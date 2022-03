MARIUPOL – TORTURAS Y DESAPARICIONES: El horror que dejan los nazis ucranianos

En el sótano de una escuela que fue base de las fuerzas ucranianas se halló el cadáver torturado y mutilado de una niña marcada con una esvástica. No es la única víctima

En el sótano de esta escuela se halló el cadáver de una niña torturada y mutilada

Zhenya, un soldado de la milicia popular de la RPD, que vivió toda su vida en las afueras de Dontesk, y que ha estado en la guerra desde 2014, condujo a los periodistas de URA NEWS a través de las calles destruidas y bombardeadas de Mariupol, hasta la escuela. Ésta era usada como base por las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones ultras, hasta que hace unos días pudieron expulsarlos de allí. El soldado enseña al periodista todo lo que han encontrado.

Señalando los cascos, el soldado de la RPD dice: “Mira la mierda que dan. No nos llevamos esto, porque ni siquiera te salva de los fragmentos. Pero, sus nazis están mucho mejor equipados. Ni siquiera pueden vestir adecuadamente a su ejército regular, y distribuyen lo mejor a estos fascistas».

En la escuela destruida, los rastros de la reciente presencia del ejército ucraniano están por todas partes: municiones, uniformes, galones y mucho vodka. Las botellas del fuerte licor están por todas partes.

Algunas oficinas y un corredor se utilizaron como alojamiento para dormir. En las clases de gimnasia de la escuela, los militares ucranianos prefirieron no pasar la noche: las enormes ventanas en condiciones de guerra son un peligro mortal.

La escuela donde los periodistas hallaron el cadáver de la niña

El hecho de que esta escuela también fuera utilizada por los batallones nazis, se evidencia por un terrible hallazgo que hacemos en el sótano de la escuela: el cadáver mutilado de una niña con una bolsa en la cabeza, los brazos amputados y una esvástica tallada en el estómago. Quién es ella y cómo terminó aquí, nadie lo sabe. Está claro que fue torturada en este sótano durante mucho tiempo, hasta que llegaron aquí los soldados del ejército de la RPD.

«¿Ves que son escoria? Estos no son humanos. Este cadáver de la niña que yace aquí en el sótano no es un caso aislado. Ahora nos dicen que sólo en Mariupol, la policía tenía doscientas denuncias sobre la desaparición de niñas. Simplemente fueron secuestradas, violadas y asesinadas, pero nadie fue castigado por esto. La policía no hizo nada, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía hacer nada contra ellos. ¿Qué puedes hacer cuando varios miles de personas armadas viven legalmente en tu ciudad, unidas por una ideología y listas para matar? No puedes hacer nada, aunque seas policía”, dice Zhenya.

Los barrios liberados en las afueras de Mariupol siguen siendo inseguros. A pesar de la relativa calma, las calles son bombardeadas regularmente por la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los batallones ultras, y a cualquier residente local le puede esperar una desgracia. Esto lo comprueba el ejército de la República Popular de Donetsk (RPD) que protege la parte recuperada de la ciudad. Ahora tienen que descubrir a los saboteadores emboscados y dicen que es como tener constantemente un «cuchillo en la espalda».

Los soldados del ejército de la RPD, que controlan los barrios liberados de la ciudad, se mueven con cautela. Se revisa cuidadosamente la documentación. “Hay nazis disfrazados en la ciudad, y es difícil descubrirlos, ya que muchos de ellos habían conseguido documentos. Recientemente, un individuo estaba filmando la posición de nuestro grupo, dónde y cuántos éramos. Fuimos a pedirle documentación y llevaba un fajo de dinero, que dijo que lo acababa de sacar del cajero automático. Pero, ¿cómo lo había hecho si todos los cajeros automáticos de la ciudad están destruidos y los bancos no funcionan? Lo entregamos a nuestros ejército, y lo llevaron a Donetsk para averiguar su identidad ”, dice Zhenya.

El paisaje de las calles de Mariupol

Mientras nos movemos a través de los barrios destruidos de las afueras de Mariupol, los cañonazos retumban alrededor. Los barrios liberados de la ciudad todavía no pueden llamarse seguros.

No es fácil ver alegría en los ojos de los vecinos, que aquí y allá se apiñan en las entradas, cuando pasamos. En sus ojos, hay miradas perdidas, de fatiga, o de ira.

