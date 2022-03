OPERACIÓN MILITAR RUSA – DÍA 11: Comienza la Segunda Fase

La guerra ha terminado, al menos militarmente, pero Occidente está claramente decidido a combatir heroicamente a Rusia hasta el último ucraniano.

THE SAKER

Las fuerzas armadas de Ucrania están reducidas a menos del 25% de su tamaño original.

Casi todas las fuerzas restantes están atrapadas en alguno u otro de los calderos.

La flota naval de Ucrania ya no existe.

Parece que Rusia rodeará Odessa y, finalmente, tomará el control de toda la costa del Mar Negro Ucraniano.

Parece que Rusia pronto tendrá control sobre toda Ucrania, excepto las provincias occidentales (al oeste de Vinnitsa y Zhitomir).

En otras palabras, la guerra ha terminado, al menos militarmente. Hoy hay una reunión entre los negociadores rusos y ucranianos, y será interesante ver si sale alguna cosa de ella.

Occidente está claramente decidido a combatir heroicamente a Rusia hasta el último ucraniano.

Rusia quiere detener esta operación lo antes posible, pero sólo después de sus dos objetivos

1) desarme y 2) desnazificación

En este momento la gran pregunta es Kiev. Es una gran ciudad llena de civiles y probablemente 30-50 mil combatientes de todos los tipos diferentes (militares, servicios de inteligencia, y diferentes grupos paramilitares). La solución lógica sería ofrecer un pasillo de salida a los combatientes y a los civiles, pero Occidente no puede permitir eso.

Ahora, si los diversos combatientes no abandonan Kiev, entonces algunos combates bastante serios se llevarán a cabo dentro de la ciudad y limpiar la ciudad exigirá la participación de una fuerza rusa importante. Parece que estas fuerzas están ahora situadas alderedor de toda la ciudad (excepto el sur).

La primera línea (línea de contacto) es ahora muy larga y los ucranianos no tienen fuerzas suficientes para cubrir una línea frontal.

Sin embargo -recuerde el número de fuerzas rusas desplegadas a lo largo de la frontera de Ucrania, aproximadamente algo más de 100.000 soldados- parece que actualmente no hay suficientes fuerzas de Rusia para explotar plenamente los avances rusos en los últimos diez días. Alternativamente, podríamos decir que la fuerza rusa es lo suficientemente grande, pero que ahora tiene que aumentar considerablemente su uso de la potencia de fuego para desarrollar aún más sus operaciones.

Por todas estas razones, esto puede ser lo que se pasará:

Si la delegación ucraniana está de acuerdo con una rendición, entonces las cosas pueden resolverse con la menor cantidad de muertes y sufrimiento innecesarios. Sin embargo, Occidente no permitirá que los ucranianos se rindan. Si los ucranianos rechazan la rendición, es posible que Rusia lleve más fuerzas y comience a limpiar las bolsas de Mariupol y Odessa.

En al menos un caso (cerca de Voznesensk), un contraataque ucraniano fue detenido a través de las líneas defensivas rusas. Esto demuestra que las líneas rusas se están adelgazando como consecuencia de sus propios éxitos [porque cubren cada vez más territorio] , y eso luego permite que las fuerzas ucranianas aumenten los contraataques.

También está bastante claro que los Estados Unidos / OTAN ofrecen a los ucranianos su apoyo total de reconocimiento e inteligencia, ya que habiendo perdido los ucranianos sus puestos de comando, EEUU/OTAN son los que están apoyando las operaciones.

Por todas estas razones, y si falla algún tipo de alto el fuego, los próximos 7 a 10 días deberían ver un fuerte aumento en las operaciones rusas no sólo en el aire y en tierra, sino también en el mar donde entrará en acción la Flota del Mar Negro, para asegurar la línea de la costa ucraniana.

¿Hasta dónde están los rusos dispuestos a ir?

Lo único que se puede decir con claridad es que ayer en su charla, el presidente ruso indicó que «sólo» apoyar y defender las Repúblicas Populares no sería suficiente porque las fuerzas ucranianas en el Donbass recibirían un flujo constante de apoyo de Occidente.

Por lo tanto, el Comando General ruso decidió que tenía que hacer dos cosas, primero: destruir la infraestructura de defensa ucraniana y segundo, rodear las fuerzas ucranianas en el Donbass con un movimiento envolvente, de pinza del sur y del norte. Todavía se espera una confirmación de que este caldero está bloqueado a nivel operativo, pero no hay un mapa militar reciente para hoy.

Aún así, las concentraciones de fuerzas ucranianas relativamente importantes están listas para largas operaciones de combate urbano en al menos las siguientes ciudades: Odessa, Dnepr y KIEV. ¿Podría el ejército ruso desalojarlos de estas ciudades? Sí. Mariupol se está limpiando pero a un alto costo humano en ambos lados, y con más potencia de fuego en tierra y aire.

Parece que los rusos han decidido limpiar primero todo el frente al sur. Las fuerzas rusas ya están entre Nikolaev y Odessa, y la Flota del Mar Negro, según informes, ha llevado a cabo ataques al suroeste de Odessa.

Una vez que tanto Odessa como Nikolaev se tomen o, al menos, se rodeen sólidamente, Rusia puede liberar más fuerzas para moverse al norte. Del mismo modo, tan pronto como el caldero operativo en el Donbass esté bloqueado, esto también liberará más fuerzas para moverse al oeste. Si esto es exitoso, entonces Rusia habrá logrado un caldero estratégico que abarca toda Ucrania al oeste de la línea Vinnitsa-Zhitomir.

Si esto no es exitoso y los rusos pierden su tiempo, entonces la única solución será aumentar considerablemente la intensidad de toda la operación. Es probable que ésto es exactamente lo que Putin tenía en mente cuando dijo: «Si el liderazgo de Ucrania continúa haciendo lo que están haciendo, hará cuestionar el futuro de la Estadidad ucraniana, y eso será enteramente su responsabilidad».

En resumen:

Rusia preferiría terminar esta guerra en la tabla de negociaciones.

Occidente quiere luchar contra Rusia hasta el último ucraniano

Los ucranianos … en realidad, no se sabe lo que están haciendo, lo que aún esperan, lo que entienden o no, pero lo mejor que podían hacer sería elevarse contra los extremistas, desarmarlos y declarar sus ciudades libres. O eso, o emigrar. Este es un pensamiento totalmente deprimente, pero no parece que haya ninguna otra opción .

Aquí está lo que también es crucial para entender:

Rusia asumía cuando se la forzó a intervenir en Ucrania, que podía tener que enfrentarse a cualquier país -incluido un país miembro de la OTAN- que ayudara militarmente a los ucranianos. Y si se la fuerza, Rusia incluso luchará contra toda la OTAN y los Estados Unidos juntos y, si la fuerzan, Rusia usará todas sus armas, incluidas las nucleares. Y si eso significa que todo el planeta será nuclearizado, porque como dijo Putin, «[los rusos] no necesitamos un planeta si no tenemos Rusia”. Todo esto quiere decir que Rusia no retrocederá y que no hay precio que Rusia no esté dispuesta a pagar para sobrevivir en lo que para los rusos es una guerra por su existencia.

Rusia no se detendrá hasta que su existencia vuelva a ser segura.

¿Y qué pasa con Occidente?

Al parecer la política de Occidente es “luchamos” hasta el último ucraniano , y luego nos detenemos poco antes de la guerra nuclear con Rusia.

¿Alguien confía en los “genios” en el poder de Occidente para caminar con éxito por esta cuerda floja?