en el desarrollo económico global, y se formará un nuevo orden económico mundial ante nuestros ojos.

– Parafraseando a Remarque, [Erich Maria Remarque, el famoso autor de “Sin novedad en el frente”, sobre los horrores de la primera guerra mundial] podemos decir que los cambios finalmente han llegado al frente occidental, pero ¿qué signos hay de esta desaparición inminente del sistema global actual?

– Después de que los estadounidenses se apoderaron de las reservas de divisas venezolanas y las entregaron a la oposición; y luego de las reservas de divisas afganas; y antes de eso, de las reservas iraníes, y ahora, de las reservas de los rusos; quedó absolutamente claro que el dólar dejó de ser la moneda mundial. Siguiendo a los estadounidenses, esta estupidez también fue cometida por los europeos, y el euro y la libra dejaron de ser monedas de reserva mundial. Por lo tanto, el antiguo sistema monetario y financiero está viviendo sus últimos días.

Después de que nadie necesite los dólares estadounidenses y los euros, el colapso del sistema monetario y financiero global basado en dólares y euros es inevitable. En Asia los países líderes están cambiando a las monedas nacionales, y el euro y el dólar ya no son divisas de reserva.

La era de la globalización liberal ha terminado

– ¿Cómo ve el mundo después de la desaparición del monopolio del dólar?

– Actualmente estamos trabajando en un proyecto de acuerdo internacional sobre la introducción de un nuevo sistema de pago mundial destinado a las monedas nacionales de los países participantes, y de un sistema donde el intercambio de bienes determine los valores reales. No necesitaremos bancos estadounidenses y europeos. Un nuevo sistema de pago basado en tecnologías digitales modernas con una cadena de bloques (blockchain) se está desarrollando en el mundo, donde los bancos están perdiendo su importancia.

El capitalismo clásico basado en bancos privados es una cosa del pasado. Se está restaurando el Derecho internacional. Todas las relaciones internacionales clave, incluida la cuestión de la circulación de divisas mundiales, están comenzando a formarse sobre la base de contratos. Al mismo tiempo, se está restaurando la importancia de la soberanía nacional, porque los países soberanos están llegando a un acuerdo. La cooperación económica global se basa en inversiones conjuntas destinadas a mejorar el bienestar de los pueblos.

La liberalización del comercio deja de ser una prioridad, se respetan prioridades nacionales, y cada Estado construye un sistema para proteger el mercado interno y el espacio económico que considere necesario. En otras palabras, la era de la globalización liberal ha terminado. Ante nuestros ojos se está formando un nuevo orden económico mundial, integral, en el que algunos Estados y bancos privados pierden su monopolio privado sobre el tema del dinero, luego sobre el uso de la fuerza militar, y así sucesivamente.

El tercer escenario es catastrófico: destrucción de la humanidad

– ¿Y por qué llamó a su libro «La última guerra mundial?» ¿Qué le hace esperar que esta guerra global sea realmente la última?

– Llamé a esta guerra mundial, la última, porque vemos que hay varios escenarios de movimiento.

El primer escenario, que ya he descrito, es tranquilo y próspero. Consiste en superar el monopolio de los Estados Unidos. Para hacer esto, en el sector financiero se debe abandonar el dólar. Para superar el monopolio en la información y la esfera del conocimiento, necesitamos aislar nuestro espacio de información del estadounidense y cambiar a nuestras propias tecnologías de la información. Creando sus propios entornos de producción económica, pero sin el dólar estadounidense ni el euro, y confiando en sus tecnologías de la información para la gestión del dinero, los países del nuevo orden económico del mundo, garantizan altas tasas de desarrollo económico, mientras que el mundo occidental se derrumba. Colapsan las pirámides financieras, hay desorganización y una creciente crisis económica, agravada por el aumento de la inflación debido a la emisión incontrolada de dinero en los últimos 12 años.

