VACUNAS COVID 19: Duro editorial del BMJ por la retención de datos para el análisis independiente

La prestigiosa revista médica The British Medical Journal (BMJ) publicó el pasado 19 de enero un duro editoral redactado por su editor en jefe actual y dos ex directores de la publicación, sobre la retención de los datos en bruto de los ensayos de vacunas contra COVID-19, para un escrutinio independiente. El editorial de BMJ recuerda que las corporaciones farmacéuticas son la industria menos confiable y al menos tres de las compañías que hacen vacunas contra COVID-19, tienen un pasado criminal y juicios civiles que les cuestan miles de millones de dólares. Con estos antecendentes, como bien señala el BMJ , no se puede pedir a los ciudadanos que confiemos, «en el sistema», y que en el futuro ya se sabrá alguna cosa. Las industrias farmacéuticas no están legalmente obligadas a responder a las solicitudes de acceso a los datos en bruto, de los investigadores independientes, pero los entes reguladores públicos sí que tienen la obligación de responder ante los ciudadanos. Al fin y al cabo, somos los que estamos pagando las vacunas, y los salarios de los reguladores públicos también.

COVID-19 Vacunas y tratamientos: debemos tener los datos en bruto, ya!

Los datos deben estar completamente e inmediatamente disponibles para el escrutinio público.



EDITORIAL BMJ

En las páginas del BMJ hace una década, en medio de una pandemia diferente, se sacó a la luz que los gobiernos de todo el mundo habían gastado miles de millones en antivirales para la influenza, que no se ha demostrado que redujeran el riesgo de complicaciones, ingresos hospitalarios o muertes.

La experiencia con el caso del Tamiflu

La mayoría de los ensayos que respaldaron la aprobación regulatoria y el almacenamiento de los gobiernos del Oseltamivir (Tamiflu) fueron patrocinados por el fabricante; la mayoría no fueron publicados; los que se publicaron fueron escritos por los escritores pagados por el fabricante; las personas que figuran como autores principales carecían de acceso a los datos en bruto, y se negó los académicos que lo solicitaron el acceso a los datos para hacer un análisis independiente.

La saga del Tamiflu abrió una década de atención sin precedentes a la importancia de compartir datos de ensayos clínicos. Hubo batallas públicas por el acceso a los datos de las compañías farmaceúticas; campañas sobre transparencia con miles de firmas; requisitorias de intercambio de datos; compromisos explícitos de las empresas a compartir datos; nuevos sitios web de acceso a los datos, y políticas de transparencia de los reguladores de medicamentos. Todos prometieron una nueva era en la transparencia de datos.

Hubo un progreso, pero claramente no es suficiente. Se están repitiendo los errores de la última pandemia: la memoria es corta. Hoy, a pesar de la implementación global de vacunas y tratamientos para COVID-19, los datos de nivel de participantes anónimos, que subyacen a los ensayos para estos nuevos productos, siguen siendo inaccesibles para los médicos, los investigadores y el público, y es probable que se mantengan de esa manera durante años. Esto es moralmente indefendible para todos los ensayos, pero especialmente para aquellos que involucran importantes intervenciones de salud pública.

Retraso inaceptable

El ensayo esencial de la vacuna Covid de Pfizer fue financiado por la compañía, y se diseñó, se ejecutó, se analizó, y fue autorizado por los empleados de Pfizer. La compañía y las empresas de investigación contratadas que llevaron a cabo el ensayo tienen todos los datos. Pfizer ha indicado que no comenzará a atender a las solicitudes de liberación de los datos de prueba hasta mayo de 2025, 24 meses después de la fecha de finalización del estudio principal, 15 de mayo de 2023.

La negación de acceso a los datos es firme en los fabricantes de vacunas. Moderna dice que los datos «pueden estar disponibles … con la publicación de los resultados finales del estudio en 2022.» El conjunto de datos estarán disponibles «ante solicitud y sujeto a revisión una vez que se complete la prueba»… «que tiene una fecha de finalización principal estimada del 27 de octubre de 2022».

A partir del 31 de diciembre de 2021, AstraZeneca puede estar listo para atender a las solicitudes de datos de varios de sus grandes ensayos de fase III. Pero en realidad brindando datos podrían ser lentos: como explica su sitio web: «las líneas de tiempo varían según la solicitud y pueden tardar hasta un año después de la presentación completa de la solicitud».

