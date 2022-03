GUERRA EN EUROPA: Desde 2008 se ha preparado a la opinión pública para una guerra con Rusia

El historiador ruso Oleg Aarepeteov hace un análisis tan lúcido como escalofriante de los desarrollos que están teniendo lugar en Europa. Aarepeteov dice :»a todos aquellos que quieran entender lo que está sucediendo, les recomendaría el discurso en Munich del presidente Vladimir Putin en 2008. Lo dijo claramente, pero nadie se lo tomó en serio. Personalmente me asusté y pensé a dónde estamos yendo. ¡Todo ha sido así! ¡Todo! Entonces, si Dios no lo evita, todo es muy malo y el final es peor». Según el historiador ruso, cambiar el curso de las cosas depende de algo tan frágil como que la operación militar rusa en Ucrania consiga detener el plan.

El historiador Oleg Rudolfovich Aarepeteov habla sobre la situación en Ucrania y la tarea de Rusia

VIGEN HAKOBYAN / PUBLICADO EN EURASIADAILY DEL 04.03.22

-Oleg Rudolfovich, ya es el séptimo día de la Operación de Rusia en Ucrania. ¿Cómo podrías describir los sentimientos de la gente de Ucrania?

En primer lugar, quiero decir que todo lo que está sucediendo para mí es una pesadilla, un horror increíble, y lamento todas las muertes de inocentes. Siento pena por las víctimas inocentes todo el tiempo, desde que los neonazis desataron la guerra en el Donbass.

Ya he dicho que la guerra más importante es la batalla cultural. Llegamos tarde con la entrada a Ucrania, por lo menos por 8 años. Piense en el niño o la niña que estuviera en quinto grado escolar en 2012 o 2014, y lo que pueden haber vivido en estos años. Ahora ya son adultos, o jóvenes, criados en ciertas ideas, que recibieron una educación peculiar. Y está claro que en aquellas áreas que no se vieron afectadas por esta propaganda, en Donetsk, Lugansk, hay una reacción completamente diferente a la de los territorios que permanecieron bajo el control de Kiev, donde funcionó la propaganda de Kiev, donde los servicios especiales de Ucrania trabajaron sistemáticamente matando a todos los que se oponían a su nacionalismo hostil, o simplemente a los sospechosos. Vieron asesinatos, incluyendo los masivos, torturas, terror. En realidad, esto continúa y hasta ahora, a juzgar por el hecho de que en Kiev -y no sólo en Kiev- la gente se dispara entre ella en la calle. Están armados con kalashnikov. Disparan a cualquier persona sospechosa. La base para la sospecha puede ser cualquier cosa, la expresión de la cara, el color de la bolsa o la chaqueta, la pronunciación incorrecta de una palabra. Están locos, y están armados.

Todo el que podría convertirse en oposición política está aterrorizado. Lo que ha hecho el poder durante 8 años acaba por determinar lo que ocure en la calle. Y en las calles las personas hoy son completamente diferentes. Ha cambiando el estado de ánimo de las masas. En algún momento, simplemente se volvieron completamente diferentes de cómo eran.

Es obvio que es la conscuencia de la falta de atención en relación con la cultura, la educación, y la falta de un programa claro hacia Ucrania.

En los años 90 el Ministerio de Cultura de Rusia financiaba el cine..ahora la gente tiene que pagar por ello. …¿Entonces qué quieres?

No todos han cambiado, hay que no y son bastantes. Hay muchos casos en los que la población local proporciona ayuda a nuestro ejército, señalando las posiciones de los nazis, etc. Pero es obvio que muchas personas todavía piensan que los soldados rusos se irán y los dejarán con los nazis, que volverán. Viven allí y tienen todas las razones para estar preocupados.

-¿Crees que nuestros militares no tienen que irse? ¿Dónde se quedarían?

Creo que si nuestros soldados se quedan en parte del territorio los ucranianos ya no necesitan irse.¿Cuántas personas se vieron obligadas a abandonar Ucrania durante el terror nacionalista ucraniano? ¿Cuántos estuvieron estos 8 años viviendo bajo las ruinas, minas y bombas? Habrá gente que regrese, gente que puede ser fundamental para el país.