“Hay que entender a los lugareños: pasaron un mes de infierno. Los que sobrevivieron ahora se dan cuenta de que lo han perdido todo. Y de cuántos seres queridos murieron. Aquí, en los sótanos de algunas casas, hasta treinta cuerpos yacen bajo los escombros. Los que se encuentran son enterrados en los patios”, dice Zhenya. De hecho, se pueden encontrar tumbas en casi todos los patios que cruzamos en nuestro camino. La gente sigue muriendo incluso ahora.

Hace unos días, los corresponsales de URA.RU presenciaron el funeral de cinco hombres. Todos ellos fueron víctimas de los francotiradores de Azov, que todavía «trabajan» en las calles.

“A pesar del hecho de que estos barrios parecen estar bajo nuestro control, todavía son peligrosos. Regularmente vemos drones en el cielo. Después de ellos, la artillería suele impactar con precisión.

Además, no sabemos exactamente lo que puede hacer alguno de los lugareños. Nunca se sabe, los nazis mantienen como rehenes a miembros de la familia y las personas se ven obligadas a participar en sabotajes ”, señala el guía de los periodistas.

A pesar de que una gran parte de Mariupol ya está libre del ejército de Ucrania, la lucha por algunos barrios, incluso en las afueras, aún continúa. Según Zhenya, las avenidas ahora se han convertido en un obstáculo para el ejército de la RPD y el ejército de la Federación Rusa. La mayor calle que cruza la ciudad ahora está efectivamente dividida, con el lado par controlado por los ucranianos y el lado impar por el ejército de la RPD.

“Tienen fortificaciones importantes en la misma calle. Los lugareños dicen que incluso reforzaron y vertieron hormigón sobre las manzanas de la ciudad durante todos estos años. Dominan bien el área. Se mueven por los sótanos de las casas y tienen apartamentos. En uno de estos, recientemente encontramos un dron, cargadores para una ametralladora y un uniforme ucraniano. Aparentemente, el morador de la casa se vistió de civil y ahora se esconde en algún lugar de la ciudad o intenta escapar. Los vecinos ya nos lo han descrito, pero el aspecto que dicen que tiene es bastante típico. Trate usted de encontrarlo ahora. No buscaremos a todos los que se le parezcan ”, dice Zhenya.

Ahora, ningún militar está dispuesto a hacer pronósticos sobre cuándo Mariupol estará completamente despejada y segura.

Según los escoltas que acompañan a los periodistas de URA NEWS, a pesar de que una gran cantidad de los miembros del batallón ultra, estaban instalados en el cuartel general del Azov, es muy difícil predecir cuantos están ahora en las calles vestidos de civil. “ Todo esto llevará mucho tiempo. Creo que meses de limpieza total. ¿Y cuántos de ellos ya se habrán ido? Son como las cucarachas. Corren por las esquinas y se esconden. Pero a diferencia de las cucarachas, éstos pueden causar mucho dolor ”, dice Zhenya.

Nos vamos a Donetsk. Uno de los soldados de la RPD llamado Sasha pide que le entreguemos una bolsa con cosas a su esposa en Donetsk. Aceptamos ayudarlo. Por la noche, ya en Donetsk, su esposa Katya nos informa que el barrio donde estuvimos con Sasha fue bombardeado literalmente una hora después de nuestra partida. Varios soldados resultaron heridos, pero todos sobrevivieron.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia confirma más atrocidades

El jefe del Centro Nacional para el Control de la Defensa (NTsUO) de la Federación Rusa, el Coronel General Mikhail Mizintsev informó ayer 29 de marzo que en los sótanos de los edificios liberados en Mariupol, se van hallando cuerpos brutalmente torturados, de personas víctimas de las fuerzas armadas ucranianas.

El coronel general Mizintsev. “En los sótanos de los edificios de la ciudad de Mariupol, liberada, se encontraron cuerpos de civiles con rastros de tortura brutal y tallados con símbolos nazis y una esvástica”, dijo.

El coronel también confirmó el hallazgo del corresponsal de URA NEWS, Dmitry Grigoriev, el 27 de marzo, cuando junto a un soldado de la República Popular de Donetsk, descubrieron el cadáver de la niña en el sótano de una escuela de Mariupol, [como se explica en los párrafos anteriores].

Otra atrocidad explicada por el coronel general Mizintsev, fue la que informaron «los civiles rescatados» que dijeron que «los nazis arrojaron granadas deliberadamente a los sótanos, aún sabiendo que allí había mujeres y niños».

Y ya en otra localidad, en las afueras de Kharkov/Jarkov miembros de los batallones nazis abrieron fuego contra las personas que hacían colas en comercios, cajeros automáticos y puntos de distribución de comida y agua potable, añadió el general. Tres personas murieron y diez resultaron heridas.