El segundo escenario, es el posible desarrollo de eventos similar al que Hitler quería implementar durante el cambio de las estructuras económicas mundiales anteriores. Éste es un intento de crear un gobierno mundial con una ideología “sobrehumana”. Si Hitler pensó en la nación alemana como de superhombres, ahora los ideólogos actuales de la dominación mundial impondrían una transición a un estado post-humanoide en la humanidad. En contraste con ese post-humanismo de Occidente, los países principales del nuevo orden económico mundial se caracterizan por una ideología socialista, aunque manteniendo el respecto a los intereses privados, la protección de la propiedad privada y el uso de mecanismos de mercado. En China, India, Japón, y Corea, domina la ideología socialista, o más bien, una mezcla de ideología socialista, intereses nacionales y competencia de mercado. Es esta mezcla la que forma un poder fundamentalmente nuevo y una élite política, centrada en el desarrollo económico y el crecimiento del bienestar de las naciones.

Los políticos, intelectuales y empresarios occidentales, tienen un enfoque diferente. Lo que estamos viendo hoy es un intento de crear un nuevo orden mundial con un gobierno mundial a la cabeza, donde las personas son conducidas a un “campo de concentración electrónico”. Se pudo ver esto en el ejemplo de las restricciones durante la pandemia: todas las personas recibieron etiquetas y el acceso a los bienes públicos fue regulado por los códigos QR. Por cierto, en el escenario de pandemia estudiado por la Fundación Rockefeller en 2009, se estableció todo lo que sucedió, de una manera impresionante, en realidad predijeron el futuro. Este escenario se llamaba «paso de bloqueo», es decir, «caminar en formación», y el mundo occidental lo siguió. Al sacrificar sus propios valores democráticos, las personas se ven obligadas a obedecer las órdenes. Las organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, se utilizan como base para ensamblar un gobierno mundial que estaría subordinado al capital privado.

[N. de la E.: La idea de “campo de concentración electrónico” que formula Glazyev, es mucho más aplicable a la creación de una sociedad de adictos a las pantallas, consumidores de basura mental alienante, que a unas restricciones sensatas para controlar una crisis de salud global. China también empleó sistemas electrónicos de control para gestionar la pandemia].

Pero, hay que decir que Donald Trump obstaculizó firmemente estos planes [de crear un gobierno mundial], porque detuvo la firma de los acuerdos de asociación transatlántica y transasiática, donde todos los países que participaran en los tratados sacrificaban la soberanía nacional en todas las disputas comerciales. Según esos acuerdos, si el capital extranjero está presente en un negocio, en caso de disputa con un gobierno nacional, se forma un tribunal de arbitraje internacional. Y estos jueces designados, de hecho, por grandes empresas internacionales, resolverían estas disputas. De hecho, el Estado estaba perdiendo toda la soberanía en la regulación de las relaciones con grandes empresas. Sin embargo, Trump detuvo el acuerdo: los Estados Unidos no lo firmaron. Por lo tanto, se detuvo el proceso de formar un gobierno mundial. Esta es la segunda alternativa, y actualmente está experimentando una crisis debido al colapso de la idea de la globalización y el abandono gradual de las restricciones de la pandemia.

La opción del gobierno mundial es incompatible con una Rusia soberana, con nuestra independencia y papel en el mundo. En el escenario globalista, la Federación de Rusia se considera un territorio que está destinado a ser explotado por las corporaciones multinacionales occidentales. Al mismo tiempo, la «población indígena» debe cumplir sus intereses. Bajo este escenario, Rusia desaparece como una entidad independiente, al igual que China. El gobierno mundial occidental puede incorporar algunos de nuestros oligarcas a sus planes, pero sólo en roles secundarios o terciarios.

El tercer escenario es catastrófico: la destrucción de la humanidad …

Lo que está sucediendo en Ucrania es un reflejo de la agonía del poder estadounidense

– ¿El apocalipsis del cual todos hablan?

– Bueno, no todos… Pero todos están asustados, definitivamente.

Por cierto, sobre los laboratorios estadounidenses de guerra biológica que sintetizan virus peligrosos, tengo otro libro: «La plaga del siglo XXI: ¿cómo evitar el desastre y superar la crisis?».

Recuerdo que en 1996, cuando tuve que trabajar en el Consejo de Seguridad de la ONU, propuse desarrollar un concepto de bioseguridad nacional. Porque incluso entonces, hace casi 30 años, la genética era una ciencia suficientemente avanzada como para sintetizar virus dirigidos contra personas de una cierta etnia, género, o edad. Esto ha sido posible desde hace mucho tiempo. Ahora, según los datos de nuestro Ministerio de Defensa, los laboratorios de guerra biológica estadounidenses estaban desarrollando virus dirigidos contra los eslavos. Al parecer, ya es posible hacer un virus contra algún grupo étnico que tenga una característica específica en su código genético.

