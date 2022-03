OTAN – RUSIA: Las tres oligarquías que controlan EEUU planearon esta nueva Guerra Fría

El reconocido economista estadounidense, investigador y profesor universitario, Dr. Michel Hudson (1939) explica cómo las tres oligarquías de EEUU que dominan la OTAN se han interesado en provocar a Rusia, de un modo que para Rusia fuera evidente que tenía que «defenderse o morir». Los resultados que espera el bloque oligárquico, que ha unido sus intereses en este objetovo, son las ganancias de una nueva guerra fría.

Lo que ya han conseguido es poner al mundo en alerta nuclear.

Tres grupos oligárquicos de EEUU dominan la OTAN

MICHAEL HUDSON

La fuerza militar y la agresión activa desde 1991 ha sido de los Estados Unidos. Al rechazar el desarme mutuo de los países del Pacto de Varsovia y de la OTAN, no hubo «dividendos para la paz». En su lugar, la política ejecutada por Clinton y las administraciones posteriores llevó a cabo una nueva expansión militar a través de la OTAN, obteniendo la ganancia durante 30 años de desplazar la política exterior de Europa occidental y otros aliados estadounidenses, de su esfera política nacional, hacia la burbuja de «seguridad nacional» de Estados Unidos («seguridad nacional» es la palabra que se usa para intereses especiales que no deben ser nombrados).

La OTAN se ha convertido en el cuerpo de la política exterior de Europa, incluso hasta el punto de dominar sus intereses económicos domésticos.

El reciente empujón a Rusia al expandir la violencia étnica anti-rusa en Ucrania, llevada a cabo por el régimen neonazi del Post Maidan de 2014, estuvo dirigido a -y ha logrado forzar un enfrentamiento en respuesta al miedo- por los intereses estadounidenses que están perdiendo poder económico y político, entre sus aliados de la OTAN y otros satélites del área de dólar, ya que estos países han visto sus principales oportunidades de ganancia en el aumento del comercio y la inversión con China y Rusia.

Para entender qué objetivos e intereses de Estados Unidos están amenazados, es necesario comprender la política de los Estados Unidos y la de «la burbuja», es decir, la planificación central del gobierno que no puede explicarse al observar la política ostensiblemente democrática. Esta no es la política de los senadores y representantes de los Estados Unidos que representan a sus distritos o Estados en las votaciones del Congreso.

Tres oligarquías de Estados Unidos controlan la política exterior estadounidense

Es más realista ver la política económica y exterior de los Estados Unidos en términos de complejo militar-industrial, complejo del petróleo y el gas (y minería), y el complejo bancario y de bienes raíces, que en términos de política de republicanos y demócratas. Los senadores clave y los representantes del Congreso no representan a sus Estados y distritos tanto como a los intereses económicos y financieros de sus principales contribuyentes de campaña política. Un diagrama de Venn demostraría que en el mundo post-ciudadanos de hoy, los políticos de EEEUU representan a sus contribuyentes de campaña, no a los votantes. Y estos colaboradores pertenecen básicamente a tres bloques principales.

Tres grupos oligárquicos principales han comprado el control del Senado y el Congreso para poner a sus propios responsables políticos en el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

Primero se encuentra el complejo militar-industrial (MIC): los fabricantes de armas como Raytheon, Boeing y Lockheed-Martin, que han diversificado ampliamente sus fábricas y ocupaciones en casi todos los Estados, y especialmente en los distritos del Congreso donde se eligen los jefes de comité del Congreso. Su base económica es la renta monopolista, obtenida sobre todo de sus ventas de armas a la OTAN, a los países exportadores de petróleo de Oriente Medio, y otros países con un superávit en su balanza de pagos. El valor de las acciones de estas compañías se disparó inmediatamente después de las noticias de la operación militar rusa, liderando durante dos días el mercado de acciones a medida que los inversores reconocieron que la guerra en el mundo de «capitalismo del Pentágono» -como lo describió Seymour Melman- proporcionará una seguridad garantizada [para su dinero]. Los senadores y representantes del Congreso de California y Washington tradicionalmente han representado al MIC, junto con sólido Sur pro-militar.

La escalada militar de la semana pasada promete altas ventas de armas a la OTAN y otros aliados de los Estados Unidos, enriqueciendo a los representantes en el Congreso de estas políticas. Alemania acordó rápidamente elevar su presupuesto militar hasta el 2% del PIB.

El segundo bloque oligárquico principal es el sector rentista del petróleo y gas, unido al de la minería (OGAM), montado en el favoritismo fiscal especial que Estados Unidos ha otorgado a las empresas que vacían los recursos naturales fuera del terreno, y los vierten principalmente en la atmósfera, los océanos y el suministro de agua. Al igual que el sector bancario que buscaba maximizar la renta económica y maximizar las ganancias de capital, con viviendas y otros activos, el objetivo de este sector OGAM es maximizar el precio de su energía y materias primas para maximizar sus ganacias.