Los datos subyacentes para el tratamiento del COVID-19 son igualmente difíciles de encontrar. Los informes publicados de la Prueba de Fase III de Regeneron de su terapia de anticuerpos monoclonales Regen-COV, declaran rotundamente que los datos de nivel participante no se pondrán a disposición de los demás. Si el medicamento se aprueba (y no está sólo autorizado de emergencia), «se considerará» compartir los datos. Para Remdesivir, los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU, que financiaron el ensayo, crearon un nuevo portal en internet para compartir datos, pero el conjunto de datos que ofrecen es limitado. Un documento acompañante explica: «el conjunto de datos longitudinales sólo contiene un pequeño subconjunto del protocolo y los objetivos del plan de análisis estadístico».

Quedan las publicaciones, pero no hay acceso a los datos subyacentes, razonablemente solicitados. Esto es preocupante para los participantes en los ensayos, los investigadores, los médicos, los editores de revistas, los responsables políticos y el público. Las revistas que han publicado estos estudios primarios pueden argumentar que enfrentan un dilema incómodo, atrapados entre hacer que los hallazgos resumidos estén disponibles rápidamente, y manteniendo los mejores valores éticos que respalden el acceso oportuno a los datos subyacentes. En nuestra opinión, no hay dilema: los datos de participantes individuales anónimos de los ensayos clínicos deben estar disponibles para un escrutinio independiente.

Los editores de revistas, los revisores sistemáticos y los escritores de la guía de práctica clínica generalmente obtienen poco más allá de una publicación en una revista, pero las agencias reguladoras reciben datos mucho más detallados como parte del proceso de revisión regulatoria. En palabras del ex director ejecutivo de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), «confiar únicamente en las publicaciones de los ensayos clínicos en revistas científicas como base de las decisiones en salud no es una buena idea … los reguladores de medicamentos han sido conscientes de esta limitación durante mucho tiempo, y obtienen y evalúan de manera rutinaria la documentación completa (en lugar de sólo las publicaciones)».

Entre los reguladores, se cree que la Administración de Alimentos y Drogas de EEUU (FDA) recibe los datos crudos, pero no los liberan de forma proactiva. Después de una solicitud de libertad de información a la FDA sobre los datos de la vacuna de Pfizer, la FDA se ofreció a liberar 500 páginas al mes, un proceso que tomaría décadas para completarse, argumentando en el tribunal que la liberación pública de los datos se desaceleró debido a la necesidad de editar la información confidencial. Sin embargo, este mes, un juez rechazó la oferta de la FDA y ordenó que los datos se liberaran a un ritmo de 55.000 páginas al mes. Los datos deben estar disponibles en el sitio web de la organización solicitante.

Al liberar miles de páginas de documentos de ensayos clínicos, Health Canada (la Agencia de Salud Pública de Canadá) y la EMA también han proporcionado un grado de transparencia que merece el reconocimiento.Hasta hace poco, sin embargo, los datos se mantuvieron de disponibilidad limitada, con copias editadas destinadas a proteger el cegamiento de los ensayos. Los informes de estudio con menos partes editadas, han estado disponibles desde septiembre de 2021, y los apéndices faltantes pueden ser accesibles a través de solicitudes de libertad de información.

Aun así, cualquier persona que busque conjuntos de datos a nivel de participantes puede decepcionarse porque Health Canada y la EMA no reciben ni analizan estos datos, y queda por ver cómo la FDA responde a la orden judicial. Además, la FDA está produciendo datos sólo para la vacuna de Pfizer. Los datos de otros fabricantes no se pueden solicitar hasta que se aprueban las vacunas, y las vacunas Moderna y Johnson & Johnson no lo están.

Las industrias farmacéuticas, que poseen los datos en bruto, no está legalmente obligadas a cumplir las solicitudes de acceso de los investigadores independientes.

Al igual que la FDA, y a diferencia de sus homólogos canadienses y europeos, el regulador del Reino Unido, no libera proactivamente los documentos de ensayos clínicos, y también ha dejado de publicar información en respuesta a las solicitudes de libertad de información en su sitio web.