Aquí lo principal es actuar sin prisas, actuar constantemente. Lo principal es un programa cultural. La pregunta es quién lo formulará ahora. Espero que ahora esté al menos lo estén preparando, considerando que tenían que formularlo antes de la operación. Debe ser en primer lugar, un programa en el campo de la educación y el conocimiento de ciencias de Humanidades.

Y sí, es imposible abandonar a los territorios de Donetsk y Lugansk.

Ya he dicho en una entrevista anterior, que si esto comenzaba tiene que ser para que las realidades en la región del Mar Negro se reformateen. Me parece que Moscú está sintonizado con esta idea.

Aunque me parece que en el plan militar, la campaña fue un poco diferente de lo que muchos quieren. Hay batallas pesadas y sangrientas, los ucranianos tienen una resistencia seria. Y de nuevo hay que hablar del factor tiempo. Hace 8 años, en Ucrania el ejército no era capaz de resistir. Y ahora lo es. En las condiciones de pérdida que tiene continúa resistiendo. Es un hecho. Hace 8 años era algo completamente diferente.

-¡Hace 8 años, Rusia todavía tenía esperanza de negociar con Ucrania, y no tener que derrotar a su ejército!

La esperanza es un mal sustituto del cálculo. Especialmente en la política. Por supuesto, había esperanza. La única pregunta era si estaba justificada o no ¿Era correcta? Siempre hemos tenido esperanzas de que podemos negociar. Toda la política desde 1991 en relación con Ucrania es la esperanza de que podemos ponernos de acuerdo con ellos.

-¿Y qué podría ser Ucrania después de otros 5 años, si Rusia no lanzaba esta operación sobre la desmilitarización y la denazificación? Existe la opinión de que si no lo conseguimos nos arriesgamos a tener un Afganistán cerca…

Por supuesto, no podemos comparar Ucrania con ningún Afganistán. No es una sociedad tribal. La degradación de las relaciones sociales y de la cultura son completas, pero dudo que el proceso alcance la comparación con sociedad de relaciones tribales. Pero el hecho de que recibimos un área muy problemática como vecindario es obvia. Y que no necesitamos estos problemas, también es obvio. Así como es obvio que para alguien es muy rentable que Rusia tenga un territorio problemático como vecino.Eso es un fin en sí mismo para muchos países que decían ser nuestros socios.

Tampoco creo que Ucrania pueda adquirir armas nucleares. Realmente lo dudo.

-¿Y si los estadounidenses los ayudan?

Es más fácil decirlo que hacerlo. Realmente dudo que los estadounidenses le dieran a Ucrania un arma nuclear.

Ucrania no tiene capacidades propias para la creación de armas nucleares . El hecho de que tengan centrales nucleares y los restos de la industria nuclear soviética, no es decisivo. Primero, sólo son remanentes. En segundo lugar, no están adaptados tecnológicamente para crear armas nucleares. No olvidemos otro punto muy importante, que Ucrania no tiene las materias primas necesarias.

Las armas nucleares son una cosa seria, cualquier problema asociado con ellas complica la situación tanto, que dudo mucho la viabilidad de tales esfuerzos de los Estados Unidos. Zelensky, por supuesto, habló al respecto, y habló mucho. Y ahora sigue hablando. …. y miles de sus apuestas se queman… .

Hasta ahora los discursos de Zelensky atestiguan su falta de capacidad para el cargo y una irresponsabilidad monstruosa.

-¿Y cómo evalúa el comportamiento del nuevo canciller alemán Olaf Scholz, quien dijo que de aquí en adelante, los alemanes no tienen culpabilidad u obligaciones con Rusia? Y el hecho de que Alemania realmente asignó fondos colosales para el desarrollo de su patrocinado [Ucrania]?. ¿Qué significa todo esto?

Alemania ha estado liderando durante mucho tiempo esta política. Alemania es grande pero no es un país independiente, aunque es la principal economía de Europa. La dependencia alemana de los Estados Unidos es extremadamente grande. Y el Canciller comenzó tomando acciones contrarias a los intereses económicos de su propio país [frenar el Nord Stream II ]. Por lo tanto, los alemanes están haciendo lo que les han ordenado, lo que les dictan.

