PAZ Y SEGURIDAD: Firmes advertencias a EEUU y sus aliados en la respuesta oficial rusa

Firmes advertencias a EEUU y sus aliados en la respuesta oficial rusa

El documento ruso dice que «el paquete de las propuestas rusas se ha ignorado, los temas ‘convenientes’ se han elegido deliberadamente, y a su vez fueron ‘retorcidos’ en la dirección de crear ventajas para los Estados Unidos y sus aliados». Rusia anuncia que «se verá obligada a implementar medidas militares-técnicas, si EEUU es incapaz de acordar un tratado legalmente vinculante para garantizar su seguridad». Estas «medidas militares-técnicas» bien podrían ser instalar bases con misiles rusos a tiro de piedra de las fronteras de EEUU (Rusia tiene amigos en América Central y del Sur, gracias a los enemigos que cultiva activamente EEUU). Volveríamos así, a una reedición de la crisis de los misiles de 1962, pero con un Occidente en manos de unos dirigentes intelectualmente indigentes, una sociedad adormecida que no reacciona ante nada y con el reloj de la crisis climática avanzando inexorablemente.

«Si Ucrania entra en la OTAN, Kiev intentará tomar Crimea, arrastrando a EEUU y sus aliados a una guerra con Rusia»

AGENCIA TASS

Respuesta oficial rusa a la respuesta escrita estadounidense a las reclamaciones rusas sobre garantías de seguridad en Europa

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha publicado una respuesta por escrito a la respuesta escrita estadounidense a las reclamaciones rusas sobre garantías de seguridad en Europa.

El 17 de febrero de 2022, al embajador estadounidense John Sullivan, invitado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se le dio la siguiente reacción a la respuesta estadounidense previamente recibida sobre el proyecto ruso de Tratado entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América sobre garantías de seguridad.

Consideraciones generales

Declaramos que el lado estadounidense no dio una respuesta constructiva a los elementos básicos del Proyecto de Acuerdo de Garantías de Seguridad preparado por el lado ruso con los Estados Unidos. Estamos hablando del rechazo a una mayor expansión de la OTAN, la retirada de la «Fórmula Bucarest», que «Ucrania y Georgia se conviertan en miembros de la OTAN», y la negativa a crear bases militares en el territorio de los Estados que previamente fueron parte de la URSS y no son miembros de la Alianza, incluido el uso de su infraestructura para llevar a cabo cualquier actividad militar, así como el retorno de las capacidades militares -incluidas de ataque e infraestructura de la OTAN- al estado de 1997, cuando fue firmado el pacto fundacional de la relación Rusia – OTAN. Estas disposiciones son de importancia fundamental para la Federación de Rusia.

La naturaleza del paquete de las propuestas rusas se ha ignorado, y los temas «convenientes» se han elegido deliberadamente, y a su vez fueron «retorcidos» en la dirección de crear ventajas para los Estados Unidos y sus aliados. Este enfoque, así como la retórica de los funcionarios estadounidenses que lo acompaña, refuerza dudas razonables de que Washington esté realmente comprometido a corregir la situación en el campo de la seguridad europea.

La creciente actividad militar de los Estados Unidos y la OTAN directamente en las fronteras rusas es alarmante, mientras que nuestras «líneas rojas» e intereses de seguridad fundamentales, así como el derecho soberano de Rusia a protegerlos, continúan siendo ignorados. El ultimátum [de EEUU] que exige retirar las tropas de ciertas áreas del territorio ruso, acompañado de amenazas de sanciones más duras, es inaceptable y socava las perspectivas de alcanzar acuerdos reales.

En ausencia de la preparación del lado estadounidense para acordar las garantías de un tratado, legalmente vinculante para garantizar nuestra seguridad por parte de los Estados Unidos y sus aliados, Rusia se verá obligada a responder, incluso a través de la implementación de medidas militares-técnicas.

Ucrania

No hay «invasión rusa» de Ucrania, que los Estados Unidos y sus aliados han estado declarando oficialmente desde el último otoño, ni hay planes, por lo tanto, las declaraciones sobre la «responsabilidad de Rusia de la escalada» no se pueden considerar de otra manera que un intento de ejercer presión y devaluar las propuestas de Rusia de garantías de seguridad.

La mención en este contexto de las obligaciones rusas en virtud del Memorándum de Budapest de 1994 no tiene nada que ver con el conflicto ucraniano interno y no se aplica a las circunstancias que resultan de las acciones de los factores internos allí. La pérdida de integridad territorial por parte del Estado ucraniano es el resultado de los procesos que tuvieron lugar dentro del mismo.

