DONBASS – EVACUACIÓN COMPLETA: El único movimiento ganador para Rusia

El pasado jueves Kiev comenzó a bombardear con artillería pesada a la población civil del Donbass a lo largo de la línea de división, y continuó a lo largo del viernes y hoy sábado por la mañana. Temiendo un ataque mayor, los líderes de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, ordenaron ayer viernes la evacuación de los civiles hacia Rusia. El objetivo es evacuar 700.00 personas. Según medios rusos ya han llegado 80 autobuses a la región de Rostov, en Rusia. Por el momento, se sabe que han salido 25.000 personas de Lugansk hacia Rusia, y se prepara la evacuación de 10.000 más. De Donestsk han salido 6.600 personas, entre ellas 2.400 niños, este sábado por la mañana.

El gobernador de la región rusa de Rostov, Vasily Golubev, ha declarado el estado de emergencia este sábado para hacer frente a la llegada de refugiados. Por su parte el Ministerio de Emergencias de Rusia ha movilizado a unas 400 personas, así como 150 vehículos, para la operación de atención a los refugiados. El área de Rostov ha abierto 15 cruces fronterizos. En los puntos de llegada se ofrece atención médica y apoyo psicológico. El presidente Vladimir Putin ordenó a su gobierno ayer viernes por la noche, que se entregue a cada evacuado 100 euros como dinero de bolsillo, asi como alojamiento y todo lo necesario para su atención.

Los varones en condiciones de combatir son convocados a la defensa por los líderes de las Repúblicas del Donbass.

Las redes sociales rusas están llenas de mensajes de apoyo a los rusos étnicos del Donbass. Algunos piden «que Rusia no deje que les pase nada malo». Otros escriben que no vale la pena morir en ninguna guerra y dicen «vengan aquí hermanos trabajadores, tenemos tierra para todos, aquí pueden vivir en paz». Otros se quejan que los rusos étnicos están siendo perseguidos fuera de Rusia.

El Judo ucraniano de Putin

Un niño del Donbass hace el signo de la victoria en el autobús que lo evacúa hacia Rusia

DMITRY ORLOV / THE SAKER

Denis Pushilin, líder de Donetsk, acaba de ordenar una evacuación completa [de civiles]. Leonid Pasechnik, líder de Lugansk, hizo lo mismo. Al hacerlo, hicieron exactamente lo que se esperaba, y como se predijo.



Hace menos de un año, el 18 de abril de 2021, publiqué un artículo titulado «Putin’s ucraniano Judo», (El Judo ucraniano de Putin). La razón por la que lo menciono ahora es que en ese artículo expliqué que la evacuación era el único movimiento ganador para el lado ruso.

En ese artículo escribí:

«El ejército ucraniano ha estado acumulando tropas y armamento a lo largo de la línea de separación [con las Repúblicas] mientras que el ejército ruso ha levantado sus fuerzas de su lado de la frontera. El bombardeo, los disparos de francotiradores y otras provocaciones del lado ucraniano se están intensificando, con la esperanza de forzar a los rusos a un movimiento en el territorio ucraniano, lo que permitiría al Occidente colectivo gritar «¡Ajá! Agresión rusa! » Luego pararían al gasoducto Nord Stream II, anotando una gran victoria geopolítica para Washington, y seguirían con los demás movimientos beligerantes diseñados para perjudicar a Rusia política y económicamente».

Para los rusos, no hay una buena elección obvia.

No responder a las provocaciones ucranianas y no haciendo nada mientras bombardean e invaden Donetsk y Lugansk, matando a los ciudadanos rusos que viven allí, haría que Rusia se vea débil, socavaría la posición del gobierno ruso a nivel nacional y le costaría una gran cantidad de capital geopolítico internacional.

Responder a las provocaciones ucranianas con una fuerza militar abrumadora y aplastar al ejército ucraniano como se hizo en Georgia en 2008 sería popular a nivel nacional, pero podría potencialmente llevar a una importante escalada y posiblemente una guerra total con la OTAN. Incluso si se contuviera el conflicto militar y las fuerzas de la OTAN quedaran fuera, como lo hicieron en Georgia, las ramificaciones políticas causarían mucho daño a la economía rusa a través de sanciones e interrupciones intencionadas del comercio internacional.

Esas son las malas opciones obvias, ¿cuáles son las buenas, si las hay?

Aquí, tenemos que prestar atención cuidadosa a los pronunciamientos oficiales que Putin ha realizado a lo largo de los años, y tomarlos como valor nominal. Primero, dijo que Rusia no necesita más territorio; tiene toda la tierra que podría querer. En segundo lugar, dijo que Rusia seguirá el camino de la máxima liberalización al otorgar la ciudadanía a los compatriotas y, a su vez, el bienestar de los ciudadanos de Rusia es una prioridad. En tercer lugar, dijo que resolver el conflicto en Ucrania oriental a través de medios militares es inaceptable. Dadas estas restricciones, ¿qué cursos de acción permanecen abiertos?

