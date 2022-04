MARIUPOL:»Kiev nos dejó a merced de los militares ucranianos y el batallón nazi»

Los habitantes de Mariupol piden que el mundo sepa el infierno que han vivido desde que en 2014 las fuerzas armadas ucranianas y los nazis del batallón Azov se instalaron en la ciudad. Los mariupolanos dicen que no perdonarán nunca a los militares ucranianos ni al batallón nazi por las vidas perdidas y la ciudad destruida.

Batallón nazi Azov: 8 años de abusos sobre los habitantes de Mariupol

DMITRY GRIGORIEV / URA NEWS



El batallón Azov y los militares de Ucrania comenzaron a falsear el estado de Mariupol antes del inicio de la Operación especial rusa para la liberación del Donbass. Los habitantes de Mariupol explicaron a los corresponsales de URA.RU, como destruyeron los barrios para acusar a Rusia. Ahora Mariupol está dividida en sectores, las personas viven en los sótanos y quieren que el mundo sepa sobre lo que realmente sucede en Ucrania.



Mariupol vive bajo tierra



Mariupol sigue siendo uno de los puntos calientes en el frente al sur de la RPD (República Popular de Donetsk), a pesar de la finalización gradual de las hostilidades, los militares aún están limpiando la ciudad [de francotiradores ucranianos].

Los residentes hace un mes que viven bajo tierra; en los sótanos, refugiados de las bombas, y sólo salen para recibir la ayuda humanitaria que llega ahora. Los voluntarios entregan alimentos, agua y medicinas traídas desde otros puntos de la RPD y de Rusia, a los mariupolianos.

Mariupol se divide en sectores protegidos por los militares. Las afueras de la ciudad, están cubiertas por los soldados de la RPD, hacia el centro están los soldadados chechenos [de la República de Chechenia, de la Federación de Rusia].Para la seguridad de los residentes, se ha establecido un toque de queda.

Uno de los soldados de la RPD, dice al periodista: «Muchos civiles han muerto en los últimos días víctimas de francotiradores ucranianos. Hace tres días, vino un hombre y me preguntó si podía ir a otra parte de la ciudad. Le dije que en la calle disparan los francotiradores, incluso nosotros no pasamos por allí. Él no me escuchó. Como resultado, cayó herido. Tuve que ir a sacarlo, y por poco no perdimos algunos compañeros. Ahora se introdujo el toque de queda. Estamos más tranquilos, porque no se sabe quien anda por la ciudad, pueden ser los nazis disfrazados de civiles. Algunos [nazis] se disfrazaron rápidamente de civiles y escaparon de los combates, a sus pisos francos, en edificios de vecinos. Luego los tenemos que buscar, ya hemos atrapado a varios. Aquí, un joven cojo o herido causa sospechas inmediatamente. Ayer envié a uno disfrazado a [la ciudad de] Donetsk «

Su unidad controla los barrios del centro de Mariupol, al lado del teatro, donde a principios de marzo los ucranianos enterraron bajo las ruinas de docenas de civiles.

«Nos echaron lo peor de las fuerzas armadas ucranianas»

Según los ciudadanos, el ejército ucraniano desde hace un mes comenzó a organizar provocaciones.

Centro de Mariupol

«Hace un mes que vivimos prácticamente en una mazmorra. El ejército ucraniano a finales de febrero comenzó a destruir los edificios de viviendas. Al principio, ajustaron las lanzadoras de cohetes hacia la salida de la ciudad. Luego separaron completamente el districto del este. Subieron a los tanques y destruyeron los edificios de vecinos. Luego, tomaron y volaron nuestro famoso Teatro , enterrando bajo las ruinas a mujeres y niños. Sabemos exactamente que lo derribaron ellos. Ninguna aeronave volaba entonces. Los cadáveres de los muertos fueron recogidos en montones y luego su gente los tiró en algún lugar», dice la residente local Lyudmila.

Otros ciudadanos confirman que incluso antes del inicio de la operación especial de la Federación Rusa, comenzaron los disparos en Mariupol.

Lo mariupolanos salen de los sótanos a recoger la ayuda humanitaria

«En Shevchenko, 71 está la escuela 11ª. Allí, cuando aún no había empezado todo esto [la operación especial rusa] cayeron soldados ucranianos y al día siguiente, entre ellos y el «Azov» hubo un tiroteo y las balas entraban en las ventanas de los apartamentos. La gente entonces no estaba escondida en los sótanos, estaban sentados en su casa.

Los militares comenzaron a robar. LLegaban a las tiendas en autos y sacaban todo lo que podían. Incluso se llevaron todas las medicinas. Yo vi cómo tres del Azov abrieron tiendas. Luego, bombardearon esas tiendas con tanques. Y después de eso decían: «Aquí tienen cómo queda su mundo ruso».

Todos estos batallones nazis deben ser destruidos como los talibanes, dice Lyudmila.

Los lugareños creen que las autoridades (de Kiev) los dejaron a merced de las fuerzas armadas ucranianas y el batallón nazi. «No se organizó ninguna evacuación. La gente intentó irse, pero no fueron liberados. Yo misma pregunté a un militar [ucraniano] hasta cuándo iba a durar todo esto, y me respondió: ‘hasta el último ruso, estamos luchando aquí para que nuestras familias en el oeste vivan tranquilas’. Eso me dijo, era un tipo de la ciudad de Ivano-Frankivsk, «dice Nina.

Los residentes de Mariupol recuerdan la violencia pública que trajo el Azov hacia 2014-2015, y dicen que se sentían en la ciudad como si fueron los reyes y la autoridad local.

«La gente en Ucrania sabía sobre el batallón nazi. El alcalde les dio un sitio en la escuela deportiva, donde tenían una base. Recibieron dinero. En 2015-2016, el Azov tenía su propia base, hicieron allí lo que querían. Conducían vehículos blindados borrachos y atropellaban a la gente. Sentimos durante estos años que había llegado al fascismo.

Incluso el director de la escuela fue uno del Azov. Organizaron un campo de tiro en el gimnasio. Dijeron a los niños que los rusos son los invasores que hay que odiar. Nosotros nunca entramos en conflicto con Rusia. Tenemos otros valores: tenemos a Zhukov, Día de la victoria «, dice Lyudmila. [Zhukov es héroe de la II Guerra Mundial]

Según Nina, el ejército ucraniano en 2015 bombardeó el Microdistricto este de Mariupol para acusar a la milicia de la RPD. «Recordamos cómo quedaron enterrados bajo sus bombas los habitantes de los barrios del este. Vi que las bombas volaban desde las ubicaciones de las fuerzas armadas. Después de eso, vinieron los estadounidenses y recogían los restos de las bombas del asfalto para que fuera imposible determinar de qué lado habían venido. En estos bombardeos se acusó a la RPD», dice la interlocutora.



Y recuerda cuando el batallón nazi quemó el departamento de policía, porque éstos se negaron a disparar a los civiles durante la celebración del Día de la Victoria en Mariupol en 2014.

«En 2014, prendieron fuego al departamento de policía, encerrando el personal en el edificio. Muchahos jóvenes murieron quemados vivos allí. Los nazis no permitieron apagar el fuego ni dejaron entrar a la ambulancia. De hecho, fue una segunda Odessa, pero no se ha hablado sobre todo esto. Haga que todo el mundo descubra lo que hacen esos seres», pide Lyudmila.