Transparencia y confianza

Además del acceso a los datos subyacentes, la toma de decisiones transparentes es esencial.

Los reguladores y los organismos de salud pública podrían liberar los detalles, de por qué los ensayos de vacunas no fueron diseñados para probar la eficacia contra la infección y la propagación del SARS-COV-2, como los reguladores les habían insistido en este resultado.

Los países hubieran aprendido antes del efecto de las vacunas en la transmisión y hubieran sido capaces de planificar en consecuencia.

Las corporaciones farmacéuticas son la industria menos confiable. Al menos tres de las compañías que hacen vacunas contra COVID-19, tienen un pasado criminal y juicios civiles que les cuestan miles de millones de dólares. Una fue declarada culpable de fraude.

Ahora, la pandemia covid acuñó muchos nuevos multimillonarios farmacéuticos, y los fabricantes de vacunas han reportado decenas de miles de millones en ingresos.

El BMJ apoya las políticas de vacunación basadas en la evidencia sólida. A medida que la implementación de la vacuna global continúa, no puede ser justificable en defensa del interés de los pacientes y del público que sólo nos quede confiar «en el sistema», con la esperanza lejana de que los datos subyacentes [de los ensayos] puedan estar disponibles para un escrutinio independiente, en algunos puntos en el futuro. Lo mismo se aplica a los tratamientos para COVID-19. La transparencia es la clave para crear confianza y una ruta importante para responder las preguntas legítimas de las personas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas y los tratamientos, y las políticas clínicas y de salud pública establecidas para su uso.

Hace doce años, pedimos la liberación inmediata de los datos en bruto de los ensayos clínicos. Reitamos esa llamada ahora. Los datos deben estar disponibles cuando los resultados de los ensayos son anunciados, publicados o utilizados para justificar las decisiones de los reguladores. No hay lugar para las exenciones de buenas prácticas al por mayor, durante una pandemia.

El público ha pagado por las vacunas COVID-19 a través de la vasta financiación pública de la investigación, y es el público quien asume el equilibrio de los beneficios y los daños que acompañan la vacunación. El público, por lo tanto, tiene un derecho y prerrogativas para tener esos datos, así como al escrutinio de esos datos por expertos.

Las compañías farmacéuticas están cosechando vastas ganancias sin un escrutinio independiente adecuado, de sus afirmaciones científicas. El propósito de los reguladores no debe ser bailar con la música de las corporaciones globales ricas y enriquecerlas aún más; sino proteger la salud de sus poblaciones. Necesitamos transparencia completa de datos para todos los estudios, lo necesitamos en el interés público, y lo necesitamos, ya.

Comentarios a la nota del BMJ

«Estimados editores: Gracias por su preciado coraje en hablar de la situación actual. Creo que esta publicación innovadora ayudará a disipar la confianza sordo-ciega global sin fundamento y que la ciencia médica recuperará su credibilidad perdida. Mis respetos«. Dra. Anna Birková, Eslovaquia

«Estimado editor : Muchas gracias por exigir la transparencia sobre un evento que ha tenido efectos que el mundo nunca antes ha presentado. Los contribuyentes pagan por todo esto y no obtienen más que mandatos de los funcionarios del gobierno. Si la humanidad sobrevive a esta prueba, se deben tomar medidas para garantizar que este tipo de respuesta de salud pública nunca vuelva a ocurrir» Dr. Ralph Giorno, Denver, USA

«Apoyo firmemente la posición del editor en esto. Esta pandemia hasta ahora ha sido la pandemia de la ciencia y la libertad de expresión. Es inaceptable que los datos en bruto no están disponibles, mientras que millones se están inoculando con estas vacunas. Es inaceptable que la vacunación obligatoria se está aplicando en muchas partes del mundo, mientras que los perfiles de seguridad aún son desconocidos.

Se demostró que los reguladores son superficiales sobre esto, ninguna autorización debe ser concedida sin un escrutinio adecuado, este es un precedente condenatorio. Este impulso para la inoculación de todos sin acceso a datos científicos y escrutinio no es ciencia, ni medicina, es solo un frenesí. Debería ser detenido ahora.» Agostino Maurotto. Universidad de Sheffield. Bramcote, Nottinghamshire (Reino Unido)