Las acusaciones a Rusia contenidas en la respuesta estadounidense, que «ocupó Crimea», tampoco resisten a ninguna crítica. En 2014, tuvo lugar un golpe en Kiev, cuyos iniciadores, con el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados, establecieron un curso para la creación de un Estado nacionalista [unitario] que transgreda los derechos de la población rusa y de habla rusa, así como de otros grupos étnicos «no titulares». No es sorprendente que en tal situación, los Crimeanos votaran por la reunificación con Rusia. La decisión de la gente de Crimea y Sebastopol para regresar a la Federación de Rusia se realizó mediante la libre expresión de voluntad en el ejercicio del Derecho a la Autodeterminación consagrado en la Carta de la ONU. La fuerza o la amenaza de la fuerza, no se utilizó. La cuestión de la soberanía de Crimea está cerrada.

Si se acepta a Ucrania en la OTAN, habrá una amenaza real de que el régimen en Kiev intentará «recuperar» Crimea por la fuerza, arrastrando a los Estados Unidos y sus aliados, de conformidad con el artículo 5 del Tratado de Washington, a un conflicto armado directo con Rusia con todas las consecuencias resultantes.

La tesis repetida en la respuesta de los Estados Unidos, que Rusia supuestamente «encendió el conflicto en el Donbass» es insostenible. Sus razones son de naturaleza puramente intra-ucraniana.

El entendimiento es posible sólo a través de la implementación de los acuerdos de MINSK y un conjunto de medidas; la prioridad y la responsabilidad de la implementación de las cuales se detallan claramente y fueron confirmadas por unanimidad por la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos los Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En el párrafo 2 de esta resolución, Kiev, Donetsk y Lugansk se nombran como partes. Ninguno de estos documentos menciona la responsabilidad de Rusia por el conflicto en el Donbass. Rusia, junto con la OSCE, desempeña el papel de mediador en el principal formato de negociación: el Grupo de Contacto, y junto con Berlín y París, en el «formato de Normandía», que formula las recomendaciones a las partes en conflicto y supervisa su implementación.



Para desescalar la situación alrededor de Ucrania, es fundamentalmente importante tomar los siguientes pasos, que obligan a Kiev a implementar un conjunto de medidas, a detener el suministro de armas a Ucrania, a retirar a todos los asesores e instructores occidentales de allí, a la negativa de los países de la OTAN a cualquier ejercicio conjunto con las fuerzas armadas de Ucrania y a la retirada de todas las armas extranjeras previamente suministrado a Kiev desde fuera del territorio ucraniano.

En este sentido, llamamos la atención sobre el hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin, en una conferencia de prensa siguiente a las conversaciones en Moscú con el presidente francés, Emmanuel Macron, el 7 de febrero de 2022, destacó que estamos abiertos al diálogo e instaba a «pensar en la seguridad estable y unas condiciones iguales para todos los participantes en la vida internacional «.

Configuración de fuerzas

Notamos que en su respuesta a las propuestas rusas, los Estados Unidos insisten en que el progreso en la mejora de la situación en el campo de la seguridad europea «sólo puede lograrse en términos de desescalada en relación con las acciones amenazadoras de Rusia dirigidas contra Ucrania», que, como entendemos, implica el requisito de retirar las tropas rusas de las fronteras de Ucrania. Al mismo tiempo, los Estados Unidos están listos para hablar sólo de «obligaciones mutuas … para abstenerse de desplegar fuerzas permanentes con misiones de combate en el territorio de Ucrania» y «considerar discutir el problema de las fuerzas armadas convencionales». Por lo contrario, el lado estadounidense permanece en silencio sobre nuestras propuestas contenidas en los párrafos 2 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 5 del Proyecto de Tratado Bilateral y declaran que «la configuración actual de las fuerzas estadounidenses y la OTAN es limitada, proporcional y cumple plenamente con las obligaciones bajo el acto fundador del pacto OTAN-Rusia «.

Reafirmamos el hecho de que el despliegue de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia en su territorio no puede afectar los intereses fundamentales de los Estados Unidos. Nos gustaría recordarle que no hay fuerzas nuestras en el territorio de Ucrania.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos y sus aliados estaban avanzando en su infraestructura militar hacia el este, desplegando contingentes en los territorios de los nuevos miembros. Dividieron las limitaciones del Tratado CFE e interpretaron muy libremente las disposiciones de la Ley de Fundación [de las relaciones] Rusia-OTAN sobre el rechazo del «despliegue permanente adicional de fuerzas de combate sustanciales». La situación que se ha desarrollado como resultado de estas acciones es inaceptable.

