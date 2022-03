OPERACIÓN MILITAR RUSA: La útima etapa será llegar hasta la frontera con Polonia

Coronel Anatoly Matviychuk: El ejército de la Federación Rusa está cerca de la última etapa de la operación en Ucrania. El último punto será ir hasta la frontera con Polonia

Coronel retirado Anatoly Matviychuk,

El ejército ruso destruyó plenamente el sistema ucraniano de control de tropas , las fuerzas regulares de las fuerzas armadas están prácticamente aplastadas, dijo el coronel retirado Anatoly Matviychuk, que sirvió como oficial de las fuerzas especiales soviéticas en el conflicto de Afganistán. Según él, la tarea del presidente Vladimir Putin sobre la desmilitarización de Ucrania está casi terminada. La última etapa sería la destrucción de las formaciones ultranacionalistas en el oeste de Ucrania y la llegada hasta la frontera con Polonia, según dijo el experto militar en una entrevista con ura.ru.

«Polonia quiere quedarse con la región de Lviv de Ucrania»

El Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg, el 24 de marzo, rechazó la propuesta de Polonia de enviar fuerzas de la OTAN como fuerzas de paz, al oeste de Ucrania, para que la región no se involucre en la guerra con Rusia. ¿Por qué se comporta Varsovia de esta manera, ¿no tiene miedo de la respuesta militar de Moscú?

Polonia se siente históricamente ofendida por Rusia, y decidió que llegó el momento de hacerle pagar a Rusia. En 1939, rechazamos las pretensiones de Varsovia sobre territorios que considera suyos: Ucrania occidental, Bielorrusia occidental y Lituania, que formaron parte de Polonia de 1918 a 1939. Las autoridades polacas creen que pueden recuperarlos. Es para esto, que plantean la llamada misión de mantenimiento de la paz. Con cualquier escenario, Varsovia ha desarrollado un plan de invasión y desean recuperar por lo menos la región de LVIV.

¿Polonia es una amenaza para Rusia? ¿Es necesario tomar algunas medidas contra ella?

Es un país agresor que experimenta hostilidad hacia nuestra patria. Ya hemos introducido medidas contra ella. Si se necesita algún tipo de respuesta militar, Dios dirá, cuando lleguemos a la frontera con Polonia, enviaremos mensajes fronterizos profundamente militarizados.

«El poder ucraniano ya no puede manejar efectivamente su ejército»

El presidente Vladimir Putin dijo que la desmilitarización de Ucrania es uno de los objetivos de la Operación Especial. Un mes después, desde el comienzo de los combates, ¿en qué medida nos acercamos al cumplimiento de esta tarea?

Hemos liquidado a la Fuerza Aérea y a las Fuerzas Navales de Ucrania, el sistema de defensa aérea tampoco puede realizar luchas sistémicas, las tropas blindadas están parcialmente destruidas. Destruimos el complejo militar-industrial de Ucrania, ahora no pueden producir ni reparar material. Los centros principales que estaban en Jarkov, en la región de Kharkiv, y en la región de Kiev, en el distrito de Nezhin, todos fueron destruidos. Los militares ucranianos sólo se dedican a la reparación de campo, los repuestos para restaurar los vehículos se han agotado, y pronto se detendrán debido a la falta de piezas.

Las unidades motorizados prácticamente no existen: la infantería del ejército ucraniana es transportada en automóviles de transporte militar. Las fuerzas regulares de las fuerzas armadas han sido aplastadas. El país ha declarado la movilización de civiles varones de 18 a 60 años, que no constituyen ninguna amenaza para nuestro ejército, ya que no están capacitados. Es decir, prácticamente completamos la tarea de desmilitarización de Ucrania.

Se dice que Kiev ha perdido la gestión de sus tropas, . ¿Es esto real o sólo es una suposición?

Nuestros militares destruyeron plenamente el sistema ucraniano de gestión de sus tropas y de su armamento, y parcialmente, el sistema de gestión Estatal. El centro político y diplomático se mudó de Kiev a Lviv, ahora el gobierno ucraniano no puede gestionar efectivamente sus fuerzas ni los medios de su ejército.

¿Cuál será la siguiente etapa de la Operación especial?

Liberamos el territorio de las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk, capturamos la región de Kherson, y volvimos a suministrar agua a Crimea, que Kiev había bloqueado [N.de la E.: Kiev bloqueó la llegada de agua a Crimea antes de la Operación Especial rusa], destruimos la base de la OTAN en Ochakov. Derrotamos partes de las unidades ucranianas que iban a Mariupol desde todas las direcciones , y en dirección a Volnovakha, y los contra ataques fueron completamente destruidos. En Mariupol, las fuerzas rusas controlan ya el 70% del territorio, la ciudad está casi liberada.

Creo que la tarea operativa más cercana es acceder al Dnieper. Nuestro ejército salió del distrito de Chernigov, en Kharkov y bloqueó Kiev. Desde la capital ucraniana hay un camino hacia Belaya Tserkov, Uman y Odessa. Cuando las tropas rusas vayan a esta línea, Odessa será liberada. (N.de la E.: Belaya Tserkov en 1941, fue escenario del asesinato de entre 800 a 900 niños judíos, de edades comprendidas entre meses y seis o siete años, durante varias semanas, a manos de las autoridades nazis, en eventos públicos. Recomiendo leer los hechos).

