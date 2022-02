ATAQUE AL DONBASS: Una nueva crisis de los misiles es inevitable

Análisis de última hora desde el Donbass

Dos misiles disparados por las fuerzas ucranianas impactaron tras la frontera, dentro de Rusia, destruyendo estas viviendas, informa The Saker

BORIS ROZHIN

La guerra posicional estándar con bombardeos continuó en la línea del frente hoy. El ejército ucraniano reconoció 2 muertos y 4 heridos en un día. También mostraron escenas del jefe del Ministerio de Asuntos Internos de Ucrania con el fondo de bombardeo de artillería. Las localidades de primera línea de las Repúblicas Populares de Donestk y Lugansk (DPR y LPR) fueron sometidas a una lluvia de ataques de mortero y artillería.

La evacuación de los civiles de la DPR y la LPR a Rusia continúa. Ya 11 regiones rusas han anunciado su disposición a aceptar temporalmente a los residentes del Donbass en su territorio. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación de Rusia lleva a cabo medidas organizativas para el alojamiento de los refugiados. Hasta el momento, la evacuación es de tamaño similar a la del verano de 2014, pero en caso de un brote de hostilidades intensas, el flujo de refugiados será muy significativo y tensionarán los servicios de atención social de las regiones rusas que los alberguen.

Zelensky corrió a Munich, donde dijo que «los separatistas se han vuelto locos y se están disparando a sí mismos», y comenzó a mendigar dinero y armas, e intentó por todos los medios mostrar su autoridad, aunque parecía patético y sin valor. Las demandas de Zelensky de una reunión con Putin obviamente no llevarán a nada: Pushilin [líder de la DPR] podría haber comenzado a exigir una reunión con Biden en Novoazovsk [ciudad de la DPR]. Ninguno de los dos ni el otro resuelven nada en el nivel estratégico, y hay un punto muerto en las negociaciones entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia sobre Ucrania y las garantías de seguridad. Por lo tanto, toda la charla sobre las «negociaciones con Ucrania» ahora tiene un valor cercano a cero. El intercambio de «respuestas» entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia mostró contradicciones irremediables que no se pueden resolver en el marco del orden mundial existente.

Las sanciones contra Rusia no influirán en las decisiones relacionadas con Ucrania

Rusia sigue enfrentando varias sanciones, incluida la prohibición de los empresarios rusos de viajar a Londres. Las sanciones contra la Federación de Rusia ciertamente se impondrán de una forma u otra, por lo tanto, es poco probable que este problema pueda afectar de alguna manera ciertas decisiones relacionadas con Ucrania. Además, algunos europeos dejan claro por todos los medios que las sanciones son sanciones, por supuesto, pero no deben tocar el gas, porque la dependencia del gas es demasiado grande, especialmente en invierno. Gazprom informó flemáticamente que las reservas de gas en las instalaciones de almacenamiento en Europa han alcanzado un mínimo histórico.

El proceso de imponer sanciones ha entrado en la etapa de saturación desde hace mucho tiempo. Además, las sanciones adicionales conducirán a una mayor fragmentación del sistema financiero y económico global, destruyendo los restos del proyecto globalista.

Los Estados Unidos continúan dando vueltas a la manivela sobre la inevitabilidad de un ataque, y Blinken exigió evidencias de que Rusia que no quiere la restauración de la URSS y la finlandización de Ucrania. Por supuesto que nuestras autoridades, que son anti-soviéticas, no van a crear ninguna URSS, pero en Occidente este espantapájaros es un dogma de fe. En cuanto a la finlandización de Ucrania, es en Occidente donde hablan de ello, principalmente después de que varios países europeos no sonríen ante la perspectiva de la guerra que los estadounidenses están fomentando.

Alemania y Austria instan a sus ciudadanos a salir de Ucrania lo antes posible. Lufthansa detiene los vuelos a Ucrania desde el lunes (los últimos vuelos son este fin de semana). Además, la oficina de la OTAN estaba cerrada en Kiev. Algunos de los empleados se han ido a la ciudad de Lviv , el resto fue llevado a Bruselas.

De repente, resultó que sí había un documento con compromisos de no ampliar la OTAN al este. Y durante tanto tiempo, dijeron que sólo fueron promesas verbales pero no por escrito. Pero, por supuesto, incluso ahora dirán que estas obligaciones se entregaron a la URSS, y como ya no hay URSS, entonces las obligaciones no cuentan. Esto nos devuelve a la cuestión del valor de los documentos y las obligaciones en el mundo moderno.

Rusia enseña la carta nuclear para restaurar la arquitectura de seguridad

Las Fuerzas Nucleares Estratégicas de la Federación de Rusia realizaron ejercicios hoy, lanzando varios misiles. En cualquier caso, jugar con una batuta nuclear no será superfluo para preservar la causa de la paz global, incluso en caso de hostilidades intensas en Ucrania.

El tiempo de una crisis de los misiles 2.0 aún no ha llegado. Pero se está acercando, porque se ha destruido la arquitectura de seguridad nuclear anterior. Una nueva crisis, que conduzca a la aparición de nuevas reglas de coexistencia nuclear es inevitable.

La crisis es inevitable, precisamente porque los métodos diplomáticos para desarrollar dichas reglas no producen resultados, ya que los Estados Unidos no consideran que la Federación de Rusia sea una parte igual en las negociaciones cuya posición debe tenerse en cuenta. Exactamente por las mismas razones, hay una crisis en Ucrania, como parte integral de una crisis generada por la expansión de la OTAN en el este de Europa.