RUSIA: Efectos de la Operación militar en Ucrania sobre la política interna rusa

Captura de pantalla del video de celebración del aniversario del referéndum de Crimea

Tendencias dentro de Rusia

FUENTE THE SAKER Y OTROS

Putinistas. Son los soberanistas euroasiáticos. Están en el gobierno o en su entorno. Ven el futuro de Rusia como un país verdaderamente soberano integrado masivamente en Eurasia, sin nada que ver ya con Occidente. Para Occidente, Putin es básicamente el diablo encarnado y eliminarlo es un objetivo en el que ya ha gastado muchos miles de millones de dólares.

Integracionistas atlánticos. También están en el gobierno, o en su entorno . Quieren que Rusia sea aceptada como un socio igual en el orden mundial creado por las élites de los Estados Unidos. Según algunos esta facción no existe. Sin embargo, se puede ver claramente su inmensa influencia, especialmente en el sector financiero-económico ruso. Fueron extremadamente útiles durante décadas desde principios de los 80, al menos, pero su influencia se ha reducido y son mucho menos útiles para Occidente que en el pasado. Putin ha sido quien ha reducido el poder de esta facción, pero todavía tienen el suficiente para mantener su influencia en las élites gobernantes rusas.

Principal grupo de la oposición. Son los diputados de la Duma, que aunque hablan y protestan mucho, son una oposición leal que apoya al Kremlin cada vez que se necesita su apoyo. Además, detestan más a Occidente que a sus contrincantes políticos de Rusia Unida, el partido gobernante del presidente Putin. [N.de la E.: el autor de la nota no los nombra, pero es claro se está refiriendo a los comunistas del PCF]

Los quinto- columnistas. Son la autodeclarada «clase creativa», y «liberales», que sueñan el día en que Rusia se convierte en la próxima Polonia (piensan que Guaidó o Tikhanovskaia -la «presidenta encargada» de Bielorrusia- son héroes). Son la voz de Occidente en Rusia. Sus ingresos casi siempre dependen de mantener lo que queda del sistema creado durante los años de Yeltsin, y que ahora el Kremlin -¡finalmente!- empezó a cerrar. Se han vuelto inútiles para Occidente. No tienen poder de convocatoria, y a lo sumo, pueden sacar menos de 1.000 personas a las calles, en ciudades que tienen varios millones de habitantes. Pretenden ser considerados por Occidente como perseguidos políticos o disidentes

Los sexto-columnistas. Se los ha llamado los «emo-marxistas»,»patrioteros» o «turbo-patriotas». Acusan al presidente Putin de «ser débil, vendido a Occidente, corrupto y deshonesto». También se oponen a la ideología de Putin (patriotismo contra nacionalismo y liberalismo económico) y son los que dicen que: a) Putin está acabado; b) Putin está a punto de venderse; c) todo está perdido. Para ellos, una «victoria de Putin» en Ucrania sería mucho peor que la derrota total de Rusia por Occidente. Son lo que los rusos llaman «derrotistas» (porazhentsy). Fueron la última y mayor esperanza de las operaciones psicológicas occidentales. Su misión: romper la moral de la sociedad rusa y, si es posible, derrocar al presidente Putin o obligarlo a lidiar con protestas masivas. Fallaron, al igual que los quinto-columnistas. Los 6º columnistas, decían, por ejemplo, «Putin está a punto de vender el Donbass». Los hechos los han desmentido categóricamente. Además, los 6º columnistas cometieron un gran error básico con la guerra en Ucrania: sus tesis derrotistas fueron entendidas por los rusos como la voz de los enemigos. En la cultura rusa, desear, o abogar, por una derrota de Rusia cuando el país está en guerra, es básicamente un acto de traición.

La derrota de la quinta y sexta columna

La primera semana de la Operación militar especial fue, con mucho, la más difícil no sólo para el ejército ruso, sino para la sociedad rusa, que se vió verdaderamente acribillada por la operación psicológica más intensa que les haya llegado de Occidente en la historia. No sólo a través de medios como BBC o Deutsche Welle, sino a través de los gigantes de internet censurando y prohibiendo no sólo la información percibida como «pro rusa» sino dominios enteros como «.su» y «.ru».

La primera semana de la guerra fue extremadamente bien, desde un punto de vista puramente militar, pero desde un punto de vista sociológico muchos rusos estaban realmente asustados.

[N. de la E.: Andrei Bezrukov -el ex agente de inteligencia que junto a su esposa Elena Vavilova, vivió 20 años de incógnito en EEUU, e inspiraron la serie de espías The Americans– en esos primeros días de la Operación militar en Ucrania, se dirigió al público ruso por televisión diciendo, entre otras cosas: «estamos siendo intimidados y, de hecho, muchos ahora temen que durante décadas, Rusia se desconectará de todo, se empobrecerá, perderemos a todos los amigos, etc., etc. Hemos pasado por esto antes. La joven República Soviética estaba acosada, y mucho más que ahora, pero luego todos establecieron relaciones diplomáticas y todo se normalizó. Esto no durará mucho …… en los Estados Unidos, y en otros países dicen: ‘Mira, cómo hemos acorralado a los rusos’… Será malo para nosotros por un corto tiempo, y tal vez no para todos… pero luego, más tarde, a largo plazo, nos hará más fuertes..]