Insistimos en la retirada de todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos y las armas estacionadas en CEE, y los Estados bálticos. Estamos convencidos de que hay suficientes potenciales nacionales en estas zonas.

Estamos listos para discutir este tema sobre la base del art. 4 y 5 del Proyecto de Acuerdo Ruso.

El principio de indivisibilidad de la seguridad

No vimos ninguna evidencia en la respuesta de los Estados Unidos que el lado estadounidense esté completamente comprometido a observar el principio inmutable de la indivisibilidad de la seguridad. Las declaraciones generales sobre la consideración de este postulado por parte del lado estadounidense están en contradicción directa con la falta de voluntad de Washington de abandonar un curso contraproducente y desestabilizador para crear ventajas para sí mismo y sus aliados a expensas de los intereses de seguridad de Rusia. Esto es precisamente lo que está sucediendo como resultado de la implementación sin restricciones de la Alianza del Atlántico Norte, con el papel principal de los Estados Unidos, de la política de desarrollo geostratégico y militar ilimitado del espacio post-soviético, incluido el territorio de Ucrania, que es particularmente sensible para nosotros.

Todo esto está sucediendo directamente en las fronteras rusas. Por lo tanto, se ignoran nuestras «líneas rojas» y los intereses de seguridad fundamentales, y el derecho inalienable de Rusia de garantizar que se rechace. Para nosotros, por supuesto, esto es inaceptable.

Además, les recordamos que este principio está consagrado en el preámbulo del Tratado entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América sobre las medidas para una mayor reducción y limitación de las armas de la ofensiva estratégica de 2011, cuya extensión durante cinco años sin excepciones fue acordada por las partes en febrero del año pasado, así como en varios documentos básicos de la OSCE y Rusia-OTAN adoptados en el nivel más alto: en el preámbulo de la Ley Final de Helsinki de 1975, en la Carta de París para una nueva Europa De 1990, la Ley Fundadora de [relación] Rusia – OTAN de 1997, la Carta de Estambul de la Seguridad Europea de la OSCE de 1999, la Declaración de Roma Rusia-OTAN de 2002 y la Declaración de Astaná de la Cumbre de la OSCE de 2010.

Notamos que la respuesta mencionó el compromiso de Washington con el concepto de indivisibilidad de la seguridad. Pero en el texto, se reduce al derecho de los Estados a «elegir libremente o cambiar formas de garantizar su seguridad, incluidos los tratados de adhesión». Esta libertad no es absoluta y es sólo la mitad de la fórmula conocida fijada en la Carta de la Seguridad Europea. Su segunda parte requiere, al ejercer este derecho, a «… no fortalecer la seguridad de uno a expensas de la seguridad de otros Estados«.

No podemos considerar la carta recibida de la OTAN del 10 de febrero de 2022 como respuesta al mensaje enviado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el 28 de enero de 2022 al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken sobre este tema. Pedimos una respuesta sobre las competencias nacionales [de no fortalecer la propia seguridad de uno a expensas de la seguridad de los demás].

Política de «puertas abiertas» de la OTAN

Los Estados Unidos confirman su «soporte firme» a la política de «puertas abiertas» de la OTAN. Pero contradice los compromisos básicos realizados en el marco de la CSCE / OSCE, en primer lugar, la obligación de «no fortalecer la propia seguridad de uno a expensas de la seguridad de los demás». Esta política no es coherente con las directrices de la propia Alianza, que, luego de una reunión del Ministerio de Defensa de la OTAN, del 6 al 7 de junio de 1991 en Copenhague, prometió «no extraer ventajas unilaterales de la situación modificada en Europa». No amenazar a los intereses legítimos «de otros Estados, no buscar su ‘aislamiento’ o ‘dibujar nuevas líneas divisorias en el continente’ «.

Llamamos al regreso de los Estados Unidos y la OTAN a cumplir con sus obligaciones internacionales en el campo de mantener la paz y la seguridad. Esperamos propuestas concretas de los miembros de la Alianza sobre el contenido y las formas de consolidación legal de la negativa a ampliar aún más la OTAN al este.