La respuesta, creo, es obvia: evacuación. Hay alrededor de 3.2 millones de residentes en la República Popular de Donetsk y 1,4 millones en la República Popular de Lugansk. Un total de unos 4.6 millones de residentes. Esto puede parecer un número enorme, pero es moderado en la escala de las evacuaciones de la Segunda Guerra Mundial. Tenga en cuenta que Rusia ya ha absorbido más de un millón de migrantes ucranianos y refugiados sin mucho problema. Además, Rusia está experimentando actualmente una mayor escasez de mano de obra, y una llegada de rusos eficientes sería bienvenida.

A nivel nacional, la evacuación probablemente sería bastante popular: Rusia está haciendo lo justo por su propia gente al librarlos de los daños. La base patriótica se energizaría y el movimiento voluntario ruso ya muy activo, colaboraría con el Ministerio de Emergencias para ayudar a mover y reasentar a los evacuados.

Las elecciones que se llevarán a cabo más adelante este año contarían con varios millones de nuevos votantes. La evacuación del Donbass podría allanar el camino para otras oleadas de repatriación que probablemente seguirán. Hay unos 20 millones de rusos dispersos por todo el mundo, y como el mundo fuera de Rusia se sumerge más y más profundamente en la escasez de recursos, también querrán volver a casa. Si bien, en ese momento, pueden ser reacios a hacerlo, si ven el ejemplo positivo de cómo se tratan a los evacuados del Donbass podrían cambiar de opinión.

La parte negativa de que se entregue el territorio [el Donbass que quedaría despoblado de sus habitantes autóctonos] se puede contrarrestar, no dejando que Kiev controle el territorio. Como garante de los acuerdos de Minsk, Rusia debe negarse a entregar el Donbass al gobierno ucraniano hasta que cumpla con los términos de estos acuerdos, que no ha mostrado ninguna intención de hacerlo durante siete años y que ha repudiado recientemente. Es importante tener en cuenta que el ejército ruso puede disparar directamente a todo el Donbass sin poner un pie en suelo ucraniano. Si las fuerzas ucranianas intentan ingresar al Donbass, se las tratará como se muestra en este video de instrucción militar. Tenga en cuenta que la gama máxima del sistema Tornado-G que se muestra en el video es de 120 km.

Y si los ucranianos responden y atacan al territorio ruso, otro de los pronunciamientos de Putin nos ayuda a comprender qué sucedería a continuación: «si nos atacan, Rusia responderá no sólo contra los atacantes, sino también contra los centros de la toma de decisiones responsables del ataque». El mando ucraniano en Kiev, así como sus asesores de la OTAN, probablemente tengan en cuenta esta declaración al considerar sus pasos.

La evacuación del Donbass sería bien vista a nivel internacional. Sería un movimiento típico del Judo de Putin golpeando a la OTAN y al Departamento de Estado de EEUU. Dado que esta sería una gran misión humanitaria, sería ridículo intentar retratarla como «agresión rusa». Por otro lado, Rusia estaría bastante dentro de sus derechos para emitir advertencias severas que cualquier intento de interferir con la evacuación o lanzar provocaciones durante el proceso de evacuación, sería tratado con mucha dureza, liberando las manos de Rusia para enviar con Dios (N.de la E.: es decir, aniquilarlos, dicho al estilo de Putin, «mi obligación es enviar a los terroristas con Dios», suele decir) a los fanáticos de los batallones nazis de Ucrania, a algunos de los cuales no les gusta especialmente seguir órdenes. (N.de la E.: se puede suponer que no acatarían las órdenes de Kiev o de la OTAN de no atacar territorio de Rusia).

Asi, Occidente quedaría con el siguiente status quo. El Donbass vacío de sus residentes, pero fuera del alcance de nadie. La evacuación no cambiaría en ningún sentido la posición o la autoridad para negociar de los evacuados y sus representantes, con respecto a los acuerdos de Minsk, que bloquearían la situación hasta que Kiev asumiera una reforma constitucional, se convirtiera en una federación y otorgara plena autonomía al Donbass, o hasta que el Estado ucraniano deje de existir y sea dividido. Ucrania -en estas condiciones- no podría unirse a la OTAN (un sueño que ha votado estúpidamente en su Constitución), ya que esto violaría la Carta de la OTAN, dado que no controlaría su propio territorio.

Otras sanciones contra Rusia serían aún más difíciles de justificar, ya que sería insostenible acusarla de «agresión» por emprender una misión humanitaria o por llevar a cabo sus responsabilidades como garante de los acuerdos de MINSK. El Donbass se mantendría como una zona fantasma barrida por los robots rusos frenando a los merodeadores ucranianos. Sus edificios arruinados de la era soviética, que no han sido mantenidos ni renovados en tres décadas de abuso y negligencia ucraniana, serán un testimonio silencioso a la ignominia perpetua de Estado ucraniano fallido.

La Historia es muy a menudo impulsada por accidente más que por la lógica, pero como no podemos predecir accidentes, la lógica es la única herramienta que tenemos al tratar de adivinar la forma del futuro. Parafraseando a Voltaire, esto es lo mejor que podemos esperar que suceda en el mejor de todos los mundos posibles.