RUSIA – UCRANIA: Opciones del Kremlin para salir de la trampa que le ha preparado la OTAN

El editor jefe del periódico ruso Zhurnalistskaya Pravda, Vladislav Shurygin, analiza las opciones que le quedan al gobierno ruso luego de la respuesta de EEUU y la OTAN a las demandas de Moscú. Shurygin es muy crítico con las políticas extremadamente tolerantes de su gobierno a las provocaciones de un Occidente liderado por EEUU. El analista ruso señala que fue un error que su momento el Kremlin haya legitimado al gobierno golpista de Kiev y negociado en Minsk, con la idea de calmar a Occidente. Pero es evidente que Occidente, no sólo, no se calmó, sino que se envalentonó, porque hay quien confunde la prudencia, con la debilidad.

¿Cómo romper la trampa ucraniana?

VLADISLAV SHURYGIN / LIVEJOURNAL

Vladislav Shurygin es Editor jefe del periódico ruso Zhurnalistskaya Pravda

Al comentar sobre la respuesta recibida de Washington, Lavrov se sumergió inesperadamente en largas explicaciones sobre el tema de que la respuesta estadounidense, -siendo en esencia y en significado un franco contraultimátum a Rusia, en el que fuimos enviados, sin ambigüedades, a paseo, sobre todos los temas clave para Rusia: la no admisión de Ucrania en la OTAN, la no proliferación de la OTAN hacia al Este y el regreso a la situación geopolítica de 1999- es bastante productiva y significativa, y que tiene algunas semillas racionales. «Recibimos … las respuestas, que en un estilo tan occidental proyectan una sombra en muchos sentidos, pero hay semillas racionales, como ya he dicho, en cuestiones secundarias», dijo el ministro en una entrevista con Sputnik , y las radios de Echo of Moscow, Moscow Speaks y Komsomolskaya Pravda.

¿Qué tipo de «semillas» encontró el Sr. Lavrov frotando entre sus dedos la sustancia americana que amontonaron sobre nuestras demandas? Según él, entre esos temas que serían importantes para Rusia está el regreso a las negociaciones sobre misiles de mediano y corto alcance, cuya moratoria sobre el despliegue en Europa fue propuesta previamente por el presidente de la Federación Rusa. Además, Rusia propuso acordar medidas para verificar tal impugnación. “Entonces fue ignorado, pero ahora está incluido en sus propuestas. Así como se ignoraron nuestras iniciativas, introducidas por el Estado Mayor General, de retirar los ejercicios de la frontera de ambos lados, de acordar la distancia máxima para el acercamiento de aviones y barcos de combate, una serie de medidas de desescalada y medidas de fomento de la confianza”, dijo el ministro y agregó casi con alegría: “Todo esto ha sido rechazado en los últimos dos o tres años, ahora se propone discutir todo esto”.

La respuesta de EEUU busca ganar tiempo

Y ahora quiero recordar mi propio texto, “La calma antes de la tormenta”, escrito hace exactamente un mes, inmediatamente después de la publicación de nuestras demandas a Estados Unidos y la OTAN:

«Washington se enfrenta a la tarea de ganar tiempo a Moscú, durante el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania se fortalecerán a un nivel que como se ha dicho anteriormente, con una asistencia técnico-militar masiva de los aliados occidentales y su participación limitada -fuerza aérea, defensa aérea, inteligencia, fuerzas especiales- podrán hacer la guerra a Rusia durante bastante tiempo.

Habiendo alcanzado este nivel, las Fuerzas Armadas de Ucrania ciertamente comenzarán las hostilidades contra las Repúblicas Populares en cualquier ocasión o con una provocación conveniente, y Rusia enfrentará la perspectiva de involucrarse en una guerra agotadora y encontrarse en completo aislamiento económico después de la introducción de nuevas sanciones “totales”, o resignarse y ceder el Donbass a Ucrania con todas las consecuencias para su reputación.