Las ofertas rusas tienen la naturaleza de un paquete integral

Notamos la disposición de los Estados Unidos para trabajar en detalle sobre medidas individuales para el control de armas y la reducción de riesgos. Al mismo tiempo, notamos que Washington finalmente reconoció la validez de una serie de propuestas e iniciativas rusas en estas áreas, que se han presentado en los últimos años.

Al mismo tiempo, una vez más llamamos la atención al lado estadounidense sobre el hecho de que Rusia, en los documentos que presentamos en garantías de seguridad, propuso seguir el camino de una solución integral a largo plazo de la situación inaceptable que se sigue desarrollando en el área euroatlántica. En primer lugar, estamos hablando de crear una base estable para la arquitectura de seguridad en forma de un acuerdo sobre la no implementación por parte de la OTAN de acciones adicionales que dañen la seguridad de Rusia. Esto sigue siendo un imperativo constante para nosotros. En ausencia de una base tan firme [como esta], las medidas relacionadas para controlar las armas, reducir los riesgos militares, asegurar la restricción y la previsibilidad de las actividades militares en ciertas áreas, incluso si se llegan a acordar, no serán sostenibles en el futuro.

Por lo tanto, las propuestas rusas tienen la naturaleza de un paquete y deben considerarse como un complejo [de medidas] sin resaltar sus componentes individuales.

En este sentido, nos gustaría centrarnos en la falta de una reacción constructiva de Washington y Bruselas a los elementos más importantes de la iniciativa rusa, que hemos señalado claramente. En cuanto a los problemas de control de armas, los consideramos exclusivamente en el contexto general de un enfoque integral de paquetes para resolver el problema de las garantías de seguridad.

Post-SORT y Ecuación de seguridad

(N. de la E.: El SORT – Tratado de Reducción Ofensiva Estratégica- es un tratado del 2002 entre Estados Unidos y Rusia limitando su arsenal a 2200 ojivas operativas cada uno. Expiró el 31 de diciembre de 2012)

Los Estados Unidos ofrecen «inmediatamente» participar en el desarrollo de «medidas para el desarrollo del Tratado de Estabilidad Estratégica» en el marco del diálogo de estabilidad estratégica. Sin embargo, al mismo tiempo, el lado estadounidense está tratando de solucionar un enfoque que no está coordinado con nosotros, que prevé centrarse exclusivamente en armas nucleares, e independientemente de la capacidad de ciertos medios para plantear una amenaza directa para el territorio nacional del otro lado. Una visión tan limitada de las cosas contradice los entendimientos alcanzados en la cumbre rusa-estadounidense el 16 de junio de 2021 en Ginebra con respecto a la naturaleza integral del diálogo estratégico, diseñado para sentar las bases para futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos.

Rusia continúa abogando por un enfoque integrado de los problemas estratégicos. Proponemos trabajar juntos para desarrollar una nueva «ecuación de seguridad».

El conjunto de elementos de nuestro concepto propuesto, que sigue siendo totalmente relevante, se llevó a la parte estadounidense, incluso durante las reuniones en el marco del diálogo y en el documento de trabajo sobre su contenido enviado por nosotros el 17 de diciembre de 2021.

Despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional

En su documento, los Estados Unidos no respondieron a dicho elemento del paquete de las medidas propuestas por nosotros, como la retirada de las armas nucleares desplegadas fuera de sus fronteras de territorio nacional y la oposición a su despliegue adicional fuera del territorio nacional, y se limitan a mencionar la necesidad de abordar el problema de las armas nucleares no estratégicas en la plataforma de diálogo estratégico, sin tener en cuenta los aspectos específicos de su despliegue y otros factores que afectan la seguridad de las partes.

Su texto se reduce al derecho de los Estados a «elegir libremente o cambiar formas de garantizar su seguridad, incluidos los tratados de adhesión». Esta libertad no es absoluta y es sólo la mitad de la fórmula conocida fijada en la Carta de la Seguridad Europea. Su segunda parte requiere, al ejercer este derecho, «…no fortalecer la seguridad de uno a expensas de la seguridad de otros Estados».

Nos gustaría aclarar que en nuestras propuestas estamos hablando de resolver el problema de la presencia en el territorio de algunos Estados no nucleares de la OTAN, en violación de los tratados NPT, de armas nucleares de los Estados Unidos que son capaces de golpear objetivos en el territorio de Rusia. Esto incluiría la eliminación de la infraestructura para el rápido despliegue de tales armas en Europa, así como el cese de la práctica de la OTAN de la capacitación y los ejercicios sobre el manejo de estas armas, que involucran a los Estados miembros no nucleares de la OTAN.

