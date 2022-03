UCRANIA SITUACIÓN EN LOS FRENTES 19-20 MARZO

Mapa elaborado por los militares franceses

FUENTE BORIS ROZHIN

MARIUPOL. Se combate en las calles. No se informaron de importantes avances en la ciudad. Hay frecuentes intentos de los soldados enemigos de abandonar la ciudad disfrazados de civiles. Pero el filtrado generalmente funciona: a los civiles se los evacua activamente fuera de la zona de combate.



DE MARIUPOL A UGLEDAR HAY UNOS 100 KM

VUHLEDAR/UGLEDAR (unos 14 mil habitantes). Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han avanzado activamente en la dirección de Kurakhovo (18 mil habitantes). Hay preparativos para una ofensiva desde el este a Velikaya Novoselk (5 mil habitantes). En Maryinka/Marinka (9 mil habitantes), después de varios días de lucha y poderosos ataques de artillería, fue posible infligir graves pérdidas al enemigo y avanzar un poco, pero aún está lejos de la captura completa del área fortificada de Maryinsky.



DE UGLEDAR A KURAKHOVO HAY UNOS 32 km

DE KURAKHOVO A VELIKAYA NOVOSELKA HAY UNOS 40 km

DE VELIKAYA NOVOSELKA A AVDIIVKA HAY 96 KM

(Todas estas ciudades pertenecen a la región de Donetsk)

AVDIIVKA. Sin cambios significativos. Las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania se mantienen aquí, a pesar de los muchos días de exposición al fuego.

REPÚBLICA POPULAR DE LUGANSK. Rubezhnoye/Rubizhne (56 mil habitantes) está casi completamente despejada. Las tropas avanzaron a las afueras del norte de Lisichansk (100 mil habitantes). El asalto a la ciudad comenzará pronto. Hay combates urbanos en Severodonetsk (más de 100 mil habitantes) . Es demasiado pronto para hablar sobre la liberación completa de Popasnaya/Pospana (20 mil habitantes), porque continúan los combates en la ciudad.

KHARKOV. Combates al norte y al este de la ciudad. Sin resultados claros. En el área de Izyum, la lucha por tomar Kamenka continúa, una ciuda crucial para las fuerzas ucranianas, lo que dificulta el desarrollo efectivo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Slavyansk y Barvenkovo. Las fuerzas ucranianas entienden perfectamente las consecuencias del colapso del frente de Izyum, y sitúan sus mayores reservas restantes combate aquí.

ZAPOROZHYE. Gulyai-Pole / Huliaipole (13 mil habitantes) todavía está bajo las fuerzas ucranianas. La ciudad está muy dañada. Lo más probable es que se produzca una mayor presión sobre la ciudad después de la liberación de Mariupol. El frente entre Vasilyevka y Kamenskoye no ha cambiado.

DE ZAPOROZHYE A MARIUPOL HAY CASI 200 KM

KIEV. Hay alguna expansión de la zona de control de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia al oeste y al sur de Kiev, pero aún no hay logros operativos. Los combates continúan desde el este, pero aún no hay movimientos activos en la dirección de Brovar (a 36 km de Kiev). No hay movimientos especiales hacia Poltava (a 340 km al este de Kiev), aunque el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha declarado que avanzarán para concentrar fuerzas en Poltava. La acumulación de fuerzas en Sumy y Chernihiv no han cambiado.

ODESSA. La marina ucraniana instaló aproximadamente unas 420 minas y una tormenta las arrancó y flotan a la deriva en el Mar Negro. Ucrania, clama y Occidente le cree, que no han sido ellos sino Rusia, pero esto no tiene sentido. Las minas marinas están destinadas a detener la navegación de una flota enemiga, y Ucrania sin quedó sin flota en los primeros días de la guerra, así que no tiene sentido que Rusia colocara las minas.

No hay grandes movimientos de tropas de Odessa a Nikolaev.

NIKOLAEV / MYKOLAIV. Las pérdidas durante el ataque a las instalaciones militares del 79º ODSHBR, oscilaron entre 80 y 200 muertos; y 200-300 heridos. De hecho, uno de los batallones de la brigada dejó de existir en unos pocos minutos, lo que redujo seriamente la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para realizar operaciones activas en el área de Mykolaiv o estar activas en la dirección de Kherson. La ciudad en sí todavía no está siendo tomada, la acción prioritaria es la destrucción metódica del equipo militar por ataques aéreos, misiles, y artillería.



DE NIKOLEV A KRIVOY ROG HAY 175 km

KRIVOY ROG. Sin grandes progresos. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia establecieron sus líneas ahí y aún no han hecho un progreso activo. El reconocimiento táctico se lleva a cabo hacia el interior del territorio del enemigo debido a la falta de un frente completo en todas las áreas.