Según los expertos, se necesitan otros 18-24 meses para «inflar» a Ucrania, proporcionarle el máximo suministro militar de equipos y armas, así como el despliegue de contingentes militares de la OTAN y su infraestructura logística a lo largo de las fronteras ucranianas.

En realidad, esta tarea, la ganancia de tiempo, ahora está determinada por la política estadounidense hacia Rusia: por un lado, máxima presión en todas las direcciones, acusaciones de que Rusia va a atacar a Ucrania en un futuro próximo y demandas de retirada de tropas; y por otro, la constante generación de ilusiones de negociaciones, reuniones de diplomáticos e incluso contactos directos de presidentes. Todo esto tiene un objetivo en mente: llevar a Rusia a un proceso interminable que no tiene implementación”.

Al comentar las primeras reseñas de los estadounidenses sobre nuestras demandas en la radio «Moscow Speaks», literalmente dije lo siguiente: De nuestras tres posiciones principales, [los EEUU] eligieron una, la que es realmente importante para ellos, que es ponerse de acuerdo sobre los misiles, debido a que los estamos superando seriamente aquí, y estamos liderando las últimas armas en varias áreas. Necesitan una reserva de tiempo. Por lo tanto, dicen que están listos para discutir el tema del desarme con nosotros, y no están listos para discutir todo lo demás”.

No soy un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y ciertamente no tengo mis fuentes en el Departamento de Estado de EEUU, pero incluso mi modesta experiencia de observación sobre cómo los estadounidenses se han estado comportando con Rusia durante los últimos treinta años fue suficiente para predecir cómo se comportarán hoy. ¡Esto no es nada nuevo!

La pregunta clave es : ¿cómo seguiremos comportándonos? Para responderla, intentaremos entender en qué punto de la crisis ucraniana nos encontramos hoy.

El error del Kremlin de reconocer al gobierno golpista de Kiev

Perdimos por completo la oportunidad de «resetear» Ucrania en 2014, cuando después del golpe de febrero en Kiev, pudimos cambiar por completo el panorama político. Las fuerzas pro-rusas (en ese momento las más poderosas entre los movimientos políticos de Ucrania), confiando en nuestro poder, apoyo político y económico, podían políticamente “amurallar” al Maidan pro-occidental y pro-estadounidense en Kiev, y a los nazis que lo apoyaron plenamente, y crear un centro de poder paralelo en la ciudad de Jarkov (N.de la E.: la segunda mayor ciudad de Ucrania, fue capital de la Rep Socialista Soviética de Ucrania entre 1921 y 1991) para legitimar al presidente Yanukovych y unir las regiones del este y sureste de Ucrania a su alrededor, privando a Kiev no sólo de dos tercios del potencial económico y el acceso a las rutas comerciales marítimas, sino también de la mayor parte del Ejército e incluso de la legitimidad, después de todo, el golpe tuvo lugar al día siguiente de los acuerdos firmados entre los líderes del Maidan y Yanukovych para resolver la crisis política.

Era la oportunidad perfecta, pero la desaprovechamos.

Cuando se publiquen los materiales de las reuniones del Consejo de Seguridad, descubriremos quién en el Kremlin insistió en reconocer la legitimidad del golpe en Kiev, aunque hoy ya podemos entender quién era, según la reorganización en el liderazgo de la administración presidencial poco después de estos eventos. (N. de la E.: El Consejo de Seguridad (CS) de la Federación Rusa, es una institución formada por 10 miembros, que trata temas de seguridad e interés nacional. Lo integran -entre otros- el presidente ruso Putin; el ex primer ministro Medvedev; el director de los servicios de Seguridad , Nikolái Pátrushev; el presidente del Parlamento; el ministro del Interior y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. Shoigú y Pátrushev fueron determinantes a la hora de convencer a Putin de acometer la campaña de Siria. Del mismo modo, habrá habido quienes aconsejaron al presidente reconocer al gobierno golpista de Kiev).