Monopolizar el mercado petrolero del área del dólar dejando fuera al petróleo y el gas ruso ha sido una prioridad de los Estados Unidos desde que la tubería de Nord Stream 2 amenazó con vincular las economías de Europa occidental y rusa más estrechamente.

Aislar Rusia (e Irán) de los mercados occidentales reducirá el suministro de petróleo y gas, lo que elevará los precios y en consecuencia, las ganancias corporativas estadounidenses

El tercer grupo oligárquico principal es el sector de las finanzas, seguros y bienes raíces, que es el sucesor moderno capitalista de la antigua aristocracia terrateniente post-feudal de Europa que vivía del alquiler de la tierra. Alrededor del 80 por ciento de préstamos bancarios británicos y estadounidenses, van al sector inmobiliario, inflando los precios del suelo para crear ganancias de capital, que están exentas de impuestos.

El bloque financiero, fue apoyado durante mucho tiempo, entre otros, por el ex senador de Delaware, Joe Biden. A nivel nacional, el objetivo de este sector es maximizar la alquiler del suelo y las ganancias resultantes. A nivel internacional, el objetivo del sector es que las economía extranjeras conviertan la infraestructura gubernamental y pública, en privada, y se brinden los servicios básicos a precios máximos para hacer negocios.

El sector Financiero, el MIC y el OGAM son los tres sectores rentistas que dominan el capitalismo financiero postindustrial de hoy. Sus fortunas mutuas se han disparado. Se mueven para excluir a Rusia del sistema financiero occidental (y parcialmente ahora del sistema bancario SWIFT), y junto con los efectos adversos de aislar a las economías europeas de la energía rusa, estimularan una entrada de valores financieros dolarizados

Ni la industria ni la agricultura desempeñan el papel dominante en la política exterior de EEUU.

La burbuja oligárquica se ha interesado en pinchar a Rusia, de un modo que para Rusia fuera evidente que tenía que «defenderse o morir». Los resultados que esperan son las ganancias de una nueva guerra fría.

Como bien explicó el presidente Biden, la escalada militar actual de los Estados Unidos («Pinchando al Oso», en nombre clave estadounidense) no es realmente sobre Ucrania.

Biden prometió desde el principio que no participarían las tropas de Estados Unidos. Pero ha estado exigiendo durante más de un año que Alemania impidiera que el gasoducto Nord Stream 2 suministre a su industria y viviendas gas a bajo precio, y recurra a los proveedores de EEUU.

La Administración de EEUU primero intentó evitar que la construcción de la tubería se completara. Las empresas occidentales que participaron en la construcción fueron sancionadas, pero finalmente Rusia completó la tubería. La presión de Estados Unidos luego encendió a los políticos alemanes tradicionalmente sumisos, alegando que Alemania y el resto de Europa enfrentaban una amenaza de seguridad nacional proveniente de Rusia, que manipularían el suministro presumiblemente para extraer algunas concesiones políticas o económicas. Al final Alemania se negó a autorizar la entrada en funcionamiento del Nord Stream 2.

Un objetivo importante de esta nueva guerra fría es monopolizar el mercado del envío de gas natural licuado (GNL) de EEUU a Europa. Ya bajo la administración de Donald Trump, Angela Merkel fue presionada para que gastara mil millones de dólares construyendo nuevas instalaciones portuarias para almacenar el GNL de EEUU.

Objetivo inmediato de EEUU: elevar los precios de la energía y hundir la competitividad de las exportaciones alemanas

Por lo tanto, el objetivo estratégico más apremiante de la confrontación de la OTAN con Rusia es elevar los precios del petróleo y el gas, sobre todo en detrimento de Alemania. Además de crear ganancias financieras y ganancias del mercado de valores para las compañías petroleras de EEUU, los precios más altos de la energía lastrarán en parte el poder exportador de la economía alemana. Eso ocurre por tercera vez en los últimos cien años: los Estados Unidos han derrotado a Alemania, cada vez que aumentan su control sobre una economía alemana dependiente cada vez más de EEUU para las importaciones y el liderazgo político, ya que la OTAN es el control efectivo contra cualquier resistencia nacionalista de los países.

El mayor precio de la gasolina, calefacción y de la energía en general, también perjudicará a los consumidores de Estados Unidos y de otras naciones (especialmente las economías mundiales del Sur) y dejarán a los presupuestos familiares de los estadounidenses menos dinero para gastar en bienes y servicios nacionales. Pero eso es considerado «daño colateral» por el bloque de la oligarquía postindustrial.

Los precios de los alimentos también aumentarán, empezando por el trigo (Rusia y Ucrania representan el 25 % de las exportaciones mundiales de trigo). Esto perjudicará a muchos países con alto déficit de alimentos, empeorando su balanza de pagos y amenazando el incumplimiento del pago de su deuda externa.