Lo que está sucediendo en Ucrania hoy es un eco de la agonía de la élite gobernante de los Estados Unidos, que no puede aceptar que ya no será líder mundial. Esto se está aclarando para todos, por lo menos para aquellos que no están relacionados con los estadounidenses por sus intereses, o que no están sujetos a su influencia ideológica.

Le doy un ejemplo. Cuando los Estados Unidos impusieron sanciones contra Rusia en 2014, le pregunté a mis colegas chinos: «¿Crees que los estadounidenses pueden imponer sanciones a China?» Estaban seguros que no. Dijeron que esto era imposible, porque los Estados Unidos dependen mucho de China y China depende de los Estados Unidos, y sería más caro por los estadounidenses. Dos años después, Trump lanzó una guerra comercial contra China. Y Beijing ahora entiende que Estados Unidos es un enemigo que intentará hundir el milagro económico chino de cualquier manera posible.

Antes de eso, mis colegas chinos no estaban muy convencidos de mis argumentos, al igual que mi libro mencionado por usted, no influyó en nuestra élite política y económica. Mis argumentos no fueron tenidos en cuenta, aunque venimos diciendo desde hace muchísimos años que el dólar debe ser abandonado. Las reservas de divisas deberían haber abandonado los instrumentos denominados en dólares, se debería haber cambiado a un sistema financiero propio, y desarrollado sistemas de pago propios con socios en las monedas nacionales.

Hemos estado proponiendo todo esto, cuando ya estaba claro cómo iba el desarrollo económico global. Y sólo ahora, finalmente, todos han visto la luz.

– A juzgar por los eventos en Ucrania, no todos han visto la luz todavía.

– Sí, nos enfrentamos al hecho de que los estadounidenses han logrado engañar tanto al pueblo ucraniano en 8 años, que las llamadas fuerzas armadas de Ucrania parecen simplemente zombis. Son controlados como títeres. No es Zelensky quien manda al ejército ucraniano, ni siquiera el Ministerio de Defensa de Ucrania o al alto mando, sino el Pentágono. Éste ordena luchar «hasta el último soldado ucraniano», porque estos chicos zombis no se rinden. Pero están en una situación absolutamente desesperada. Todos los expertos ya han reconocido que Rusia ganó la Operación especial militar, que Ucrania no tiene posibilidad de resistencia, que toda la infraestructura militar ha sido destruida …

Las fuerzas armadas lo único que pueden hacer es rendirse para minimizar las pérdidas humanas, pero los oficiales ucranianos (y especialmente, por supuesto, los ultranacionalistas) actúan como zombis controlados externamente, siguen instrucciones del Pentágono, que reciben en sus computadoras personales y tabletas.

Los estadounidenses comandan a sus títeres de las fuerzas armadas ucranianas, rompiéndolos en unidades específicas. A cada unidad se le asigna un número, y a cada número se le asignan tareas de inteligencia militar artificial todos los días. Realmente tienen unas 150-200 mil personas en una máquina de guerra que funciona sin pensar, sólo sigue estúpidamente sus órdenes.

Están en una situación absolutamente desesperada, rodeados, privados de cualquier suministro, y todavía continúan una guerra sin sentido, condenándose a la muerte y arrastrando con ellos a los civiles que los rodean. Éste es un buen ejemplo de cómo funcionan las tecnologías modernas estadounidenses. Debemos entender que nos enfrentamos a una fuerza muy poderosa.

Hemos escuchado anteriormente a los expertos y políticos rusos, que los propios ucranianos se asfixiarán económicamente y luego nos arrastrarán a nosotros porque, a donde irá Ucrania sin nosotros. No podrá garantizar la producción económica sin nuestros recursos y nuestra cooperación. De hecho, Ucrania ha entrado en un estado de catástrofe económica, como sabíamos, y explicamos a nuestros colegas ucranianos.

Ucrania se ha convertido en el Estado más pobre de Europa, junto con Moldavia. Sin embargo, esto no impidió que los estrategas políticos e instructores estadounidenses y británicos formaran un ejército de 200 mil matones y asesinos que son una herramienta obediente de intereses estadounidenses.

El nuevo sistema monetario tendrá que construirse sin Occidente

-Dijo que está trabajando en la introducción de una nueva moneda. ¿En qué formato y con qué equipo?

