OPERACIÓN RUSA EN UCRANIA: Moscú entendió que la época de la cooperación con Occidente había terminado

El final de una era



La página de la cooperación con Occidente ha pasado. La sociedad rusa debe darse cuenta que ya no será como antes.



FYODOR LUKYANOV / GLOBAL AFFAIRS

Fyodor Lukyanov es Editor Jefe de Rusia in Global Affairs, Profesor de la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales, y Director de Investigación del Club de Discusión Internacional de Valdai.

El lanzamiento de la operación militar de Rusia en Ucrania ha escrito el final de una época en el estado de los asuntos globales. Su impacto se sentirá en los próximos años, pero Moscú se ha posicionado para «convertirse en un agente de cambio cardinal para todo el mundo».

La operación de las fuerzas armadas rusas en Ucrania marca el final de una era que comenzó con la caída de la Unión Soviética y su disolución en 1991, cuando una estructura bipolar bastante estable fue tumbada por lo que eventualmente llegó a ser conocido como el «Orden Mundial Liberal». Esto allanó el camino para que los Estados Unidos y sus aliados desempeñaran un papel dominante en la política internacional centrada en la ideología globalista.

La crisis se manifestó hace mucho tiempo, aunque no hubo una resistencia significativa de los principales poderes que quedaron insatisfechos con su posición en el nuevo campo de juego político. De hecho, durante bastante tiempo (al menos una década y media), no había habido prácticamente ninguna oposición en absoluto. Los países no occidentales, como China y Rusia, hicieron esfuerzos para integrarse en la nueva jerarquía. Beijing logró no sólo hacer esto, sino que también aprovechó al máximo la situación para obtener un punto de apoyo como jugador dominante. Moscú, sin embargo, salió mucho peor parado y le tomó más tiempo adaptarse a este nuevo orden mundial y forjarse un lugar respetable dentro de sus rangos.

El sistema resultó ser tan inflexible como inestable, ya que se excluyó conceptualmente a cualquier equilibrio de poder. Sin embargo, lo que es más importante, no permitió un nivel suficiente de diversidad cultural y política, que es inherentemente esencial para el funcionamiento sostenible del mundo. Una cosmovisión uniforme que descartó a todos los demás se impuso utilizando diversos medios, incluidas las actitudes hacia la actividad militar.

La operación rusa es una imagen de espejo de lo que Estados Unidos y sus aliados han hecho más de una vez en las últimas décadas en diferentes partes del mundo.

Al igual que se cuenta del zar Pedro, el Grande, que brindó por sus «maestros suecos» después de la batalla de Poltava en 1709, ahora, el liderazgo ruso actual también puede decir que ha aprendido mucho de Occidente. En la operación de Rusia en Ucrania, es fácil señalar elementos, desde militares a informativos, que han estado presentes en EEUU y en las campañas de la OTAN contra Yugoslavia, Irak y Libia.

Las tensiones han estado hirviendo durante mucho tiempo, y Ucrania se ha convertido en la primera línea decisiva. Esta no es una batalla ideológica como la que presenció la segunda mitad del siglo XX. La hegemonía mundial está siendo desafiada actualmente a favor de un modelo mucho más distribuido. El antiguo concepto de la Guerra Fría de «esferas de influencia» ya no es aplicable porque el mundo se ha vuelto mucho más transparente e interconectado, lo que hace posible el aislamiento sólo en un grado limitado. Al menos, eso es lo que hemos pensado hasta ahora.

Como ha ocurrido a menudo en el pasado, la lucha actual se está librando en un territorio estratégicamente importante. El viejo adagio de ‘la historia se repite’ es evidente: dos enfoques diferentes han chocado. Por un lado, existe el ejercicio del poder duro clásico, que se guía por principios simples, sin pulir, pero comprensibles como la patria y la identidad. Mientras tanto, por otro lado, hay un método moderno de propagación de intereses e influencia, realizados a través de un conjunto de herramientas ideológicas, comunicativas y económicas, que son efectivas y, al mismo tiempo, maleables, comúnmente denominadas «valores».

Después de la Guerra Fría, la confrontación entre enfoques tomó un perfil más moderno. Llamémosle por su nombre de moda, pero inexacto, de ‘Guerra híbrida’. En su mayor parte, sin embargo, ésta nunca se ha encontrado con una resistencia seria, y mucho menos con una confrontación armada directa.

Ucrania 2022 es la prueba decisiva que demostrará cuál de estos enfoques reinará victorioso. En este sentido, aquellos que sospechan que las consecuencias podrían ser mucho más profundas de lo que pensaban, están en lo cierto.

El liderazgo ruso, que decidió medidas extremadamente drásticas, probablemente entendió las consecuencias, o incluso ha aspirado conscientemente a ellas. La página de la cooperación con Occidente ha terminado. Esto no significa que el aislacionismo se convierta en la norma, pero sí marca el final de un importante capítulo histórico en las relaciones políticas. La nueva Guerra Fría no terminará rápidamente.

Después de algún tiempo, los efectos que ha causado la operación militar actual, probablemente comenzarán a disminuir, y se reanudarán algunas formas de interacción, pero la línea ha sido inevitablemente bien dibujada. Incluso en un escenario favorable, pasarán muchos años antes de que se levanten las sanciones y los lazos se restauren gradualmente y selectivamente. La reestructuración de las prioridades económicas requerirá un enfoque diferente, que estimule el desarrollo de alguna manera, y lo ralentice en otras. La parte más activa de la sociedad rusa tendrá que darse cuenta de que su antigua forma de vida se ha ido.

La ‘Fortaleza Rusia’ ha decidido poner su fuerza a la prueba y, al mismo tiempo, se ha convertido en un agente de cambio cardinal para todo el mundo.