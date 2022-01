OTAN -RESPUESTA A RUSIA: No hay que sacar conclusiones prematuras

EDITORIAL DE THE SAKER

Sí, los rusos han recibido una respuesta por escrito de EEUU y la OTAN. Sin embargo, los documentos reales aún no se han filtrado, pero, por supuesto, lo harán.

Lavrov ha dicho que hay algunos aspectos sustantivos, pero no se han cumplido las principales demandas rusas. Recordó que todos los Estados miembros de la OSCE, incluido EEUU, firmaron la Declaración de Estambul de 1999 y la Declaración de Astana de 2010. Ambos documentos se refieren a la naturaleza indivisible de la seguridad y prometen respetar este principio. Por lo tanto, si bien estos documentos defienden el derecho de cada país a elegir cualquier alianza a la que quiera unirse, prohíbe a los Estados miembros hacerlo a costa de la seguridad de cualquier otro signatario.

Ahora Rusia enviará una carta a cada estado miembro de la OSCE preguntándoles por qué están incumpliendo documentos que han firmado.

Qué sabemos

Ciertamente está claro que después de un mes y medio de «consultas» los partidarios de la guera han prevalecido, lo cual difícilmente, sea una gran sorpresa.

Rusia obviamente no está satisfecha con las respuestas que recibió. Los funcionarios rusos ya lo han admitido. Las fuerzas armadas rusas ya participan en ejercicios militares verdaderamente grandes que involucran a toda la Armada rusa (4 flotas), y fuerzas y estructuras de mando de las regiones orientales del país. Rusia también está desplegando Fuerzas Aerotransportadas, unidades EW (Guerra Electrónica) y misiles de defensa aérea S-400 en Bielorrusia. Por úlimo, el presidente Putin ordenó un simulacro de prueba de las fuerzas de disuasión estratégica rusas. En general, las fuerzas que Rusia está poniendo en alerta máxima ahora se están volviendo bastante significativas y comprenden mucho más que la frontera con el Donbass.

Aparte de eso, es demasiado pronto para llegar a ninguna conclusión. Comos se dice, «hay que dar tiempo al tiempo», lo que significa que si bien existe un deseo natural de obtener los resultados finales y hacer grandes declaraciones sobre lo que acaba de suceder o lo que sucederá a continuación, la verdad es que ahora no es el momento de llegar a tales conclusiones (al menos, si lo que le preocupa más es el mundo real que su propia impaciencia).

Los medios occidentales literalmente han condicionado a su audiencia a «análisis» casi instantáneos o «noticias de última hora» y otras palabras de moda que rápidamente arrojan de manera irresponsable, y considerando la capacidad de atención y la pasividad intelectual de su audiencia, parecen creíbles sin ninguna consecuencia.

No juguemos a ese juego, y tomémonos el tiempo necesario para ver los hechos reales y no nos apresuremos a sacar conclusiones prematuras.

EL DEBATE DE LOS LECTORES DE THE SAKER



Con tecnología hipersónica no se necesitan cargas nucleares

«EEUU también tendrá que probar sus hipersónicos antes de que entren en servicio (aunque dudo que sean tan concienzudos; EEUU está obsesionado en cómo se ven las cosas, no en cómo son realmente). Sólo están trabajando en vehículos deslizantes, así que nada como Tsirkon. Dudo que Estados Unidos tenga la capacidad técnica para siquiera acercarse a ese nivel. Lockheed Martin, que tiene el contrato ‘hipersónico’, construyó el F35, por lo que ese es realmente el nivel patético y desordenado en el que se encuentran. Un S550, aparentemente, puede derribar hipersónicos de todos modos y eso, ahora ya está en servicio en la Federación de Rusia. «

«[Rusia tiene en servicio] no sólo el sistema de defensa aérea S-550, sino también el S-500 Prometheus y el S-400 Triumph. Está el hipersonido, que se logra sólo en un cierto punto de la trayectoria (en la parte activa de la trayectoria se salida). Y está el hipersonido, que alcanza velocidades del orden de Mach 6-7 en capas densas de la atmósfera con un motor en funcionamiento constante. Y la densidad de las capas de la atmósfera a distintas alturas es diferente. Al lanzarse, Avangard, Anchar-RV y otros sistemas maniobran sobre el objetivo en el rango de velocidad hipersónica de Mach 20 a Mach 30. ¡Y no hay necesidad de una carga nuclear!.»