– Hemos estado haciendo esto desde hace mucho tiempo como grupo de científicos. Hace 10 años, en el Foro Económico de Astaná,[capital de Kazajistán] presentamos el informe «Hacia un crecimiento sostenible a través de un orden económico justo» con un proyecto de transición a un nuevo sistema financiero y monetario global, donde propusimos reformar el sistema del FMI en función de lo que se llaman derechos de moneda especiales, y sobre la base de un FMI modificado, crear una moneda de liquidación mundial. Esta idea, por cierto, despertó un gran interés en ese momento: nuestro proyecto fue reconocido como el mejor proyecto económico internacional.

Pero en un sentido práctico ninguno de los Estados representados por las autoridades monetarias oficiales estaba interesado en este proyecto. Hasta el día de hoy es sólo una propuesta de expertos. Pero estoy seguro de que la situación actual nos obliga a crear nuevos instrumentos de pago y liquidación muy rápidamente, porque el dólar será prácticamente imposible de usar, y el rublo no puede encontrar estabilidad debido a la política incompetente del Banco Central de Rusia que, de hecho, actúa en interés de los especuladores internacionales. [N. de la E.: Glazyev es muy crítico con la política del Banco Central de Rusia para hacer frente a los problemas derivados de las sanciones económicas. Él está en contra de las medidas que se tomaron para sostener al rublo -como por jemplo haber subido la tasa de interés del dinero, entre otras-, dice que es una política inspirada en el FMI, y que en el fondo se está «complaciendo al enemigo». Critica que el Banco Central de Rusia, permita que los especuladores internacionales manipulen el tipo de cambio del rublo y que los grandes bancos rusos se hayan convertido en especuladores de divisas].

Objetivamente, el rublo podría convertirse en una moneda de reserva junto con el yuan y la rupia. Sería posible cambiar a un sistema multifunción basado en monedas nacionales. Pero aún se necesita algo equivalente para fijar los precios [de las materias primas]. Actualmente estamos trabajando en ese concepto en el espacio de intercambio de la Unión Económica de Eurasia, donde una de las tareas es formar nuevos criterios para fijar precios.

Es decir, si queremos que los precios del metal no se dicten en Londres, sino en Rusia, al igual que los precios del petróleo, eso implica el surgimiento de alguna otra moneda, especialmente si queremos actuar no sólo dentro de la Unión Económica de Eurasia, sino en Eurasia en un sentido amplio, en el centro de un nuevo orden económico mundial.

Pienso en China, India, Indochina, Corea e Irán. Estos son países grandes que tienen sus propios intereses nacionales fuertes. Después de la historia actual de la confiscación de las reservas de dólares, no creo que ningún país quiera usar la moneda de otro país como moneda de reserva. Así que necesitamos una nueva herramienta. Y una herramienta de este tipo, desde mi punto de vista, puede convertirse en una cierta moneda de pago sintética, que se construiría como un índice agregado.

-¿Puede dar algunos ejemplos?

-Bueno, existe la experiencia de la Unión Europea, el euro fue construido como una canasta de monedas. Todos los países que participan en la creación de una nueva moneda de liquidación (divisa de pago) deben otorgarse el derecho de tener su moneda nacional en esta canasta. Y la moneda común se forma como un índice, como un componente promedio ponderado de estas monedas nacionales.

A esto debemos agregar productos comerciales de intercambio: no sólo oro, sino también aceite, metal, grano y agua. Una especie de paquete de productos básicos, que de acuerdo con nuestras estimaciones, debe incluir aproximadamente 20 productos, que deben participar en la canasta para formar una nueva moneda de liquidación. Necesitamos además, un tratado internacional que defina las reglas para la circulación de esta moneda y crear una organización como el Fondo Monetario Internacional.

Propusimos reformar el FMI hace 15 años, pero ahora ya es obvio que el nuevo sistema financiero monetario tendrá que construirse sin Occidente. Tal vez un día, Europa se unirá a él y los Estados Unidos también se verán obligados a reconocerlo. Pero está claro que tendremos que construirlo sin ellos, por ejemplo, sobre la base de la Organización de Cooperación de Shanghai.

Estas son las propuestas formuladas por expertos, que serán sometidas ante los organismos oficiales para su estudio, en el próximo mes.