En 2014-2015, no aprovechamos la oportunidad para cambiar la “configuración” de Novorossia – Donbass, que surgió espontáneamente en el mapa político de Ucrania, cuando, tras el inicio de la operación punitiva de Kiev contra las autoproclamadas repúblicas rebeldes, Kiev sufrió una aplastante derrota militar, primero en el verano de 2014 y luego en enero-febrero de 2015, lo que permitiría trasladar las fronteras de Novorossia más allá de Mariupol y al noroeste hasta la frontera política de la región de Lugansk. En cambio, el Kremlin nuevamente acordó preservar el régimen de Kiev y acordó negociar en Minsk, con la esperanza de «apaciguar» de alguna manera al conjunto de Occidente, mantener relaciones de asociación con él y, al mismo tiempo, «enviar una señal» a Kiev sobre la falta de sentido de más guerra.

Una vez más, el Kremlin cometió un error de cálculo estratégico. No fue posible «apaciguar» a Occidente: se lanzó una cruzada contra Rusia, dirigida por el líder del mundo occidental, Estados Unidos. Se impusieron todo tipo de sanciones, se inició una presión sin precedentes sobre Moscú y se lanzó la mayor operación desde la era soviética para desestabilizar la situación interna en Rusia, formar en ella una oposición prooccidental irreconciliable y preparar una “revolución naranja”.

Al mismo tiempo, Ucrania recibió un protectorado político-militar completo de los Estados Unidos y la OTAN, luego se enviaron equipos y armas modernos a Ucrania, se inició y llevó a cabo una reforma militar bajo el control de Estados Unidos y la OTAN. Paralelamente a esto, en 2015-2017, se llevó a cabo una limpieza a gran escala del espacio político e informativo, de cualquier líder, movimiento y medios de comunicación, incluso mínimamente sospechosos, de ser “prorrusos”. Se lanzó una campaña de información y propaganda sin precedentes para movilizar a la población de Ucrania contra el «principal enemigo histórico»: Rusia. El Kremlin no ha respondido a esta amenaza de ninguna manera.

Durante los siguientes cuatro años, ni siquiera se creó un grupo de información mínimamente efectivo, transmitiendo en Ucrania y trabajando con la población ucraniana. Aparte de algunos sitios web y un par de programas informativos en la televisión rusa, ¡no hay absolutamente nada en el espacio de guerra informativa! Y esto permite que los líderes de Kiev tengan absoluta confianza en el control confiable de los sentimientos antirrusos de la mayoría de la población de Ucrania. Hemos perdido por completo la batalla cultural en la mente de los ucranianos.

El Kremlin comprende que Ucrania se prepara para la guerra con Rusia

Aparentemente, el Kremlin comenzó a darse cuenta del drama de la situación sólo a fines de 2020, cuando finalmente quedó claro que Ucrania, bajo el nuevo presidente Zelensky, no sólo no iba a restaurar de alguna manera las relaciones con Rusia, sino que, por el contrario, se oponía cada vez más abiertamente a Rusia y se preparaba para la guerra con ella, desarrollando y aumentando rápidamente sus Fuerzas Armadas. Quedó claro que no habría una resolución pacífica de la crisis en el Donbass. Que los «custodios» de Ucrania ya no la consideran una posible víctima indefensa de la «agresión rusa», sino que la preparan cada vez más abiertamente como una trampa en la que Rusia tendrá que caer cuando el poder militar de Ucrania alcance un nivel que le permita luchar eficazmente contra Moscú durante el tiempo suficiente, durante el cual se lanzará asistencia técnico-militar a gran escala y el precio de la victoria para Moscú será inaceptable. Esto significa que Rusia tendrá que involucrarse en este conflicto militar con consecuencias políticas internas y militares poco claras, o aceptar y ceder el Donbass a Ucrania, como Milosevic tuvo que ceder a la presión occidental y entregar la Bosnia serbia y la Krajina serbia que también conducirá a consecuencias políticas internas desastrosas para la calificación del Kremlin. (N.de la E.: República Serbia de Krajina se autoproclamó en 1991 dentro de Croacia, fue invadida por las fuerzas croatas en 1995, salvo Eslavonia Oriental, que continuó bajo la ONU hasta 1998, que fue entregada a Croacia).