-¿Se unirán a la guerra contra Rusia?

Mire, hasta Gering dijo en el Tribunal de Nüremberg que ninguna persona quiere la guerra. Si le preguntas a la gente, nadie quiere luchar, pero si los llevan a la guerra comienzo a ser inevitable. Los alemanes, por supuesto, no quieren pelear. Valorarán su bienestar, por un lado, y, por otro lado, es bastante obvio que el país no haya luchado durante mucho tiempo, y han olvidado las pérdidas. Y aquellas expediciones militares en las que los alemanes han participado recientemente, era guerras tecnológicas como en los Balcanes. O una guerra muy lejana en Afganistán, que en el país ni se oye hablar. Pocas personas quieren una guerra, pero esto no significa que no puedan hacerla los alemanes.

Ya dije que desde 2008, se está preparando a la opinión pública en Europa para esta guerra con Rusia. Ese trabajo continuó durante todo este tiempo. Y por eso ahora muchas figuras políticas alemanas dicen esas cosas que hace más hace 10 años eran imposibles de imaginar. ¿Por qué? Porque todos estos años se han llevado a cabo un trabajo consistente. Ahora simplemente está activado.

A todos aquellos que desean entender lo que está sucediendo, les recordaría el discurso en Munich del presidente Vladimir Putin. Todo está muy claro allí y lo dijo claramente, pero nadie se lo tomó en serio. Personalmente me asusté y pensé a dónde estamos yendo. ¡Todo ha sido así! ¡Todo! Entonces, si Dios no lo evita, todo es muy malo y el final es peor. Como cuando por ejemplo, algunos países de la UE y miembros de la OTAN dicen que Rusia ha dicho que los destruirá por enviar armas a Ucrania.

–Polonia y Bulgaria más tarde negaron haber dicho eso.

Bueno, su posición en esta situación no es tan importante. Si Alemania es un país controlado, imagínese Polonia y Bulgaria … No quiero ofender a nadie, pero llamar a Bulgaria y Polonia «países independientes» es inútil. Hay maravillosos eufemismos que se inventan en Washington para definir países así.

En el territorio post URSS, ocurrieron los mismos procesos que tuvieron lugar en el territorio de Europa Central y Oriental en 1848-49 y después de 1918. Y que no terminaron hasta 1945. Estos procesos se refieren al hecho de que sobre las ruinas de un Estado multinacional se están construyendo Estados nacionales, con todas las consecuencias que surgen, porque estos Estados nacionales están tratando de construir su poder en territorios que nunca han sido mononacionales. Los conflictos en tales condiciones son inevitables.

Y estos inevitables conflictos, cómo nos enseñan la experiencia europea, la asiática y la africana (porque el proceso político en África, Asia y Europa no difiere), se resuelven por la absorción cultural o por la eliminación. Es decir, destruyen a uno de los elementos, lo hacen desaparecer, lo disuelven, lo destruyen fisicamente, o lo expulsan. Todas las personas que han crecido en la Transcaucasia, saben de qué estamos hablando.

En Europa, esto se hace de la misma manera. Parte de la población es destruida, otra parte está obligada a escapar. La última vez que se practicó fue en Kosovo, por cierto, con la participación de Alemania. Por supuesto es genocidio. Lo llaman con un nombre menos aterrador: limpieza étnica.

Ahora [a los alemanes] les gusta bromear con el tema del genocidio…Pero el nombre que le pongan a este tipo de procesos es una decisión política. [N. de la E.: El Canciller alemán se burló de que llamaran genocidio a lo que ocurre en el Donbass]

Si este tipo de demagogia se permite en un tema tan delicado, tarde o temprano el Holocausto también será devaluado. Se depreciará la tragedia de ese terrible símbolo de inhumanidad.

He dicho antes y lo repito una vez más: Alemania sólo tenía que mover un dedo, sólo fruncir el ceño y no hubieran ocurrido estos 8 años de ataques y asesinatos en el Donbass, en Ucrania, y los hay, porque hubo el Maidan. Pero los políticos europeos no quieren mover un dedo ni fruncir el ceño, ni siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo. Creían que era un juego. El resultado es lo que está sucediendo.