Las exportaciones de materias primas rusas pueden ser bloqueadas por Rusia en respuesta a las sanciones. Esto rompería las cadenas de suministro de materiales clave, incluido el cobalto, el paladio, el níquel y el aluminio (la producción de los cuales consume mucha electricidad, como su costo principal, lo que hará que esos metales sean más caros). Si China decide verse a sí misma como la siguiente nación que se amenaza y se une a Rusia en una protesta común contra la guerra comercial y financiera de Estados Unidos, las economías occidentales estarán en una situación muy seria.

El sueño a largo plazo de los nuevos guerreros de Guerra Fría de Estados Unidos es romper Rusia, o al menos restaurar la cleptocracia gerencial de Yeltsin y los muchachos de Harvard, con oligarcas que busquen invertir el efectivo de las privatizaciones rusas en los mercados de valores occidentales.

El bloque OGAM aún sueña con comprar el control de la mayoría de Yukos y Gazprom. A Wall Street le encantaría recrear un auge del mercado de valores ruso. Mientras que el bloque MIC se anticipa feliz a la perspectiva de vender más armas para ayudar a traer este nuevo orden.

Rusia se puede beneficiar de los efectos no deseados por EEUU

¿Qué quiere Rusia? En lo inmediato, eliminar el núcleo antirruso neonazi que se estableció en Ucrania tras la masacre de Maidan y el golpe de Estado en 2014. Que Ucrania sea neutralizada, que para Rusia significa básicamente que no se convierta en un terreno de preparación de los movimientos anti-rusos.

Como objetivo a largo plazo, Rusia busca una Europa lejos del dominio de la OTAN y de EEUU para ayudar a crear junto a China un nuevo orden mundial multipolar, con una Eurasia económicamente integrada. El objetivo es promover amplias políticas de desarme y desnuclearización, que Rusia ha estado impulsando. Esto no sólo recortará las compras extranjeras de armas a EEUU, sino que puede terminar con el futuro aventurismo militar de los Estados Unidos, al dejarlo con menos capacidad para financiar sus operaciones militares a medida que se acelera la dolarización.

Lo que debería ser obvio para cualquier observador informado es que primero, el propósito de la OTAN es la agresión, no la defensa, y segundo, no hay más territorio para conquistar de los restos de la antigua Unión Soviética. Así que, ¿qué gana Europa con continuar con la membresía en la OTAN? Es obvio que Rusia nunca invadirá Europa, porque no tiene nada que ganar, y no tiene nada que ganar luchando contra Ucrania, excepto para hacer retroceder la expansión de los brazos de la OTAN en ese país, y los ataques respaldados por la OTAN en el Donbass.

Los líderes nacionalistas europeos –la izquierda europea es en gran parte pro-EEUU- deben preguntarse por qué sus países deben pagar las armas estadounidenses que sólo los ponen en peligro, pagar precios más altos por el gas licuado y la energía de EEUU, pagar más por cereales y materias primas, mientras pierden la opción de exportar y hacer negocios pacíficos con Rusia, ¡y quizás hasta pierden la opción con China!

La confiscación estadounidense de las reservas monetarias rusas, después del robo reciente de las reservas de Afganistán (y la incautación de Inglaterra del depósito de oro de Venezuela que tenía en sus bancos), amenaza la adhesión de todos los países al estándar del dólar, y el papel del dólar como el vehículo para los ahorros de cambio de divisas por los Bancos centrales del mundo. Esto acelerará el proceso de desdolarización internacional ya iniciado por Rusia y China, confiando en las tenencias mutuas de las monedas de cada uno.

A largo término, es probable que Rusia se una a China para formar una alternativa al FMI y al Banco Mundial dominado por Estados Unidos.

El anuncio de Rusia de que quiere arrestar a los nazis ucranianos y celebrar un juicio por los crímenes de guerra parece implicar una alternativa al Tribunal de La Haya, que se establecerá después de la victoria militar de Rusia sobre Ucrania. Sólo una nueva corte internacional podría intentar que los criminales de guerra, que se extienden desde los líderes neonazis de Ucrania hasta los funcionarios de Estados Unidos responsables de los crímenes de lesa humanidad, sean definidos según las leyes de Nuremberg.

¿El bloque oligárquico realmente pensó en las consecuencias de la guerra de la OTAN?

Es casi de humor negro mirar los intentos estadounidenses de convencer a China para unirse a Estados Unidos contra Rusia, sobre Ucrania. La consecuencia involuntaria más enorme de la política exterior de los Estados Unidos ha sido reunir a Rusia y China, junto con Irán, y otros países a lo largo de Asia Central, en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda.

Rusia soñó con crear un nuevo orden mundial, pero fue el aventurerismo estadounidense el que ha conducido al mundo a un orden completamente nuevo, uno que parece estar dominado por China como el ganador predeterminado, ahora que la economía europea está esencialmente destrozada y EEUU se queda con las divisas que ha confiscado a Rusia y Afganistán, pero sin la capacidad de obtener apoyo futuro.

Todo lo que he escrito anteriormente puede estar obsoleto, ya que Rusia y Estados Unidos están en alerta atómica.