Las tropas rusas en la frontera abortaron el plan de EEUU

Una prueba piloto de este plan, o mejor dicho, su primera etapa, iba a ser un fuerte agravamiento de la situación en el Donbass en febrero-marzo del año pasado, con una ofensiva local del ejército ucraniano que requeriría la intervención militar rusa. Y esto se usaría de inmediato para romper los lazos económicos de Rusia con la UE, detener por completo el Nord Stream 2 y «marginar» a Rusia como un «agresor».

Ante estas perspectivas, el liderazgo de Rusia finalmente se movilizó e hizo un fuerte movimiento político: anunció que en caso de tal conflicto (una agresión de Ucrania contra el Donbass), Rusia ya no se limitaría a la asistencia militar a la región, sino que llevaría a cabo una operación a gran escala para obligar a Ucrania a la paz con consecuencias fatales para su Estado.

Esta declaración y el despliegue simultáneo de 100.000 efectivos en las regiones rusas adyacentes a la frontera con Ucrania “congelaron” el plan para una “guerra local” casi de inmediato. Kiev suspendió el movimiento de tropas, cesó los bombardeos y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN cayeron sobre Rusia con todas sus fuerzas, amenazándola con sanciones «sin precedentes» y «aplastantes» en caso de una guerra contra Kiev.

El ataque informativo tan furioso y coordinado contra Rusia testificó que la respuesta de Moscú golpeó el nervio mismo del plan estadounidense y amenazó con paralizarlo.

Según el peor pronóstico de los analistas militares estadounidenses, en tres semanas de tal operación, Ucrania habría perdido ocho de sus regiones del sur, que hubieran podido unirse en una nueva entidad estatal como República de Ucrania. En el mejor de los casos, tal “campaña de liberación” habría terminado con la destrucción completa de la infraestructura militar existente y la conclusión de la paz en términos muchas veces peores que los acuerdos de Minsk: con la federalización obligatoria de Ucrania, la independencia de Transnistria, la pérdida del estatus de bloque y desnazificación; en resumen, el colapso del proyecto actual para crear un Estado unitario nacionalista ucraniano.

El problema para los Estados Unidos y Occidente era que la presencia militar estadounidense en el teatro europeo en ese momento era muy limitada; de hecho, estaba sólo la brigada 173 en Italia y varias brigadas ligeras de las divisiones aerotransportadas y aeromóviles, que todavía necesitaban ser transferidas a Europa. Y no a Ucrania, donde simplemente no hay una infraestructura adecuada, sino más bien a Alemania, desde donde todavía deben transferirse al este de Ucrania. Incluso teniendo en cuenta los batallones «europeos» de los países de la OTAN (Alemania, Polonia, Gran Bretaña), esta agrupación difícilmente habría podido entrar en la batalla antes de dos semanas después del comienzo del conflicto, y ciertamente no podría infligir una derrota militar sobre el ejército ruso.

Con la excusa de la inmigración Polonia despliega tropas en la frontera

Durante los siguientes ocho meses, Estados Unidos y la OTAN cambiaron radicalmente la situación. Con el pretexto de luchar contra los inmigrantes ilegales, se desplegaron partes del ejército polaco a lo largo de la frontera con Bielorrusia; las fuerzas de reacción rápida de la OTAN también se trasladaron al este, y algunas de ellas fueron transferidas a los estados bálticos. Por rotación, varios grupos tácticos de batallón de las divisiones pesadas estadounidenses fueron transferidos al teatro de operaciones europeo.

A finales de diciembre, EEUU y la OTAN ya se consideraban preparados para cualquier desarrollo de acontecimientos en caso de conflicto militar en el este de Ucrania, concentrando un total de más de 50.000 de sus soldados en el este.