La OTAN no dudará en sacrificar hasta el último ucraniano

«Me temo que estas conversaciones entre EEUU y Rusia son una completa pérdida de tiempo. Estados Unidos está jugando el papel de una virgen inocente, hablando y dando la impresión de que quiere la paz, pero negándose a dar las garantías importantes que exigió Rusia. La intención es echar toda la culpa a Rusia por las negociaciones fallidas, provocar una guerra en el Donbass y aislar a Rusia política, económica y financieramente. No funcionará. China no lo tolerará, mientras haya una ruptura entre los miembros europeos de la OTAN, que se niegan a enviar tropas a Ucrania en caso de guerra. Europa necesita a Rusia. En cuanto a los ejercicios militares rusos actuales, obviamente son una advertencia tanto para Ucrania como para la OTAN. Creo que la OTAN ha captado el mensaje. Aun así, seguirá provocando una guerra en el Donbass, luchando hasta el último ucraniano. Tanto Washington DC como la OTAN no lo pensarán dos veces antes de sacrificar a Ucrania».

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania + sus titiriteros de EEUU y el Reino Unido estarían humeando en sólo dos horas de mensajes hipersónicos de Rusia, y Rusia NO tendría que colocar un solo soldado en la frontera con Ucrania»..

Rusia juega en un tiempo diferente al de Occidente

Rusia no está aislada política, económica o financieramente. No estaban en 2014, no estaban en Siria y no están ahora. China tiene billones en las arcas. Si estalla una guerra o más sanciones, China respaldará a Rusia en tres maneras: política, económica y, si es necesario, con asistencia militar. China no permitirá que Rusia se debilite.

Rusia tiende a jugar un juego diferente al de Occidente. Por lo general, esperan y esperan hasta el momento cercano al final, y dan la vuelta a toda la situación desde el borde. Hicieron esto en 2014 (Donbass y Crimea), Siria 2015, y lo harán ahora. No van a caer en el anzuelo para actuar rápida e irracionalmente. Se moverán cuando sientan que es correcto.

Si Occidente cree que esas armas pequeñas que provienen de EEUU, Reino Unido y Canadá y algunos escuadrones de asesores, significan de alguna manera un cambio de juego, es que no son muy brillantes. Esas son tácticas de señuelo. El ISIS tenía estas cosas en Siria… y no tuvieron nada que hacer contra misiles de crucero. Avísenme cuando EEUU comience a enviar sus defensas aéreas y misiles de ataque ofensivos. Entonces, ya veremos.

¿Éxitos relativos de Rusia en el Donbass y Siria?

Depende de cómo se miren los eventos de 2014 y 2015. Si considera que es un éxito, traer a Crimea a Rusia y a la mitad de los oblasts de Donbas y Lugansk a su esfera de influencia directa, hasta un punto de apoyo tan cerca, como las afueras de Donetsk y al norte de Mariupol; eso se traduce en perder la influencia en el 80% de Ucrania… Y si eso no está peligrosamente cerca de Rusia…[no sé entonces qué lo está].

Los rusos han salvado el trasero de Bashar y tal vez el 60% de Siria, sin embargo, gran parte del país está en ruinas, los estadounidenses están bombeando todo el petróleo, los turcos se pasean por Idlib; los israelíes están bombardeando a voluntad de día o de noche. Si Putin hubiera ordenado la intervención en 2013 o antes, eso podría haberse evitado.

No nos engañemos con lo que realmente significa el éxito.

Una visión optimista que incluye a los palestinos

«Está claro que Rusia ahora está respaldada por China. Rusia conoce Siria. Rusia conoce Ucrania. Y con las capacidades militares que ahora tiene, puede avanzar sabiendo que cuenta con el apoyo del gobierno chino (respaldo económico y militar). Cuando el Golán sea devuelto a Siria, imagino que eso comenzará a quitarles los grilletes a los palestinos (que han estado sufriendo durante mucho más tiempo más que nadie).»

Ahora, China moverá ficha

«El siguiente paso se desarrollará. No tengo ninguna duda de eso. Esta mañana el ministro de Exteriores de China habló con Blinken… le dijo que dejara de interferir con los Juegos Olímpicos y prestara atención a las garantías de seguridad de Rusia. (No le dijo ‘¡idiota!’…pero casi).

El siguiente paso, si nadie comienza a disparar, es que Putin y Xi Jinping muestren su relación idílica en Beijing [en la apertura de los Juegos Olímpicos] con todos los ministros de Relaciones Exteriores presentes mirándolos. Mientras, habrá conversaciones, en manos de los equipos técnicos, como es habitual. Esta falta de respuesta [de la OTAN] no será perdonada. ¿Recuerdan el plan del Yuan internacional? …» (N. de la E.: repasen nota sobre el plan de Rusia y China para eludir el dólar en el comercio internacional, que posiblemente se anunciará oficialmente en la apertura de los Juegos Olímpicos).