–¿Habrá hostilidades en Bielorrusia? Los Estados Bálticos y Polonia ya han concentrado fuerzas en las fronteras.

De nuevo, esto no depende de Bielorrusia. Ahora está concentrando sus fuerzas en caso de una posible agresión de la OTAN.

Usted puede mirar el mapa de la aviación militar de la OTAN antes del inicio de la crisis. Lo que hay cerca de la frontera de Bielorrusia, es para un nivel de confrontación muy, muy serio. Y para una operacion en Ucrania no lo necesitan. Es cierto que Kiev ya ha empezado a hablar sobre un ataque con misiles sobre Bielorrusia … muy loco, pero es otro argumento a favor de la necesidad de privarlos de que puedan hacerlo. Estoy hablando de la desmilitarización.

En general, es necesario comprender lo que está sucediendo en Ucrania y por qué las autoridades ucranianas tienen las fuerzas concentradas para golpear Lugansk y Donetsk. Esta concentración de tropas ha creado un muy serio peligro.

La construcción de una Ucrania militar a partir de 2014, se ha desarrollado para repetir la operación de Croacia, con una repetición de la eliminación de Serbia. Algo que los políticos hablaron abiertamente en Ucrania.

Durante 2 años, en las escuelas militares de Ucrania, se estudió la experiencia de las acciones de Azerbaiyán contra Karabaj. La inspiración en esto, por cierto, explica la intensificación de los contactos entre Ucrania y Turquía, incluyendo el técnico-militar. Y no se oculta. Los drones «Bajraktari» que tiene Ucrania fueron construidos por Turquía y usados contra Armenia.

-¿Y ahora se utilizan?

Según diversas fuentes, un grupo de 120 drones se concentró en dirección de Donetsk y Lugansk. Es obvio que si se hubieran involucrado estas fuerzas, habrían acabado con [la población de] Lugansk y Donetsk. No hubieran podido luchar contra eso solos.

Una cosa es la lucha contra batallones nazis y otra con máquinas teledirigidas. Con un ejército preparado ya es otra cosa. Ahora hay un ejército preparado y se puede combatir. El cambio de situación fue producido por la entrada del Ejército de Rusia, en contra de todos los que decían que no funcionaría una guerra relámpago. Le recuerdo que estamos en el séptimo día de la guerra. Sólo Dinamarca fue ocupada en dos días por los alemanes. Azerbaiyán necesitó 44 días para romper la defensa de Karabaj (en la guerra con Armenia) y con la ayuda de Turquía.

Y ahora es bastante obvio que se aprieta a las fuerzas ucranianas para que no puedan maniobrar con calma, y que están rodeados. Si intentan un gran avance se exponen a ser una presa fácil. De todos modos están sujetos al ultimátum que les den sus líderes políticos que están sentados en Kiev. A esa banda sentada en el gobierno, el destino del pueblo de Ucrania les es absolutamente indiferente.

–¿Cómo están las condiciones para llevar a cabo la desnazificación?

La desnazificación no se lleva a cabo durante los combates. Es bastante obvio que no será posible que la hagan los propios ucranianos. Es lo que veo ahora que comenzaron las negociaciones. En segundo lugar veo que es claro que Kiev va a estas negociaciones sólo para ganar tiempo y hacer escándalo o un mayor conflicto. La propia composición de la delegación de Ucrania en las negociaciones lo evidencia. Esa es el trabajo político de Kiev.

Tenga en cuenta que después de la primera ronda, Zelensky habló muy duro. Antes de esto, los representantes de los Estados Unidos estuvieron con él y, es obvio que había recibido ciertas garantías: habló amenazante. Sus actuaciones indican que él no está en la línea de llegar a ningún compromiso serio. En general, hasta que no se produzca la catástrofe visible -una catástrofe en una planta de energía nuclear o algo por el estilo- no considerará negociar para nada.

-¿Tal vez él tiene garantías de que en una determinada etapa el conflicto se transfiera a la OTAN? ¿Una intervención de la OTAN va a llevar a una guerra nuclear?

¡Sin lugar a dudas! Será un completo desastre, entonces no importará si llamar a la ciudad Mariupol o Mariatómica. No importará en absoluto. En realidad, todo depende de la evolución de nuestra Operación Militar Especial.