De hecho, Ucrania se ha convertido en lo que fueron los Balcanes a principios del siglo XX: una bomba y un detonador de un nuevo conflicto mundial, todavía «frío», pero capaz en cualquier momento de volverse «caliente», con la única diferencia de que, en lugar de Alemania, Rusia ha sido designada para hacer el papel de enemigo.

Qué opciones le quedan a Rusia

OPERACIÓN MILITAR A GRAN ESCALA

Hoy [los rusos] estamos claramente en la parte descendente de la parábola de nuestras posibilidades. Y cada mes bajamos hacia el punto «cero». Nos quedan muy pocas opciones. Imaginar hoy, que decidiremos una operación militar a gran escala para tomar el control de toda o incluso la mayor parte de Ucrania, sólo es propio de obstinados. Y aunque militarmente esta es una tarea completamente factible en cinco a siete semanas, estratégicamente es un callejón sin salida. Las fuerzas prorrusas en Ucrania han sido purgadas hasta el punto en que ya no pueden desempeñar ningún papel significativo, y el estallido del «odio noble» hacia los ocupantes rusos será tan fuerte que tendremos bajo control un «territorio de odio». Por lo tanto, no podemos ni debemos fijarnos un objetivo tan global. ¡Se acabó el tiempo para eso!

Por supuesto, no podemos retrasar más la resolución de este problema. La idea de que “todo se resolverá solo” nos ha llevado en estos seis años a la situación actual, muy incómoda para Rusia. La continuación de tal política sólo conducirá a una repetición de la crisis del año pasado, y a una situación político-militar aún más difícil para nosotros, cuando tanto Ucrania como sus guardianes estarán lo más preparados posible para un conflicto militar con nosotros.

ABANDONAR AL DONBASS A SU SUERTE

La segunda es la «opción Milosevic«: la apisonadora estadounidense y la rendición del Donbass con las consecuencias catastróficas posteriores: cientos de miles de refugiados, pérdida de estatus y reputación internacional para Rusia.

RECONOCER A LA REPÚBLICAS DEL DONBASS Y ENVIAR FUERZAS PARA PROTEGERLAS

Hoy, entre las opciones más o menos realistas para superar la crisis actual, hay una que implica un mínimo de pérdidas posibles. El reinicio final y la salida del juego para Ucrania en esta etapa. Ucrania es una trampa en la que Rusia está atrapada: quedaremos atrapados o saltaremos, convirtiéndonos así en un oso de circo, adaptados completamente a una emboscada de los cazadores: Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Pero, ¿a qué le temen los cazadores? Temen que la trampa se rompa y el oso ruso se libre.

Si traducimos esto a un escenario específico, entonces con el próximo agravamiento de la situación en Donbass, Rusia puede simplemente reconocer las repúblicas de Donbass, introducir el mantenimiento de fuerzas de paz y «empujar» a las Fuerzas Armadas de Ucrania más allá de las fronteras territoriales de las Repúblicas Populares de Donesk y Lugansk, y ante cualquier intento de Kiev de hacerles retroceder, derrotar severamente a los principales grupos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, privando a Kiev de su ejército potencial. Al mismo tiempo, no debe haber ningún «ataque a Kiev», «toma de Jarkov» ni «marcha sobre Lviv», sino objetivos exclusivamente militares: la aplicación de la paz, lo mismo que se les ocurrió a los «cuidadores» de Ucrania, los estadounidenses.

Por supuesto, en este caso, todas las sanciones económicas posible de Estados Unidos se utilizarán contra Rusia. Por supuesto, el mundo después de tal desarrollo de eventos nunca será el mismo. Pero, por un lado, dejaremos más que claro que cualquier movimiento adicional hacia el este, hacia la zona de nuestros intereses nacionales, estará plagado de una gran guerra.

Por otro lado, finalmente quemaremos el absceso ucraniano, que está arrebatando una enorme cantidad de recursos y vidas humanas a los habitantes de Donbass. Además, en respuesta a cualquier presión de los Estados Unidos, bien podemos responder en el entorno externo, sobre el cual escribí anteriormente, empujando nuestras armas nucleares hacia el territorio estadounidense, desplegando nuestras bases aéreas y navales cerca de ellos. Incluso esta perspectiva hace que los Estados Unidos reaccionen con mucho dolor… (N.de la E: ¿En Cuba? ¿En Nicaragua? ¿En Venezuela?).