En esta línea, las tropas se reagruparán, y comenzará la segunda etapa de la Operación Especial. Habrá una división de la parte central y sureste del país, de la parte occidental, y los militares [rusos]comenzarán a eliminar el foco de los ultranacionalistas, que se encuentran en el oeste de Ucrania, capturando los centros administrativos y territoriales.

Los expertos dijeron que las tácticas de las tropas rusas son la creación de calderos [bolsas de enemigos rodeados], de las cuales el enemigo sólo puede salir si entregan las armas. El primer caldero fue en Donetsk, el otro en el área de Dnepropetrovsk, el tercero cerca de Kiev, otro en el área de Ivano-Frankivsk (a 500 km de la frontera polaca). ¿Cómo se implementa esa táctica?

La defensa se puede romper de diferentes maneras, por ejemplo, atacar el frente, que conlleva grandes pérdidas, pero hay otra opción: el movimiento de tropas en los flancos, para rodear al enemigo. Así se forma un frente externo y uno interior. El frente externo impide al enemigo acercarse a sus reservas, y el frente interior comienza a moverse lentamente hacia el centro de la agrupación enemiga, y gradualmente las fuerzas del enemigo se dividen en dos, tres, cuatro calderos y se destruyen.

Entonces,¿habrá más calderos?

Todo depende de cómo actúen las fuerzas armadas de Ucrania. Nuestro objetivo es avanzar más y desmilitarizar el país. Si el ejército ucraniano crea fronteras intermedias [posiciones para la defensa], entonces el ejército ruso creará más calderos.

Las autoridades de Gran Bretaña ofrecen a Ucrania 6.000 misiles y 33 millones de dólares al ejército ucraniano para necesidades militares, que es un fortalecimiento de las fuerzas armadas ucranianas. ¿Esto complica el costo de la Operación Especial rusa?

El dinero a Ucrania se pondrá en cuentas. ¿Pero cómo les van a entregar 6000 misiles en el campo de batalla? Los aviones no vuelan, los trenes no circulan, la única forma es por carretera desde Polonia. Imagine una columna de coches llevando armas. Tan pronto como la caravana cruce la frontera ucraniana, inmediatamente será atacada por las fuerzas militares aeroespaciales de la Federación de Rusia, ya que se trata de un cargamento militar. Las medidas de propaganda no desempeñan ningún papel para mejorar la capacidad de combate del ejército ucraniano.

«Los ucranianos usan tácticas de la OTAN, pero nuestro ejército tiene respuestas»

-¿Cómo lucha el ejército ruso contra la táctica ucraniana, de usar a los civiles como escudos humanos en las ciudades?

Se crean grupos: de inteligencia, asalto y fortalecimiento y se envían a la posición. Cuando comienzan los disparos desde las casas, los exploradores comienzan a identificar los puntos de disparo del enemigo. Si se puede acceder desde fuera, entonces nuestro francotirador destruye esos puntos. Si no, se envían grupos de asalto con artillería autopropulsada: el enemigo es destruido por una munición de alta precisión.

En la Operación Especial, participan las Fuerzas de Seguridad de Chechenia, ¿Cómo actúan estas unidades?

Es una división regular chechena, de la Guardia Nacional de Rusia (Rosgvardia). En el primer escalón (de la Operación) el ejército regular captura ciudades y pueblos y sigue adelante, y y la Rosgvardia, «limpia». Si la limpieza es en una población muy grande, se divide en sectores. Las divisiones intentan entrar a estas zonas, detectan y destruyen cualquier forma de banda armada.

¿Qué están haciendo los militares en los territorios liberados?

Acciones de filtrado. Se pide documentación a la población, si son civiles pueden irse. Los sospechosos van a los centros de filtrado donde se realizan acciones de investigación. De acuerdo con las leyes de guerra, se crea una administración militar temporal, su tarea más importante es mantener el orden administrativo y el funcionamiento de los suministros vitales, en las áreas que están ocupando.

«La operación especial terminará con la caída total del régimen nazi»

¿Cómo se completará la operación especial?

Con la rendición incondicional del régimen nazi, la proclamación de Ucrania como Estado neutral, la declaración del ultranacionalismo ucraniano como ideología fascista. Se debe crear un Tribunal donde esta idelogía sea condenada.

Las fuerzas armadas ucranianas fueron instruidas por expertos militares extranjeros. ¿Se ven en el curso de la Operación Especial algunas características de esto, de la influencia a los instructores extranjeros?

Los ultranacionalistas ucranianos que defienden las ciudades usan escudos humanos como hicieron los terroristas en Siria: en Idlib, Alepo. También ellos fueron preparados por los instructores occidentales. Esta es la táctica de la OTAN, cuando no combaten militarmente.

¿Es un problema táctico para el ejército ruso?

Si fuera un problema significativo, no avanzaríamos 3-4 kilómetros todos los días. Ahora controlamos completamente la zona residencial de Mariupol y estamos presentes en las áreas industriales. En los estándares militares un avance contra las defensas enemigas, de 1,5 km por día se considera normal.

¿La Operación especial puede ser detenida con una negociación?

Sólo si el ejército ucraniano entrega las armas, reconoce su derrota, y entrega a sus criminales de guerra.[Ucrania] Debe firmar con Rusia la rendición incondicional, o la terminación de la confrontación militar y política con Rusia».