Es imposible discutir el tema de las armas nucleares no estratégicas sin eliminar este agravante.

Misiles de base en tierra de medio y corto alcance

Consideramos este tema como una de las prioridades del diálogo ruso-estadounidense sobre la estabilidad estratégica. Creemos que esta categoría de armas es un componente básico de una nueva «ecuación de seguridad» que debe ser desarrollada conjuntamente por Rusia y los Estados Unidos.

Continuamos defendiendo la relevancia de las iniciativas rusas en el campo «post-INF» que se basan en la idea de moratorias renovables en el despliegue de INF en tierra en Europa. (N. de la E.: el INF es el Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado en 1987, entre los presidentes Reagan y Gorvachov. Expiró el 2 de agosto de 2019).

En principio, estamos abiertos a la consideración sustancial de las formas de su implementación práctica. Al mismo tiempo, observamos la continua ambigüedad en los enfoques de Washington en los principales parámetros de las posibles medidas de control sobre estas armas. En primer lugar, a su cobertura, que deben aplicarse a todos los medios del rango apropiado en equipos nucleares y no nucleares.

Se acordó que los Estados Unidos adoptaran el enfoque ruso como base, lo que prevé la liquidación mutua de contraesfuerzos en el contexto del Tratado INF existente anteriormente. La variante propuesta por el lado estadounidense del desarrollo de nuestra idea de las medidas de verificación mutua en relación con los complejos AEGIS en tierra en Rumania y Polonia, así como algunas instalaciones en la parte europea de Rusia, se pueden tener en cuenta. (N. de la E.: AEGIS / AWS es un sistema de armas centralizado, automatizado, que fue diseñado como un sistema de armas totales, contra misiles balísticos).

Como se enfatizó en la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, el 26 de octubre de 2020, y posteriormente interpretó repetidamente al lado estadounidense, las posibles medidas de transparencia con respecto a las instalaciones rusas sujetas a la aprobación podrían incluir monitorear la ausencia del misil ruso de 9M729. Les recordamos que este paso es una manifestación de buena voluntad, dado que las características del misil de 9M729 de ninguna manera contradicen los requisitos del antiguo Tratado de INF y que los Estados Unidos no han proporcionado ninguna evidencia que confirme las acusaciones contra Rusia. Al mismo tiempo, el lado estadounidense ignoró el evento voluntario organizado por nosotros durante la validez de este Acuerdo el 23 de enero de 2019 para demostrar el dispositivo y las características técnicas del cohete de 9M729 y su lanzador.

Bombarderos pesados ​​y buques de guerra de superficie

Observamos la atención del lado estadounidense a la idea rusa de medidas de reducción de riesgos adicionales en relación con los vuelos de bombarderos pesados cerca de las fronteras nacionales de las Partes. Vemos allí un tema para dialogar y un potencial de acuerdos mutuamente aceptables.

Les recordamos un elemento igualmente importante de nuestra propuesta de paquete de medidas, sobre campañas similares de buques de superficie de combate, que también implican riesgos graves.

Ejercicios militares y maniobras

Los Estados Unidos no respondieron a las propuestas contenidas en el párrafo 2 del artículo 4 del Proyecto de Tratado ruso. El lado estadounidense, aparentemente, parte del hecho de que es posible reducir las tensiones en el campo militar al aumentar la transparencia y las medidas adicionales para reducir el peligro en línea con las propuestas occidentales para modernizar el documento de Viena.

Consideramos que este enfoque es poco realista y unilateral, dirigido a poner el foco en las actividades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Las medidas de confianza y construcción de seguridad en el marco del documento de Viena de 2011 son adecuadas para la situación actual. Para comenzar a discutir la posibilidad de actualizarlos, se deben crear las condiciones necesarias. Y para esto, los Estados Unidos y sus aliados deben abandonar la política de «contener» Rusia y tomar medidas prácticas concretas para reducir la situación política-militar, incluso de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 4 de nuestro Proyecto de Tratado.

En cuanto a la prevención de incidentes en alta mar y en el espacio aéreo por encima de él, damos la bienvenida a la preparación de los Estados Unidos para obtener consultas apropiadas. Sin embargo, este trabajo no puede reemplazar la liquidación de los problemas clave planteados por Rusia. 17 de febrero de 2022.