Vulnerabilidad política rusa: falta de objetivos estratégicos a largo plazo

Lamentablemente, la historia de la crisis de Ucrania ha demostrado que la principal característica vulnerable del actual gobierno ruso es su incapacidad para “jugar a largo plazo”: establecer objetivos estratégicos y trabajar por ellos durante años, décadas y, si es necesario, incluso durante generaciones, ya que los demás -británicos, estadounidenses y chinos- sí saben cómo hacerlo de manera excelente.

Jugar en el “gran tablero de ajedrez” sobre el que escribió Brzezinski no es una partida relámpago, sino largas partidas de verdaderos grandes maestros en batallas por mantener el liderazgo. .

Hay que admitir, finalmente, que hoy el Kremlin no tiene ningún aparato analítico serio capaz de predecir eventos para los años venideros y calcular opciones para nuestras acciones. No tenemos nuestro propio RAND, ni nuestro propio Instituto Hudson, ni la Fundación Heritage, ni el Instituto Cato, que podrían predecir eventos e influir en la toma de decisiones. (N.de la E.: La Corporación RAND es un instituto de análisis político global, creado en 1948 por la compañía aeroespacial Douglas, para ofrecer investigación y análisis a las Fuerzas Armadas estadounidense. Es financiado por el gobierno EEUU, donantes privados, corporaciones y universidades. El Instituto Hudson, con sede en Washington, fue fundado en 1961, por un estratega militar y teórico de sistemas. Utilizan técnicas de planificación de escenarios para pronosticar desarrollos a largo plazo en Defensa y Economía. Predijeron desarrollos tecnológicos como la telefonía móvil, las computadoras de oficina e internet. Apoyaron la Administración de Donald Trump. Son considerados neoconservadores. Recibe financiación privada y fondos del Pentágono. La Fundación Heritage, creada en 1973, tiene sede en Washington, y analiza principalmente las políticas públicas. Ronald Reagan siguió las políticas públicas indicadas por los estudios de la Heritage. El Instituto Cato, con sede en Washington, fundado en 1977, por directivos de las industrias Koch. Abogan por la libertad individual, el mercado libre, la reducción del Estado, la disminución de la intervención gubernamental en las políticas nacionales, sociales y económicas, y disminuir la intervención militar y política de EEUU en todo el mundo).

El ejemplo de Ucrania es la confirmación más sorprendente de esto. Y los embajadores rusos en Ucrania, Chernomyrdin y Zurabov son simplemente la prueba patente de la impotencia política y la ceguera del Kremlin, donde las guerras por la influencia y los intereses personales, empujan los intereses nacionales hasta el margen. (N.de la E.: Víktor Chernomyrdin, vicepresidente de Rusia con Boris Yeltsin, fue embajador en Ucrania de 2001 hasta su muerte en 2010; Mikhail Zubarov, un ex ministro de Salud de Rusia muy impopular, fue embajador en Ucrania de 2010 a 2016. Al parecer la política rusa se rige por el mismo principio que muchos países de la UE: a los funcionaros públicos que hay que quitar de la escena doméstica por incompetentes, impopulares o tener ideas descabelladas, se los envía a una delegación diplomática…. o a Bruselas, con lo cual se podrá entender en qué manos acaba estando la gestión de la UE).

Todos los clubes políticos actuales, con el debido respeto a sus miembros, son sólo un adorno político, no tienen ningún mecanismo para influir en el Kremlin. Todo se decide detrás de la puerta, en un círculo estrecho, donde hierve el magma de las ambiciones e intereses económicos, profesionales y personales. Esto significa que simplemente estamos condenados a cometer errores, sin importar cuán hábilmente Putin, Shoigu (ministro de Defensa) y Lavrov jueguen más tarde a «bombardeos».