Pero entonces, los directores de la operación psicológica occidental, cometieron un gran error: desataron una rusofobia odiosa y racista, mientras que proclamaban que el régimen de Kiev era el defensor «heroico» de Occidente. Una cosa es escuchar que «el dictador Putin» y su círculo serán sancionados y «hechos añicos», pero otra cosa es sentir el odio directo y dirigido contra uno mismo y su gente.

[N.de la E.: Hubo inumerables actos actos de rusofobia, alentados desde los medios privados y públicos de todo Occidente. Ejemplos: en Suiza unos escolares dieron una paliza a un compañerito por ser ruso; en la universidad de Milán se suspendió un curso de literartura dedicado al gran escritor ruso del siglo XIX, Fyodor Dostoevsky -tuvo que intervenir el presidente de la República Italiana para que el curso se retomara-; la soprano rusa Anna Netrebko, una de las mejores voces del mundo, que actuaba desde hacía 20 años en la Metropolitan Opera de Nueva York, fue despedida por negarse a repudiar públicamente a Vladimir Putin como le ordenó la gerencia; el director ruso de la filarmónica de Munich fue despedido por no condenar al presidente de su país como se le exigía; que no es lo mismo que «apoyar a Putin» como presentó la noticia Occidente, pero aunque así fuera, tiene el derecho de tener la opinión política que quiera, ¿no nos han vendido que estamos en el «mundo libre»?]

Para dar una idea de la magnitud de la derrota de los quinta y sexta columnistas, se puede observar que la popularidad personal del presidente Putin y el apoyo popular a la operación en Ucrania, es del 70%.

¿Qué pasa con los Integracionistas Atlánticos?

Mantienen un perfil bajo y hablan sólo cuando es necesario. Sin embargo, el episodio confuso sobre dónde están realmente las divisas y el oro ruso, puso el foco de luz directa sobre ellos.

[N.de la E.: en unas declaraciones de la semana pasada, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, dijo que el oro ruso estaba «congelado». No aclaró si quiso decir que está en poder de alguno de los Estados hostiles a Rusia, si quiso decir que está en alguna localización secreta en Siberia, o quiso decir que no se iba a utilizar para sostener el rublo].

Por un lado, Putin [como ellos] es un liberal en términos económicos, o al menos lo era hasta ahora. Los integracionistas atlantistas nunca fueron populares en Rusia, y la última controversia [del oro] ha dado lugar a un montón de acusaciones airadas. Ahora Putin acaba de renominar a Elvira Nabiulina [que sería junto a su equipo, responsable del confuso asunto del oro] para continuar dirigiendo el Banco Central de Rusia y será muy interesante ver cómo la Duma votará sobre esto. Esto podría ser un movimiento políticamente muy costoso. Por otra parte, Putin ha nombrado a Sergei Glaziev [que está en las antípodas del pensamiento económico liberal] como Ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Económica Euroasiática.

En todo caso, los integracionistas atlantistas todavía conservan una gran cantidad de poder, ya que son una clase socio-política, tienen sus intereses de clase y su conciencia de clase. Además, muchos ciudadanos rusos comunes dependen totalmente de las instituciones creadas por ellos desde principios de 1990.

Rusia ahora está totalmente en «modo II Guerra Mundial»

Como explica Andrei Martyanov, el propósito declarado de Occidente de «cancelar a Rusia» fue oído alto y claro por los rusos, y ahora están en modo «guerra por la supervivencia» (al menos un 70% de ellos).

La diferencia entre los rusos y las potencias de Occidente, es que estas últimas no temen a la guerra [porque suelen provocarla en otros territorios], pero no están dispuestas a luchar en una guerra; mientras que los rusos temen mucho a la guerra pero están totalmente listos cuando tienen que ir a una guerra. Y ahora se ha vuelto a encender en la mente de la mayoría de los rusos, la idea de «nos uniremos para ganar esta guerra».

Posiblemente el Kremlin prefiera una solución negociada, no sólo a la guerra en Ucrania, sino a esta guerra semi-encubierta con la OTAN. Pero los recientes golpes a los depósitos de armamento y a las bases de mercenarios extranjeros en el oeste de Ucrania son una señal clara de que: 1) Rusia no aceptará ninguna intervención externa en Ucrania y 2) si es necesario procederá contra Polonia, Rumania o cualquier otro Estado que intervenga, sin importar que sea miembro de la OTAN.

El ultimátum a EEUU en diciembre de 2021, fue, de hecho, la última concesión que Rusia estaba dispuesta a hacer.

Los rusos se sienten como no se sentían desde la Segunda Guerra Mundial.

[N. de la E.: La Gran Guerra Patria -como se llama en Rusia a la guera contra el nazismo- es el verdadero hecho fundacional de la Rusia moderna, más que la Revolución de Octubre. Así que bien podría ser que esta guerra en Ucrania, también acabe por constituir un hecho fundacional para una nueva Rusia. Por eso no llama la atención que el presidente Putin en su discurso de celebración del aniversario del referéndum de Crimea (video aquí), dijera: «… nuestros camaradas están luchando y actuando en esta operación hombro con hombro, ayudando y apoyándose unos a otros. Si tienen que hacerlo, se cubren con sus cuerpos para proteger a su camarada de una bala en el campo de batalla, lo mismo que harían para salvar a su hermano. Hace mucho tiempo que no teníamos esa unidad».